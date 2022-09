Vorschau auf den Powerman in Zofingen.

Powerman Zofingen Lokalmatadorin Melanie Maurer: Kein Regen wäre für sie ein Segen Die gebürtige Wikonerin Melanie Maurer hofft auf ein besseres Ende beim Powerman Zofingen als im Vorjahr. Und am Sonntag ist ihr Blick vor allem Richtung Himmel gerichtet. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bildlegende: Nach überstandenem Bandscheibenvorfall will Melanie Maurer in Zofingen wieder an den gelungenen Frühling anknüpfen. Michel Wyss/Zofinger Tagblatt

Für Melanie Maurer ist der Kontrollblick auf die verschiedenen Wetter-Apps in diesen Tagen zur stündlichen Gewohnheit geworden. Die 34-jährige Duathletin aus Hindelbank hofft auf möglichst viel Sonnenschein, wenn am Sonntagmorgen beim Powerman Zofingen der Startschuss zum WM-Langdistanzrennen fällt. Weil einige App-Anbieter mit etwas Regen rechnen, ist unklar, ob Maurers Wunsch in Erfüllung gehen wird. «Ich bin etwas besorgt», sagt sie. Denn die teils ungünstigen Wetterprognosen wecken bei ihr unschöne Erinnerungen an den letztjährigen Powerman.

Die in Wikon aufgewachsene Lokalmatadorin startete bei garstigen Bedingungen fulminant in ihr «Heimrennen» und erarbeitete sich einen Vorsprung von über zehn Minuten, ehe sie auf der dritten Radrunde völlig unterkühlt aufgeben musste. «Ich konnte nicht mehr Kleider anziehen. Ich trug Handschuhe und ein Neopren-Langarmshirt, das zum Surfen im kalten Wasser verwendet wird», erzählt Melanie Maurer. Im Wissen, nichts falsch gemacht zu haben, werde sie das Rennen am Sonntag gleich angehen. «Ich will alles geben und lasse mich überraschen, was der Zofinger Himmel dieses Jahr zu bieten hat», sagt sie und lacht.

Schmerzhafter Sommer nach starkem Frühling

Ungeachtet des unglücklichen Endes bei der letzten Austragung lebt Melanie Maurers Traum vom WM-Sieg über die Langdistanz nach wie vor. Sie ist sich aber bewusst, dass dafür ein perfekter Tag nötig ist. «Neben der passenden Einstellung brauchts viele gute Zurufe der Zuschauer und eine grosse Portion Glück», sagt Maurer. Wie es sich anfühlt, zuoberst auf dem Podest zu stehen, durfte sie im vergangenen Mai am eigenen Leib erfahren.

In Viborg (Dä) gewann Maurer den WM-Titel über die Duathlon-Mitteldistanz. Der Triumph bildete die Krönung eines starken Frühlings, in dem sie auch läuferisch einige gute Resultate erzielte wie beispielsweise Rang drei beim GP Bern. Ausserdem unterstützte Maurer erfolgreich Nicola Spirig als Tempomacherin auf der Rad- und Laufstrecke bei deren Versuch, als erste Frau einen Ironman-Triathlon in unter acht Stunden zu absolvieren. «Es wurden in diesem Jahr bereits einige Träume wahr», bilanziert Maurer zufrieden.

Der Dämpfer folgte erst im Sommer, als ein Bandscheibenvorfall für Waden- und Achillessehnenprobleme gesorgt hat. Immerhin konnte Melanie Maurer in den vergangenen vier Wochen wieder gut trainieren, «aber meine aktuelle Form ist im Vergleich zum Vorjahr doch bescheiden». Nichtsdestotrotz traut sich Maurer den Start beim Zofinger WM-Langdistanzrennen, dem schwierigsten Duathlon der Welt, zu. «Ich möchte gerne um einen Podestplatz mitkämpfen, muss aber den Rennverlauf abwarten», sagt sie.

Beim zweiten Start soll der zweite Kurzdistanz-Titel her

Bessere Erinnerungen an den Powerman 2021 hat Anna Zehnder. Die 27-jährige Duathletin aus dem Seeland entschied die Kurzdistanz zu ihren Gunsten und will am Sonntag ab 9.45 Uhr ihren Triumph aus dem Vorjahr wiederholen. «Ich gebe alles und hoffe, wieder zuoberst stehen zu dürfen», sagt Zehnder, die Mitglied des Schweizer Duathlon-Nationalkaders ist und in Basel wohnt. Dass die gebürtige Bernerin überhaupt zum zweiten Mal in ihrer Karriere in der Thustadt an den Start gehen kann, war bis vor kurzem noch ungewiss. Im Frühling zog sich Zehnder bei einem Sturz mit dem Velo einen Riss im Schienbeinknochen zu, der in den folgenden Tagen schmerzhafte Wadenbeschwerden auslöste. Zehnder hatte aber Glück im Unglück, eine Operation war nicht nötig. «Inzwischen ist alles ausgeheilt und ich bin froh, dass es für einen Einsatz in Zofingen reicht», freut sie sich.

Bei der angehenden Ärztin ist die Vorfreude auf den Powerman Zofingen auch deshalb immens, weil sie ein grosser Fan des Kurzdistanz-Wettkampfes ist. Die Kulisse durch den Wald, über Felder und auf den «Heitere» sei einzigartig, ausserdem gefalle ihr die hügelige Radstrecke. Trotzdem ist Anna Zehnder einem Wechsel auf die Langdistanz nicht abgeneigt. «Dieser Schritt reizt mich schon», gesteht sie – und betont: «Er wird irgendwann auch kommen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen