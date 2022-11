FC Baden: Trotz Siegesserie hat sich Ärger eingeschlichen

Promotion League Plötzlich ist der Co-Trainer weg: Beim FC Baden hat sich trotz Siegesserie Ärger eingeschlichen Am Samstag feierte der FC Baden den vierten Sieg in Folge und kletterte damit auf den 3. Platz der Promotion League. Es war der versöhnliche Abschluss einer bewegten Woche, in der Trainer Michael Winsauer von seinem Assistenten enttäuscht wurde. Nik Dömer Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Sind kein Duo mehr: Cheftrainer Michael Winsauer und Assistent Ergün Dogru Vogt. Alexander Wagner

Der FC Baden erlebt eine verrückte Hinrunde in der Promotion League: Am vergangenen Samstag holten die Badener den zehnten Saisonsieg und verbesserten sich damit von Platz 4 auf Platz 3. Es herrscht grosse Euphorie beim Aargauer Aufsteiger. Doch irgendwo zwischen Jubel, Trubel und Heiterkeit hat sich in den letzten Tagen plötzlich auch Ärger eingeschlichen.

Abgang von Assistent Dogru Vogt kommt aus heiterem Himmel

Was war passiert? Assistenztrainer Ergün Dogru Vogt, der erst zu Beginn dieser Saison bei Baden verpflichtet wurde, hat sich nun bereits wieder verabschiedet. Er unterschrieb beim FC Kosova in der 1. Liga Classic einen Vertrag als Cheftrainer. Am vergangenen Dienstag suchte er nach einem Supporter-Anlass das Gespräch mit Trainer Michael Winsauer und Präsident Heinz Gassmann und informierte die beiden über seinen Entscheid.

Für Winsauer wie auch Gassmann kam Dogrus Nachricht aus heiterem Himmel. Nichts habe bei Dogru auf einen Abschied hingedeutet: «Im ersten Moment haben mir die Worte gefehlt. Ich war fassungslos. Wir kannten uns zwar erst seit diesem Sommer, doch unsere Zusammenarbeit war sehr intensiv. Ich habe mit ihm unter der Woche mehr Zeit verbracht als mit meiner Frau.»

Winsauer freundete sich sehr schnell mit Ergün Dogru Vogt an. Alexander Wagner

Natürlich sind Winsauer die Mechanismen im Fussballgeschäft bekannt, dennoch hätte er sich mehr Loyalität von seinem Assistenten gewünscht: «Bei uns im Verein menschelt es, das ist die grosse Stärke des FC Baden. Ich habe Ergün entsprechend sehr schnell auch mit offenen Armen empfangen, wir haben uns gleich ab dem ersten Tag sehr gut verstanden. Er war sogar bei meinem 40. Geburtstag eingeladen. Da waren sonst nur enge Freunde. Ich hätte gedacht, dass ihm die ganze Zusammenarbeit mehr bedeutet.»

«Er hat die Mannschaft fitter gemacht»

Nebst dem emotionalen Dämpfer geht durch den Abgang von Ergün Dogru Vogt auch sportliche Kompetenz verloren. Nicht zuletzt, weil der FC Baden einen Coach verliert, der das höchste Diplom, die Uefa-Pro-Lizenz, besitzt: «Er hat bei uns wirklich einen guten Job gemacht. Sein Verhalten war professionell, als ausgebildeter Konditionstrainer hat er die Mannschaft fitter gemacht. Ich konnte generell auch viel von ihm lernen.»

Ergün Dogru Vogt hat die Badener im konditionellen Bereich geschliffen. Alexander Wagner

Dennoch ist sich Winsauer sicher, dass sich die Badener vom überraschenden Abgang nicht aus der Ruhe bringen lassen. Diese Annahme wurde bereits am Samstag mit einem 4:3-Sieg bestätigt. «Als die Spieler am Mittwoch von Ergüns Wechsel erfuhren, boten sie gleich ihre Unterstützung an. Dieses Team funktioniert schon seit Jahren gut und hat eine unglaubliche Moral. Deshalb war für sie der Abgang auch keine grosse Sache.»

Burim Krasniqi übernimmt vorerst die Rolle als Assistenztrainer beim FC Baden. Alexander Wagner

«Ich bin da nicht nachtragend, da gibts kein böses Blut»

Winsauer hätte gerne zeitnah einen neuen Assistenten. Aktuell hilft Baden-II-Coach Burim Krasniqi aus. Noch bleiben für einen allfälligen neuen Assistenztrainer zwei Wochen, um die Mannschaft vor der Winterpause noch kennen zu lernen. Überstürzen will der Badener Hauptübungsleiter jedoch nichts. Wichtiger sei, dass der neue Assistent ein gewisses Profil mitbringt: «Wir suchen jemanden, der im Konditionsbereich Kompetenzen mitbringt und meinungsstark ist. Gerne darf die Meinung auch etwas gegensätzlich sein. Am wichtigsten ist, dass er zu mir und dem FC Baden passt. Und damit meine ich nicht optisch.»

Und wie verbleibt Winsauer mit Ergün Dogru Vogt, mit dem er gemeinsam 15 Spiele an der Seitenlinie erlebte? «Wir hatten seit dem Dienstag noch mehrfach per Smartphone Kontakt. Ich bin da nicht nachtragend, da gibts kein böses Blut. Gewisse Entscheide muss ich einfach akzeptieren. Aber er weiss natürlich auch, dass mich sein Abgang sehr enttäuscht hat.»

Winsauer und Dogru Vogt gehen ab sofort getrennte Wege. Alexander Wagner

Der Badener Coach ergänzt: «Für mich ist das Kapitel nun abgeschlossen. Ich wünsche Ergün bei Kosova alles Gute. Nun sollen wieder die tollen sportlichen Leistungen meiner Mannschaft im Fokus stehen.»

