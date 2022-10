Jetzt im Livestream: Der FC Baden in Biel

Jetzt im Livestream: Der FC Baden will in Biel an seine jüngsten Erfolge anknüpfen

Der FC Baden hat einen Lauf: Gegen den FC Bulle holten die Ostaargauer am vergangenen Samstag den sechsten Saisonsieg. Kann der FC Baden in Biel an die jüngsten Erfolge anknüpfen? Verfolgen Sie das Spiel in unserem Livestream.