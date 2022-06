Das erste Training des FC Baden unter Michael Winsauer.

Promotion League Trainingsauftakt beim FC Baden: Der neue Chef gibt jetzt den Ton an Gut zwei Wochen nach dem Aufstieg in die Promotion League startete der FC Baden in die Vorbereitung für die neue Saison. Der neue Trainer Michael Winsauer geht es behutsam an. «Von Null auf Hundert, das bringt gar nichts», sagt er. Michael Wehrle Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Trainer Michael Winsauer hat am Montagabend seine Arbeit beim FC Baden aufgenommen. Alexander Wagner

Im achten Anlauf hat es geklappt, der FC Baden spielt nächste Saison in der Promotion League. Doch nicht einmal 24 Stunden nach dem Aufstieg stand Präsident Heinz Gassmann ohne Trainer da. Ranko Jakovljevic nahm ein Angebot des FC Aarau an. Gassmann hatte keinen Plan B, aber schon zwei Tage später seinen neuen Übungsleiter.

FC-Baden-Präsident Heinz Gassmann (r.) lauscht den Erläuterungen von Michael Winsauer. Alexander Wagner

Und so stand Michael Winsauer in seiner neuen Funktion am Montagabend erstmals aktiv im Stadion Esp. In dem Stadion, in dem er den grössten Erfolg seiner bisher kurzen Trainerkarriere gefeiert hat. Viereinhalb Wochen ist es her, da gewann er mit dem FC Sarmenstorf in Baden den Aargauer Cup.

Von der 2. Liga in die Promotion League. Vom Dorfklub zum Aargauer Traditionsverein, der sich hinter dem FC Aarau als Nummer zwei im Kanton etablieren möchte. Der neue Mann steht vor einer grossen Herausforderung. Doch zum Auftakt liess er es gemächlich angehen.

17 Spieler waren beim Trainingsauftakt am Montagabend dabei. Alexander Wagner

«Das letzte Spiel liegt nicht einmal zwei Wochen zurück, das ist eine sehr kurze Pause», sagt er. Die Badener spielten nach dem Aufstieg noch gegen den Schweizer Meister FC Zürich. «Der Körper braucht Erholung und auch der Kopf», betont Michael Winsauer. Darum lasse er es zum Start behutsam angehen. «Von Null auf Hundert, das bringt gar nichts», sagt er.

Nach dem Aufwärmen liess er spielen. 17 Mann waren beim Trainingsauftakt dabei, einige Spieler sind noch in den Ferien. Acht gegen acht stand auf dem Programm. «Ich möchte sehen, wie jeder einzelne Fussball spielt, mit dem Ball umgeht, sich taktisch verhält», so Winsauer.

Cheftrainer Michael Winsauer (links) und sein Assistent Ergün Dogru Vogt. Alexander Wagner

«Geht mit Freude dran», sagte er zur Mannschaft. Er sei aber kein Freund grosser Worte vor dem Training. Abgesprochen hat er das Programm mit seinem Assistenten, Ergün Dogru Vogt. Der 49-Jährige war lange selbst Chef, zuletzt bei YF Juventus.

Noch ist das Kader des FC Baden nicht komplett, mindestens ein Topstürmer soll noch kommen. Erstmals ernst wird es für die Mannschaft am Samstag beim Blitzturnier im Esp gegen Wettingen, Wohlen und den FC Aarau.

