Heimspiel gegen Chiasso: FC Baden will den ersten Sieg verbuchen

Promotion League «Unsere Mannschaft gehört in diese Liga»: Aufsteiger FC Baden will gegen den FC Chiasso ein erstes Ausrufezeichen setzen Der FC Baden ist noch sieglos in der Promotion League, dies soll nun gegen den FC Chiasso (wir tickern live) geändert werden. Trainer Michael Winsauer hat dabei vollstes Vertrauen in die Qualität seines Teams. Auch wenn es zuletzt einen überraschenden Abgang im Kader gab. Nik Dömer Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Michael Winsauer will mehr Selbstvertrauen von seinen Spielern sehen. Alexander Wagner

Der FC Baden ist mit einem Punkt aus zwei Partien in die Promotion League gestartet. Die Ausbeute klingt nach der Aufstiegseuphorie auf den ersten Moment etwas ernüchternd. Doch es gibt auch gute Gründe für Optimismus.

0:0 gegen die U21 des FC Basel und eine 1:3-Niederlage gegen Stade Nyonnais. Der Badener Start in die dritthöchste Liga gestaltete sich bisher holprig, doch damit haben die Verantwortlichen gerechnet. «Es war uns klar, dass wir etwas Anlaufzeit brauchen. Wir waren beim Saisonstart noch nicht auf dem gewünschten physischen Level. Wir hatten bei der Vorbereitung leider viele ferienbedingte Absenzen und auch nicht sonderlich viel Zeit», erklärt Trainer Michael Winsauer.

«Rechnen mit einem unangenehmen Gegner»

Inzwischen sei die Mannschaft jedoch auf einem guten Weg. «Wir haben gegen die Basler U21 die ersten 60 Minuten stark gespielt. Bei Nyonnais waren wir in der zweiten Halbzeit besser. Jetzt müssen wir diese Leistungen zusammenfügen», sagt der Trainer.

Der FC Baden will sich gegen Chiasso den ersten Sieg in der Promotion League erkämpfen. Alexander Wagner

Da der FC Baden im vergangenen Jahr die Qualifikation für den Schweizer Cup verpasst hat, blieben Winsauer und seiner Mannschaft nun zehn Tage Zeit, um an der fehlenden Konstanz zu arbeiten. Nun soll gegen den noch sieglosen FC Chiasso, der sich am Wochenende gegen den Erstligisten FC Rotkreuz kläglich aus dem Cup verabschiedet hat, der erste Sieg her.

Winsauer meint dazu: «Die Spieler haben sehr gut trainiert. Ich denke wir sind bereit, um gegen den FC Chiasso unseren ersten Sieg anzustreben. Wir rechnen mit einem unangenehmen Gegner, der uns physisch und mental viel abverlangen wird. Das wird ein hartes Stück Arbeit.»

Franek und Weilenmann könnten zum Einsatz kommen

Die kurze Auszeit hat auch dem dünn besiedelten Kader gut getan. Aussenläufer Yves Weilenmann ist nach seiner Zerrung am Oberschenkel zurück im Training. Zudem hat Abwehrchef Cédric Franek hat seine Bänderverletzung am Fuss schneller auskuriert als befürchtet. Gut möglich, dass beide Spieler gegen Chiasso auf dem Platz stehen werden.

Franek verletzte sich im ersten Spiel gegen Basel an den Bändern. Nun ist er wieder einsatzbereit. Alexander Wagner

Eine etwas überraschende Meldung gibt es bei der Akte Diego Corvalan. Der 20-jährige Aussenläufer, der in der Vorbereitung vom YF Juventus nach Baden kam, ist wieder zurück zu seinem alten Klub nach Zürich gewechselt. «Das kam für uns ein bisschen aus dem Nichts. Diego wurde eigentlich sehr gut von der Mannschaft aufgenommen und wirkte auch nicht unglücklich. Sein Entscheid hatte wohl berufliche Hintergründe, das müssen wir so akzeptieren.»

«Schauen uns nach Lösungen um»

Dem Trainerteam fehlt damit ein wichtiger Spieler in der Breite. Corvalan stand bisher immer in der Startaufstellung. Sein Abgang kann durch die Rückkehr von Weilenmann zwar kompensiert werden, doch Winsauer hätte im Optimalfall trotzdem gerne noch einen Ersatz. «Bis Ende August hat das Transferfenster noch offen. Das wird sehr schwierig, aber wir schauen uns nach Lösungen um. Viele Spieler sind bereits unter Vertrag und wir wollen sicherlich auch keine Schnellschüsse machen.»

Diego Corvalan hat den FC Baden bereits wieder verlassen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Konkrete Gespräche fänden derweil noch keine statt. Doch auch ohne Corvalan-Ersatz hat Winsauer vollstes Vertrauen in seine Mannschaft. «Unsere Mannschaft gehört in diese Liga, das ist mein Eindruck nach den ersten Wochen. Wenn wir fit bleiben, können wir gegen jeden Gegner bestehen. Das muss auch den Spielern noch ein Stück bewusster werden. Mit etwas mehr Selbstvertrauen im Gepäck werden wir noch viel Spass haben in dieser Saison.»

Hinweis: Verfolgen Sie die Partie FC Baden - FC Chiasso live ab 20:00 Uhr bei uns im Ticker.

