Promotion League: Eine Klatsche hat den FC Baden geweckt

Promotion League Die Klatsche hat den Löwen geweckt: Der FC Baden kann in der Promotion League endlich sein Potenzial entfalten Nach einer wilden Startphase hat der FC Baden in der Promotion League ruhiges Gewässer erreicht und zeigt nun sein wahres Gesicht. Nach sechs Siegen aus elf Partien stellt sich gar die Frage, ob die Badener ihre Ambitionen in dieser Saison überdenken müssen. Nik Dömer Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.00 Uhr

Davide Giampà bejubelt seinen Treffer gegen Bulle. Alexander Wagner

«Wir haben zu Beginn der Saison nicht gedacht, dass wir so weit vorne mitspielen können», sagt Badens Aussenverteidiger Yves Weilenmann nach der Partie gegen den FC Bulle. Der FC Baden hat das Duell der Promotion-League-Aufsteiger hochverdient mit 2:0 für sich entschieden und gehört dank 19 Punkten aus 11 Partien plötzlich zu den Top-6-Teams der Liga.

Eines vorweg: Die Promotion League ist eine verrückte Liga. Wirklich konstant ist inzwischen keine Mannschaft mehr. Sogar das lange überragend spielende Etoile Carouge hat zuletzt zwei überraschende Niederlagen kassiert – gegen die U21 von St. Gallen und den SC Kriens.

Auch der FC Baden erlebte in seiner ersten Saison in der höheren Liga ein Auf und Ab. Doch es macht sich auch bemerkbar, dass sich seit der 0:5-Niederlage gegen die U21 des FC Zürich die Leistungen stabilisiert haben. Vier Siege in fünf Partien gab es seither. Lediglich gegen Leader Etoile Carouge zog man vor zwei Wochen knapp mit 1:2 den Kürzeren, spielte aber während 90 Minuten auf Augenhöhe.

Marvin Hübel musste zuletzt kaum hinter sich greifen. Alexander Wagner

«Unsere Trainings machen den Spielern nicht immer Spass»

Die restlichen Resultate sind dagegen imposant! 2:0 gegen Brühl, 3:1 gegen Bavois, 3:0 gegen den FC Breitenrain und 2:0 gegen den FC Bulle. Goalie Marvin Hübel musste zuletzt kaum hinter sich greifen. Natürlich stellt sich da die Frage: Kann der FC Baden in dieser Saison womöglich seine Ambitionen nach oben schrauben und einen Platz in den Top 4 anstreben?

So weit möchte Michael Winsauer (noch) nicht gehen. Er antwortet mit der marktüblichen Floskel: «Wir schauen von Spiel zu Spiel.» Dennoch ist auch dem Trainer ein bisschen Euphorie anzumerken. «Es fühlt sich gerade gut an, dass die harte Arbeit Früchte trägt. Wir zeigen wirklich attraktiven Fussball. Aber als Aufsteiger dürfen wir nicht übermütig werden. Wir müssen weiterhin demütig bleiben und fleissig trainieren. Danach schauen wir im Winter, wo wir stehen.»

Die Arbeit von Assistent Ergün Dogru (vorne) und Trainer Michael Winsauer trägt Früchte. Alexander Wagner

Dass die Badener seit dem Spiel gegen Zürich plötzlich konstant richtig guten Fussball zeigen, ist auch dem Trainer nicht entgangen: «Offensichtlich hat es diesen Weckruf gebraucht. Sie haben gemerkt, dass man sich in dieser Liga keinen schlechten Tag erlauben kann. Was das Team seither zeigt, ist wirklich lobenswert. Aber wir arbeiten auch ziemlich hart für den Erfolg. Unsere Trainings machen den Spielern nicht immer Spass», meint Winsauer.

Ein Badener Glücksgriff

Ein Muster, das der FC Baden bereits aus der 1. Liga kennt, wiederholt sich auch in der Promotion League: die Heimstärke im Stadion Esp. «Wir sind eine spielerisch starke Mannschaft. Der Kunstrasen begünstigt das. Nebenbei trainieren wir viel auf dieser Unterlage, das verschafft uns einen Vorteil», betont Winsauer.

Für Aussenverteidiger Weilenmann ist auch die tolle Atmosphäre im Esp ein Faktor: «Die Zuschauer und Fans machen die Stimmung im Stadion einzigartig. Das beflügelt uns. Für die Gegner ist es bisher unglaublich schwierig hier zu spielen, das kann gerne so weitergehen.»

Zuhause fühlt sich der FC Baden sehr wohl. Alexander Wagner

Auch noch hervorzuheben ist die starke Verfassung des 29-jährigen Offensivspielers Davide Giampà. Diese bestätigte er mit einem satten Schuss unters Lattenkreuz gegen den FC Bulle einmal mehr. Sieben Treffer sind ihm inzwischen in dieser Spielzeit gelungen, damit ist er gemeinsam mit Robin Golliard (FC Bulle) der torgefährlichste Spieler der Liga. Der im Sommer von Wohlen verpflichtete Stürmer darf entsprechend schon jetzt als absoluter Glücksgriff bezeichnet werden.

Die jungen Spieler deuten grosses Potenzial an

Die grösste Stärke des FC Baden ist das Kollektiv. Die meisten Leistungsträger spielen schon lange zusammen im Team und sind auch abseits des Fussballplatzes befreundet. Inzwischen drängen sich aber auch die jüngeren Spieler auf: Der 19-jährige Torhüter Marvin Hübel ist längst unverzichtbar. Der 19-jährige Innenverteidiger Binjamin Hasani ersetzt den verletzten Patrick Muff verblüffend adäquat. Der 20-jährige Stürmer Gentrim Uka erzielte gegen Bulle sein erstes Tor in der Promotion League und auch die schnellen und technisch versierten Aussenläufer Joel Brack (19) sowie Bersan Gökpinar (20) machten zuletzt Werbung in eigener Sache.

