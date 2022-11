Sergio Colacino: Ein Trainer auf der Überholspur

Provinzkick Jede Saison ein neuer Meilenstein: Ex-Wohlen-Profi Sergio Colacino befindet sich als Trainer auf der Überholspur Seit Sergio Colacino vor fünf Jahren in der 3. Liga erstmals zum Cheftrainer ernannt wurde, geht es für ihn steil bergauf. Inzwischen ist er mit dem FC Wettswil-Bonstetten in den Toprängen der 1. Liga gelandet. Der ehemalige Ostschweizer Meisterheld bleibt dennoch bescheiden. Nik Dömer Jetzt kommentieren 18.11.2022, 15.26 Uhr

Sergio Colacino hat den FC Wettswil-Bonstetten in die Top 3 der 1. Liga geführt. Fabio Baranzini

Einst war er Meisterheld in der Ostschweiz, nun geniesst er im Amateurfussball als Trainer einen ausgezeichneten guten Ruf: Die Rede ist von Sergio Colacino. Doch obwohl es für ihn bisher in der Funktion als Coach nur steil bergauf ging, bleibt er auf dem Boden. Das hat auch mit seiner Zeit als Spieler beim FC St. Gallen zu tun. Doch der Reihe nach.

Sergio Colacino ist dieser Tage ziemlich glücklich. Beim FC Wettswil-Bonstetten ist er richtig gut angekommen. Die Zürcher stehen mit drei Punkten Rückstand zur Spitze auf Platz drei. Die Adaption vom FC Mutschellen aus der 2. Liga inter in die 1. Liga Classic ist dem Trainer geglückt.

Colacino reihte mit dem FC Mutschellen Erfolg an Erfolg. Alexander Wagner

Colacinos Demut ist bekannt

Liegt in dieser Saison mit dem Dorfklub gar der Sprung in die Promotion League drin? Der gebürtige Fislisbacher winkt ab: «So weit überlege ich gar nicht. Der Verein spielte auch in den letzten Jahren vorne mit. Das wollen wir auch in dieser Spielzeit fortführen, aber der Aufstieg ist für uns kein Muss.»

Colacino wählt Worte, die man so 2020 schon einmal von ihm gehört hat. Damals stieg er im Sommer (nach einer von Corona geprägten Saison) mit dem FC Mutschellen überraschend in die 2. Liga inter auf. Generell ging der Weg des 44-jährigen Ex-Profis als Trainer bisher stets nach oben.

Sergio Colacino ist in seiner neuen Heimat gut angekommen. Fabio Baranzini

In den letzten fünf Jahren wurde er als Cheftrainer mit dem FC Mutschellen Aargauer Meister, Aargauer Cupsieger und etablierte den Dorfklub anschliessend auch noch in der 2. Liga inter. Kaum erstaunlich, dass es nun auch beim FCWB rund läuft. Praktisch in jeder Saison kam bei Colacino ein neuer Meilenstein dazu. Es wäre schon beinahe komisch, wenn er in dieser Spielzeit keinen weiteren erreichen würde.

«Wettswil-Bonstetten ist das, was ich gesucht habe»

Nebenbei steht Colacino kurz davor, das A-Diplom als Trainer abzuschliessen. Die Prüfung ist bereits absolviert, nur das Resultat fehlt noch. Bei einer solchen Entwicklung der Laufbahn könnte man sich schnell denken, dass die Anmeldung zum Uefa Pro Diplom (die höchste Trainerlizenz) nur noch eine Frage der Zeit sein kann.

Doch davon will Colacino momentan nichts wissen. «Der Lehrgang zum Pro-Diplom ist ein ziemlich aufwendiger Prozess in der Schweiz. Ausserdem gibt es viele Trainer mit einer solchen Lizenz, die gar keinen Job haben. Deshalb ist es aktuell für mich nicht wirklich erstrebenswert. Mit dem A-Diplom bin ich ganz zufrieden, von 60 Trainern aus meinem Jahrgang haben nur 17 die Aufnahme geschafft, um überhaupt diese Lizenz zu absolvieren.»

Colacino ergänzt: «Ich bin primär stolz darauf, wo ich momentan stehe. Der FC Wettswil-Bonstetten ist genau das, was ich gesucht habe. Der Verein ist ambitioniert und das Zwischenmenschliche kommt dabei nicht zu kurz. Ein richtig gut funktionierender Dorfklub eben.»

Roman Herger wechselte im Sommer zum FC Wettswil-Bonstetten und sorgt seither für die Tore: 8 Stück gelangen ihm bisher in 12 Partien. Alexander Wagner

Auch die Familie sei aktuell ein grosser Faktor in Colacinos Trainerkarriere: «Ich war bereits einmal Profi, ich muss das nicht mehr haben. Meine zwei Söhne sind inzwischen neun und elf Jahre alt, die brauchen mich und ich möchte auch für sie da sein. Ich bin leidenschaftlich gerne Trainer, aber der Job muss mit der Familie kompatibel sein, das ist mein Anspruch.»

Zeit beim FC St. Gallen hat Colacino geprägt

Man merkt, Sergio Colacino spricht nicht wirklich gerne über seine Zukunft als Coach. «Das Fussballgeschäft ist tückisch. Wenns mal läuft, gehts zwar schnell bergauf, aber noch viel schneller geht es wieder runter. Das musste ich als Spieler beim FC St. Gallen bereits auf die harte Tour lernen.»

Colacino führt aus: «Gleich bei meiner ersten Profistation wurde ich Schweizer Meister und war dabei ein gesetzter Spieler, zwei Saisons später wurde ich dann wegen einem Trainerwechsel plötzlich abgeschoben. Das hat mich geprägt.»

Sergio Colacino verbrachte die meiste Zeit als Profi beim FC St. Gallen (86 Spiele) und beim FC Wohlen (109 Spiele). Keystone

Auf solche Spielchen hat Colacino keine Lust mehr. Schliesslich ist das Fussball-Geschäft heute noch schnelllebiger geworden. Aber natürlich ist sich auch der Meisterheld bewusst: «Man weiss nie, was die Zukunft bringt. Eine Rolle als Assistent in einer höheren Liga könnte ich mir vielleicht irgendwann schon vorstellen. Aber ich verschwende dafür momentan keine Gedanken, ich bin total glücklich mit meinem aktuellen Verein.»

Generell hat sich Colacino als Coach noch nie Gedanken über die laufende Saison hinaus gemacht. Dies sei nicht seine Art, er befasse sich nur mit dem Moment. Und womöglich ist dies auch ein bisschen das Geheimrezept vom ruhigen und akribischen Dirigenten an der Seitenlinie.

