Wie geht es weiter beim FC Baden?

Promotion League Auf die Aufstiegs-Euphorie folgt der Planungsstress: Das sind die Baustellen des FC Baden Nach dem Aufstieg in die Promotion League gibts beim FC Baden noch einige Baustellen zu beseitigen. Präsident Heinz Gassmann verrät, wie die Pläne für die Promotion League aussehen und wie es mit Trainer Ranko Jakovljevic weitergeht. Michael Wehrle Jetzt kommentieren 13.06.2022, 11.16 Uhr

Badens Präsident Heinz Gassmann am verganegen Samstag inmitten der Festivitäten in Paradiso. Martin Meienberger/freshfocus

Heinz Gassmann, Präsident des FC Baden, erlebt turbulente Tage. Am Samstag zitterte er am Spielfeldrand in Paradiso, bis sein Verein den Aufstieg in die Promotion League unter Dach und Fach hatte. Endlich. Im achten Anlauf klappte es nun. Doch Gassmann und Fans mussten im Tessin leiden, die Mannschaft zeigte eine ordentliche Leistung, ganz souverän wars allerdings nicht. Zu sehr spielte die Nervosität mit.

125 Jahre alt wird der FC Baden in diesem Jahr und Gassmann wünschte sich unbedingt den Aufstieg zum Jubiläum. Auch wenn das mit viel Arbeit verbunden ist. «90 Glückwünsche habe ich in der Nacht auf Sonntag von halb zwölf bis ein Uhr bearbeitet», erzählt der 70-Jährige. Aufgewühlt von den Ereignissen sei er dann ins Bett und habe versucht zu schlafen. Und am Sonntag morgen sei es im selben Stil mit den Gratulationen weiter gegangen.

Bleibt er Trainer beim FC Baden? Ranko Jakovljevic. Martin Meienberger/freshfocus

Was passiert mit Trainer Ranko Jakovljevic?

Bereits am Nachmittag stand dann schon wieder Knochenarbeit an. Gassmann traf sich mit Trainer Ranko Jakovljevic. Noch ist nicht klar, ob der die Mannschaft auch in der kommenden Saison eine Klasse höher führen wird. «Es braucht noch einmal ein Gespräch», sagt Gassmann, der eigentlich am Sonntag schon Klarheit wollte: «Ja oder Nein.» Viel Zeit bleibt nicht, die neue Saison beginnt am Wochenende 6./7. August. Jakovljevic selbst sprach auf der Heimfahrt von Paradiso von zwölf Tagen Pause.

Doch nicht nur der Trainer ist eine offene Baustelle. «Wir brauchen sicher vier gute neue Spieler», betont Gassmann. Zum einen muss er Stürmer Roman Herger ersetzen, der in der Meisterschaft mit zehn Treffern der zweiterfolgreichste Torschütze war. Herger traf auch im Heimspiel der Aufstiegsrunde gegen die U21 der Grasshoppers, bis ihn ein rüdes Foul ausser Gefecht setzte.

Herger geht, Hübels Zukunft ist offen

Noch ist nicht klar, ob er nach der Schulterverletzung zum Saisonstart für seinen neuen Verein Wettswil-Bonstetten auflaufen kann. Den Aufwand in der Promotion League möchte sich der bald 29-Jährige nicht mehr antun, deshalb verlässt er Baden. «Aber jetzt tut es richtig weh», gab er bei der Aufstiegsparty im Stadion Esp zu. «Rome blieb bi eus», sangen seine Kollegen, ebenso laut wie «Marvin blieb bi eus.»

Ein sicherer Wert im Tor des FC Baden: Marvin Hübel. Martin Meienberger/freshfocus

Denn auch die Zukunft des Torhüters Marvin Hübel ist noch offen. Er gehört dem FC Aarau. «Ich muss mit Aaraus Sportchef Sandro Burki verhandeln, ob er nun bei uns bleiben darf», sagt Gassmann. Hübel selbst würde gerne weiter in Baden spielen. Er möchte lieber in der Promotion League spielen, statt in der Challenge League bei Aarau hinter Simon Enzler die Bank drücken.

Obwohl erst 19 Jahre alt, hat sich das grosse Talent als toller Rückhalt der Mannschaft erwiesen. «Marvin ist jetzt schon besser als Simon Enzler, obwohl der ein sehr guter Torhüter ist», findet zum Beispiel Badens Abwehrspieler Rajmond Laski. Aber Hübel habe etwas spezielles, strahle viel Sicherheit aus, beherrsche den Strafraum und halte Bälle, die gar nicht zu halten seien.

Das Budget muss erhöht werden

Auf Weltreise geht Allrounder Michael Schär, er wird mindestens bis Weihnachten unterwegs sein. Auch den Mann, der alle Positionen bis auf den Torhüter spielen kann, muss Gassmann ersetzen. Zuletzt vertrat Schär den verletzten Aussenverteidiger Yves Weilenmann.

Eine nächste Knacknuss ist das Budget. Gassmann sucht natürlich weitere Sponsoren. «Wir hatten bis jetzt ein Budget von rund 400 000 Franken für die erste Mannschaft, ich denke wir müssen es um einen sechsstelligen Betrag erhöhen», sagt der Präsident. Allein die Reisekosten seien höher, es gebe auch acht Spiele mehr. Bisher spielte der FC Baden in der 1. Liga Classic mit 14 Teams 26 Matches, die Promotion League umfasst nächste Saison 18 Mannschaften aus der ganzen Schweiz. Rund 1,1 Millionen Franken beträgt das Budget des FC Baden für den ganzen Verein. Auch die zweite Mannschaft kostet in der nächsten Saison wohl noch etwas mehr. Sie spielt ja neu in der 2. Liga.

Auch die 2. Mannschaft schaffte den erhofften Aufstieg

Auch diesen Aufstieg strebten die Badener an. Damit können junge Spieler, wie zuletzt Joël Brack, besser an die erste Mannschaft herangeführt werden. Für Gassmann und seinen Vize, Gianmarco Coluccia, ist das ein ganz wichtiger Baustein in der Struktur des FC Baden.

Auch für die Mannschaft ist die Saison noch nicht ganz zu Ende. Sie spielt am Mittwoch, 14. Juni, um 18.30 in Hausen am Albis gegen den Schweizer Meister FC Zürich. Das grosse Meisterschaftsfest steigt dann am Samstag, 9. Juli, im Stadion Esp, mit ehemaligen Grössen des FC Baden wie Petar Aleksandrov und Mirko Pavlicevic. Eine Woche vorher steht noch ein Blitzturnier auf dem Programm mit Baden, dem FC Wettingen, dem FC Wohlen und dem FC Aarau.

