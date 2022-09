FCA-Verteidiger Binjamin Hasani will sich nach Leihe durchsetzen

Promotion League Aarau-Talent Binjamin Hasani nach Leihe zum FC Baden: «In meinem Alter muss ich spielen» Binjamin Hasani gilt beim FC Aarau als grosses Abwehrtalent. Wegen grosser Konkurrenz wurde er an den FC Baden ausgeliehen. Dort hofft er, sich einen Stammplatz zu erobern. Doch eine Garantie gibt es nicht. Frederic Härri Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Übersicht, Ruhe und Ballgewandtheit: Binjamin Hasani. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Binjamin Hasani hat lange warten müssen. Doch am Samstag war es wieder so weit: Er stand über die volle Spielzeit auf dem Platz. Im neuen roten Trikot, das er temporär gegen jenes seines Stammvereins eingetauscht hat.

2:0 gewann der FC Baden am vergangenen Wochenende gegen den SC Brühl. Er tat dies auf souveräne Art und Weise, woran auch Startelfdebütant Hasani gewichtigen Anteil hatte. Mit Ruhe, Übersicht und Zweikampfhärte füllte Hasani die ihm zugedachte Rolle in der Dreierabwehr aus. Und deutete an, welch immenses Potenzial in ihm schlummert.

Grosse Konkurrenz im Aargauer Defensivverbund

Als Hasani das letzte Mal 90 Meisterschaftsminuten am Stück absolvierte, stand ihm als Gegner der SC Kriens gegenüber. Es war im Frühjahr 2021, und Hasani – erst gerade volljährig geworden – seit Wochen regelmässig in der Startformation des FC Aarau aufgetaucht. FCA-Sportchef Sandro Burki erinnert sich gut an die damalige Zeit, als dem talentierten Hasani der Sprung von der U18 in die erste Mannschaft gelang. Er sagt:

«Binjamin konnte man einfach reinwerfen und er hat immer funktioniert.»

Ganz so reibungslos aber ging es nicht weiter für den Teenager. Den Stammplatz verlor er bereits gegen Ende der Saison 2020/2021 und er gewann ihn auch im Verlauf der darauffolgenden Spielzeit nicht wieder. Dies hatte nicht primär mit abfallenden Leistungen zu tun, sondern war dem grossen Gedränge im Aarauer Defensivverbund geschuldet. Als die Konkurrenz in der diesjährigen Sommervorbereitung noch einmal merklich zunahm und sich abzeichnete, dass Hasani nicht zur ersten Elf gehören würde, wurde eine Option stetig dringlicher: sich ausleihen zu lassen.

In der Saison 2020/2021 tauchte Hasani regelmässig in der Startelf des FC Aarau auf.

Hasani ist noch immer sehr jung, 19 Jahre alt erst. Doch zuweilen spricht er selbst so über sich, wie das ein erfahrener Berater oder ein Agent tun würde. «In meinen jungen Jahren muss ich spielen», sagt er etwa, und es wird sogleich augenscheinlich, weshalb er den Wechsel von der Challenge League in die Promotion League nicht als Rückschritt erachtet. Parallel zur Ausleihe zum FC Baden hat er seinen Vertrag beim FC Aarau um zwei Jahre bis 2025 verlängert.

Hasani wertet es als Zeichen, «dass sie mir in Aarau vertrauen». Dies deckt sich mit den Aussagen Burkis, der sagt: «Wir haben nicht aus einer Laune heraus mit ihm verlängert, sondern weil wir überzeugt sind, dass er für uns einmal sehr wichtig werden kann.»

Keine Garantie für Spielminuten

Spricht man mit Weggefährten über Hasani, wird der Erlinsbacher oft mit Attributen wie «Ehrgeiz», «Ambition» und «Reife» in Verbindung gebracht. Er lebe wie ein Vollprofi, sagen viele. Dass er die in Baden im Vergleich zum FCA leicht geringere Trainingskadenz freiwillig mit zusätzlichen Fitness- und Technikeinheiten ergänzt, darf man in dieser Hinsicht als Indiz für ­Hasanis Eifer verstehen.

Baden-Trainer Michael Winsauer. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Bis Ende dieses Jahres ist der Abwehrspieler temporär an Baden abgegeben. Je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln, kann die Leihe bis Rückrundenschluss ausgeweitet werden. Spielpraxis für Hasani ist das oberste Ziel des Transfers, und im Optimalfall ergibt sich eine «Win-Win-Win-Situation», wie das der Badener Trainer Michael Winsauer nennt. «Für Binjamin, für uns und auch für den FC Aarau.» Gleichwohl ist Winsauer weit davon entfernt, Versprechungen abzugeben: «Das haben wir im Vorfeld auch klar kommuniziert.»

Will heissen: Hasani muss sich den Stammplatz schon selbst verdienen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen