Promotion League Zum Geburtstag gibt’s drei Punkte: FC Baden schlägt Bavois auswärts mit 3:1 Der FC Baden kanns also auch auf dem Platz des Gegners. Nach drei Auswärtsniederlagen schlug die Mannschaft von Trainer Michael Winsauer zu. Dank Toren von Dejan Jakovljevic, Davide Giampà und Daniele Romano siegten die Aargauer in Bavois mit 3:1. Und das ohne Stammtorhüter Marvin Hübel. Michael Wehrle Jetzt kommentieren 24.09.2022, 19.11 Uhr

Veljko Maksimovic vertrat mit einer guten Leistung Badens Stammtorhüter Marvin Hübel in Bavois. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Es wurde auch langsam Zeit. Zweimal hatten sich die Badener auswärts ordentlich verkauft, mussten aber jeweils ohne Punkte die Heimreise antreten. Und dann gabs da vor zwei Wochen die Abfuhr bei der U21 des FC Zürich, ein 0:5. Doch die Mannschaft zeigte danach die richtige Reaktion. Im vierten Heimspiel ging sie zum dritten Mal als Sieger vom Platz, schlug den SC Brühl.

Und nun gabs endlich auch den ersten Erfolg auf fremdem Platz. Da liess sich der Geburtstag von Rajmond Laski gleich richtig feiern. 25 Jahre alt wurde der Abwehrspieler am Samstag, noch auf dem Platz stimmten die Spieler «Happy birthday» an. Und natürlich schmeckte so das Bier auf der Heimreise gleich doppelt gut.

Die Badener versteckten sich in Bavois überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Schon gleich nach dem Anpfiff kamen sie zur ersten Chance. Goalie Robin Enrico fischte einen Schuss von Dejan Jakovljevic aus dem Winkel.

Hellwach aus der Kabine

Ein paar Minuten später traf dann Jakovljevic. Nach einem Badener Konter befreite der Torhüter von Bavois ausserhalb des Strafraums, der Ball kam zu Jakovljevic und der schlenzte ihn aus gut 35 Metern ins leere Tor. Bis zur Pause kamen beide Teams zu Möglichkeiten, doch es blieb beim 1:0 für die Gäste. «Wir waren nach dem 1:0 allerdings etwas zu passiv und hatten ein bisschen Glück, dass wir keinen Gegentreffer kassierten», sagte Winsauer.

Nach der Pause scheiterte Chris Teichmann zunächst noch mit einem Penalty am Torhüter. Dann traf Davide Giampà mit seinem fünften Saisontor zum 2:0. Erstmals war der Badener Torjäger auf fremdem Platz erfolgreich. Giampà konnte alleine aufs Tor ziehen und behielt die Nerven. Und nur wenig später erhöhte Daniele Romano auf 3:0.

Nach 65 Minuten kam Bavois zum Anschlusstreffer. Danach gerieten die Badener etwas unter Druck. Doch überstanden sie diese Phase und hatten in der Schlussphase durchaus noch Möglichkeiten, das Ergebnis zu erhöhen. Nach 94 Spielminuten wars dann geschafft. Der erste Auswärtssieg war unter Dach und Fach. Damit hat der Neuling in acht Spielen 13 Punkte gesammelt und sich im Mittelfeld der Promotion League etabliert.

Das sagt der Trainer:

«Dieser Sieg tut uns richtig gut und freut uns extrem. Wir haben die Leistung aus dem Spiel gegen Brühl bestätigt. Wir wollten die Partie wie ein Heimspiel angehen und die gleiche Spannung, die es braucht, aufbauen. Das ist uns gelungen. Der Sieg gegen einen starken Gegner, mit guten Einzelspielen ist absolut verdient.»

Schlüssel zum Erfolg

Der FC Baden zeigte eine solidarische Teamleistung und ein grosses Kämpferherz. Der gute Rasen litt wegen des Regens, so entwickelte sich immer mehr ein Kampfspiel, bei dem die Badener gut dagegen hielten. Und Ersatztorhüter Veljko Maksimovic machte seine Sache gut.

Das Telegramm

Bavois - FC Baden 1:3 (0:1)

Baden: Maksimovic; Brack (76. Weilenmann), Laski, Franek, Hasani, Romano; Ladner, Cirelli; Jakovljevic; Giampà (90. Uka), Teichmann (62. Capone).

Tore: 11. Jakovljevic 0:1. 49. Giampà 0:2. 53. Romano 0:3. 65. Qela 1:3.

Bemerkungen: Baden ohne Hübel (U20-Nationalmannschaft), Muff, Brunner, Weber (alle verletzt), Chirulli (abwesend).

Relive

