Cedric Franek: Der Dirigent in der Defensive des FC Baden

Promotion League Der Dirigent in der Defensive: Warum Cedric Franek für den FC Baden von zentraler Bedeutung ist Cedric Franek wird gegen den FC Rapperswil-Jona sein 150. Spiel im Trikot des FC Baden absolvieren. Der Innenverteidiger gehört beim Aargauer Vertreter in der Promotion League zu den wichtigsten Spielern. Dennoch steht der 26-jährige Gränicher nur selten im Fokus. Nik Dömer Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Cedric Franek ist ein emotionaler Leader beim FC Baden. Alexander Wagner

Im Zusammenhang mit dem Badener Erfolg werden oftmals die gleichen Namen genannt: Chris Teichmann, Marvin Hübel, Daniele Romano und Yves Weilenmann. Einer geht dabei gerne vergessen: Cedric Franek. Er ist defensiver Dirigent, Ersatz-Captain und ein Vorbild in Sachen Leidenschaft und Emotionen auf dem Platz.

Dass Franek dennoch nicht oft im Fokus steht, stört ihn nicht. «Das ist wohl das Los des Innenverteidigers. Aber das ist bei uns nichts Spezielles. Es ist in jeder Liga weltweit so, dass die Offensivspieler eher in den medialen Berichten Erwähnung finden», betont der Abwehrchef.

Wie wichtig Franek für den FC Baden ist, zeigte sich bei der bisher einzig deutlichen Niederlage (1:3 gegen Stade Nyonnais am 2. Spieltag) in dieser Saison. Der blondschöpfige Innenverteidiger fehlte verletzt. «Da wurden uns wirklich die Grenzen aufgezeigt, das hat beim Zuschauen schon ein bisschen geschmerzt», verrät Franek.

Franek verletzte sich im ersten Spiel gegen die Basler U21. Alexander Wagner

«Für Baden zu spielen, macht mich stolz»

Schmerzen hatte Franek damals sowieso, er ist nämlich im Spiel zuvor bei einem Zweikampf gegen die Basler U21 mit dem Fuss umgeknickt. Seither sind die Bänder lädiert. Der Abwehrchef muss eine Bandage um den Knöchel tragen. Pausieren tat er dennoch nur für ein Spiel. Der Verteidiger ist hart im Nehmen: «Bei schnellen Richtungswechseln spüre ich es noch, aber es wird besser. Zuletzt konnte ich in Luzern durchspielen, obwohl der Platz sehr löchrig war. Ein gutes Zeichen.»

Man merkt dem 26-jährigen Gränicher dabei an: Er will sein Team auf keinen Fall im Stich lassen. Der FC Baden bedeutet ihm viel, seit 2016 gehört er zur Mannschaft. Am kommenden Samstag absolviert er seine 150. Partie gegen den FC Rapperswil-Jona (wir tickern live) im Badener Dress.

«Für Baden zu spielen, macht mich stolz», sagt Franek. Martin Meienberger / freshfocus

Angesprochen auf den Badener Teamgeist gerät Franek ins Schwärmen: «Für Baden zu spielen, macht mich stolz. Wir sind innerhalb des Teams wirklich gut befreundet und haben dabei nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz viel Spass. Nebenbei arbeiten wir praktisch alle und können trotzdem in der dritthöchsten Liga mithalten. Eine solche Konstellation findest du in dieser Liga selten.»

Grosser Kontrast in der Promotion League

Franek muss sich aber auch eingestehen: Der Kontrast in der Liga kann für den FC Baden schon auch zum Handicap werden. Fünf U21-Mannschaften, die sich wie Profis auf die Partien vorbereiten können. Nebenbei Teams, die genug finanzielle Mittel haben, um ihre Spieler mit Profi-Verträgen auszustatten.

Beim FC Baden hingegen sind viele mit einem 100-Prozent-Pensum in der Privatwirtschaft tätig. Dicke Verträge sucht man hier vergeblich. Franek arbeitet beispielsweise in einem Zürcher Ingenieurbüro als Projektleiter.

Drei Spiele, ein Treffer: Cedric Franek konnte in dieser Saison auch in der Offensive Akzente setzen. Alexander Wagner

Gerade bei Partien unter der Woche, wie es zuletzt beim beachtlichen 3:2-Heimerfolg gegen den FC Chiasso der Fall war, können die Beine dann schon einmal etwas schwerer werden. «Es kann schon vorkommen, dass uns der Gegner im konditionellen oder technischen Bereich etwas überlegen ist. Aber wir wollen das nicht als Ausrede akzeptieren. Gegen die U21-Teams haben wir einen physischen Vorteil und unsere Leidensbereitschaft ist generell sehr gross, weil wir eine eingeschworene Truppe sind.»

FCA-Verteidiger verstärkt den FC Baden

Keine Frage, Franek ist sich nach dem Saisonstart sicher: Die Badener haben die individuelle Qualität dazu, um in der Promotion League mitzuhalten. Die Ausbeute ist zwar mit vier Punkten aus vier Partien etwas mager, doch er ist zuversichtlich, dass sich dies bald ändern wird. «Fehler werden in dieser Liga leichter bestraft. Wir hatten bisher in jedem Partie Phasen, in denen wir den Stempel aufdrücken konnten.»

Binjamin Hasani verstärkt den FC Baden per sofort. Andy Mueller / freshfocus

Der Fussballer mit tschechischen Wurzeln ergänzt: «Es gelang uns noch nie, eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten abzuliefern. Aber ich denke, da werden wir besser. Nach so vielen Jahren in der 1. Liga ist noch einiges neu. Das ist ein Lernprozess für uns.»

Eine Hilfe könnte künftig dabei auch die Personalie Binjamin Hasani sein. Der 19-jährige Youngster kam für den FC Aarau in der letzten Saison in acht Partien zum Einsatz und wurde nun an den FC Baden verliehen. Hasani ergänzt das Innenverteidiger-Trio rund um Franek, Rajmond Laski und Patrick Muff. «Klar, mit Patrick und Rajmond verstehe ich mich auf dem Platz perfekt, aber ich bin froh, dass er dazustösst. Er bringt Qualität mit und kennt das Team bereits. Ich bin mir sicher, er wird schnell eine Verstärkung für uns sein.»

Einst gehörte Franek selbst zum Kader des FC Aarau. Chris Iseli / SPO

Und wie sieht es eigentlich mit Franeks persönlichen Ambitionen aus, macht die dritthöchste Liga der Schweiz für den ehemaligen Spieler des FC Aarau gar Lust auf mehr? « Ich habe einen spannenden Job, der mich erfüllt und spiele nebenbei ambitionierten Fussball. Man weiss zwar nie, was die Zukunft bringt, aber ich fühle mich aktuell sehr wohl in Baden und könnte mir vorstellen, noch lange hier zu spielen. Vielleicht komme ich irgendwann einmal an die Zahlen von Luca Ladner ran», sagt Franek mit einem breiten Grinsen.

