Pro und Contra Braucht der FC Aarau Shkelzen Gashi noch? «Unverzichtbarer Leader» – «Geld könnte sinnvoller investiert werden»

François Schmid-Bechtel und Frederic Härri

05.05.2022, 05.00 Uhr

Wie geht es mit Shkelzen Gashi weiter beim FC Aarau?

Pro: «Gashi ist unverzichtbar: als Mensch und Kicker»

Zugegeben, die Zahlen sprechen gegen ihn. Sieben Spiele ohne Tor. Zuletzt sogar 90 Minuten auf der Bank. Shkelzen Gashi braucht es also nicht. Aber das ist zu kurz gedacht. Es hat ihn gegen Xamax nicht gebraucht. Vielleicht braucht es ihn auch nicht in Yverdon. Aber der FC Aarau wird ihn noch brauchen. Als Fussballer, als Torschütze, als Leader, aber auch als Mensch.

Gashi, 33, stand beim FCA schon mit zehn Spielern auf dem Platz, die zusammengezählt weniger verdient haben als er allein in seiner Laufbahn. Aber er lässt dies seine Kollegen in keinem Moment spüren. Gashi hat in seiner Karriere Dinge erreicht, die für seine Mitspieler unerreichbar bleiben werden. Er wurde Spieler des Jahres in der Schweiz, er wurde zweimal Torschützenkönig in der Super League, er wurde Meister mit Basel und er nahm mit Albanien an einer EM teil. Aber es kommt ihm nicht in den Sinn, einen Sonderstatus zu beanspruchen.

François Schmid-Bechtel, Sportchef CH Media. Sandra Ardizzone

Letzten Dienstag im Brügglifeld. Gashi könnte schmollen. Signalisieren, dass ihm die Ersatzrolle nicht passt. Nichts davon passiert im Training. Gashi geht voran. Flachst, spornt an, lobt und kritisiert. Er verhält sich, wie ein Leader sich zu verhalten hat: alles für das Team. Selbst bei der Auslaufrunde achtet er darauf, dass alle zusammen sind. Und die Beziehung mit dem Trainer scheint auch nicht gelitten zu haben. Als Stephan Keller bemerkt, «jetzt bist du schon wie ein richtiger Trainer», klatschen sie ab.

Gashi ist keine Sprintrakete. War er noch nie. Aber Gashi hat nichts von seiner Schlauheit und von seinem Torriecher eingebüsst. Vor allem ist er wichtig für die jungen Spieler mit albanischen Wurzeln. Rrudhani, Balaj, aber auch Avdyli haben sich auch dank Gashi so gut entwickelt.

Contra: «Gashi liefert nicht – und die Zeit läuft gegen ihn»

Während die Teamkollegen am Freitagabend zu einem 3:0-Sieg rauschten, blieb Shkelzen Gashi Reservist. Trainer Stephan Keller erklärte den Verzicht damit, dass er den Neuenburgern mit Speed beikommen wollte. Es ist kein Zufall, dass der FC Aarau ohne Gashi so furios aufspielte wie lange nicht mehr.

FCA-Reporter Frederic Härri. Severin Bigler

Shkelzen Gashi ist ein verdienstvoller Stürmer. Noch immer liest sich seine Bilanz nicht schlecht, neun Tore in 22 Einsätzen in dieser Saison sind ordentlich. Spielentscheidend aber war Gashi letztmals im Dezember, als er gegen Kriens und Xamax alle Aarauer Treffer schoss. In der Rückrunde wurde er zunehmend zum Teilzeitarbeiter. An seiner Stelle brillierte Zuzug Shkelqim Vladi.

Nun fällt Vladi bekanntlich bis Saisonende aus, und Gashi ist gefordert. Aber er liefert nicht. Strahlt keine Gefahr aus, weil er für die Gegner ausrechenbar geworden ist. Seine letzte Torbeteiligung hatte er Anfang März. Seither ist Gashi kein Faktor mehr. Der Tiefpunkt ist beim 0:3 gegen Winterthur erreicht, als er bereits in der Pause vom Feld muss.

Wird es nochmals besser? In der neuen Saison vielleicht? Die Zeit läuft gegen ihn. ­Gashi ist 33, die Zahl der Einsatzminuten nimmt ab, nicht zu. Die Verletzungsanfälligkeit wird grösser. Die sportliche Führung muss sich die Frage stellen, ob sie sich einen teuren Bankdrücker weiter leisten will – oder kann.

Finanziell streckt sich der Verein schon jetzt. Das Geld für Topverdiener Gashi wäre sinnvoller in einen oder zwei hoffnungsvolle Stürmer investiert. Damit die Mannschaft noch stärker wird. Sich in der Super League behaupten kann. Oder einen erneuten Anlauf auf den Aufstieg nimmt. So oder so ist fraglich, ob es für Gashi einen Platz geben wird.

