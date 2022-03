2. Liga inter: FCA-Profi wird neuer Trainer beim FC Mutschellen

Prominenter Zuzug in der 2. Liga inter «Will herausfinden, ob die Trainerwelt zu mir passt»: FCA-Profi übernimmt den FC Mutschellen Jérôme Thiesson beendet nach dieser Saison seine Karriere als Fussball-Profi und nimmt eine neue Herausforderung im Amateurfussball an. Beim FC Mutschellen (derzeit 2. Liga inter) wird er der Nachfolger von Erfolgscoach Sergio Colacino. Nik Dömer Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Bald hängt er seiner Kickschuhe an den Nagel: Jérôme Thiesson wird Trainer beim FC Mutschellen. Marc Schumacher / freshfocus

Der FC Mutschellen hat für den schmerzhaften Abgang von Sergio Colacino einen prominenten Ersatz gefunden: Jérôme Thiesson – derweil noch Spieler des FC Aarau – wird zur kommenden Saison den derzeit Achtplatzierten der 2. Liga inter als Cheftrainer übernehmen.

Thiesson taucht damit nach 15 Jahren Profi-Dasein in die Welt des Amateurfussballs ein. Dabei hat er sich trotz finanziell lukrativeren Angeboten für den Trainerstuhl beim FC Mutschellen entschieden: «Ich hätte auch noch in der 1. Liga weiterspielen können, aber für mich ist es der richtige Zeitpunkt, um mich in Richtung Trainer zu bewegen.»

Thiesson will als Trainer das A-Diplom absolvieren

Der künftige Mutschellen-Trainer führt aus: «Ich will herausfinden, ob die Trainerwelt zu mir passt. Mutschellen kommt mir dabei gelegen, ich wohne mit der Familie seit einigen Jahren in Rudolfstetten. Zudem habe ich nach dem Austausch mit dem Sportchef und dem aktuellen Trainer einen sehr guten Eindruck vom Verein.»

Nach 15 Jahren als Profi-Spieler wird Thiesson Trainer im Amateurfussball. Marc Schumacher / freshfocus

Bei Mutschellen will Thiesson nebenbei sein A-Diplom absolvieren, sofern das Team den Ligaerhalt schafft. Um diese Lizenz zu erhalten, ist es ab kommender Saison erforderlich, mindestens 24 Monate in der 2. Liga inter als Trainer tätig zu sein.

Und was, wenn Mutschellen nach dieser Saison absteigt? «Ich werde die Herausforderung in jedem Fall annehmen, wir können auch wieder aufsteigen. Ich bin primär dankbar, dass ich mich bei einem Verein, bei dem hervorragende Vorarbeit geleistet wurde, als Trainer beweisen darf. Wenn es nebenbei noch für das A-Diplom reicht, dann umso besser.»

In den letzten drei Jahren war Jérôme Thiesson beim FC Aarau tätig. Fabio Baranzini

Thiesson wird nebst seinem Engagement beim FC Mutschellen auch als Sportkoordinator bei der «Sport Academy Zürich» tätig sein. Dabei wird er Trainings mit den ambitionierten Lernenden leiten. «Ich denke, diese Tätigkeit wird meine Aufgabe in der 2. Liga inter gut ergänzen.»

Vorfreude auf angenehmere Interviews

Für die Herausforderung beim FC Mutschellen bekommt Thiesson auch noch Verstärkung im Team: Der ehemalige Challenge-League-Spieler Florian Steiger nimmt den Posten als Assistenztrainer ein. Steiger ist hauptberuflicher Athletiktrainer und hat einen Master in Sportwissenschaften. Der 35-Jährige konnte zudem Erfahrungen als Nachwuchstrainer beim FC Zürich sowie als Assistenztrainer des Erstligisten Red Star sammeln.

Die Spieler des FC Mutschellen können sich auf einen Trainer mit grossem Erfahrungsschatz aus dem Profi-Bereich freuen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Entsprechend optimistisch gibt sich Thiesson vor dem Start in einen neuen Lebensabschnitt: «Das Gesamtpaket beim FC Mutschellen war für mich am interessantesten. Nebenbei freue ich mich auch auf den Amateurfussball und auf die Menschen, die ehrenamtlich und mit viel Leidenschaft für ihren Verein arbeiten. Und nebenbei habe ich auch nichts dagegen, wenn die Interviews mit der Presse noch etwas angenehmer werden», sagt Thiesson schmunzelnd.

