Promotion League - Der FC Baden fertigt Rapperswil-Jona nach einer starken Leistung mit 4:1 (2:0) ab

Challenge League 2:1 gegen Wil: Der FC Aarau kommt endlich zum ersten Heimsieg und schliesst zur Spitzengruppe auf

Im vierten Anlauf hat es geklappt: Der FC Aarau kommt beim 2:1 gegen Wil zum ersten Heimsieg der Saison. Jan Kronig und Valon Fazliu schiessen die Tore in der ersten halben Stunde. In Unterzahl kommt Wil in der Schlussphase zwar nochmals heran, doch zu mehr reicht es nicht. Aarau ist nun bis auf einen Punkt an den 1. Platz herangerückt.