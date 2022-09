Alles zum Powerman in Zofingen

Powerman Zofingen Für den schönsten Tag des Lebens gelitten Beim Powerman Zofngen feiern die gebürtige Wikonerin Melanie Maurer und der Franzose Matthieu Bourgeois mit dem Gewinn der Weltmeister-Titel über die Duathlon-Langdistanz den grössten Erfolg ihrer Karriere. Pascal Kamber Jetzt kommentieren 04.09.2022, 20.22 Uhr

Der Sieger bei den Männern: Der Franzose Matthieu Bourgeois Michael Wyss

Der Traum lebe nach wie vor, erzählte Melanie Maurer vor dem Powerman Zofingen über ihren ersehnten Titelgewinn bei den Duathlon-Langdistanz-Weltmeisterschaften. Mehrmals schon musste die gebürtige Wikonerin bei ihrem Heimrennen mit dem zweiten Platz vorliebnehmen, gestern ging der Wunsch für die 34-jährige Nationalkader-Athletin aus Hindelbank endlich in Erfüllung. Nach 6:47:49 Stunden überquerte Melanie Maurer als Erste die Ziellinie in der Powerman-Arena und konnte danach ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. «Als kleines Mädchen schaute ich am Streckenrand zu, und jetzt ist mein Traum wahr geworden. Es ist unbeschreiblich», sagte die Lokalmatadorin und fügte stolz hinzu: «Das ist der grösste Erfolg, den ich in meiner Karriere bisher erreicht habe.»

Grosses Glück nach einem ebenso grossen Krampf

Auf dem Weg zum WM-Titel wurde Melanie Maurer alles abverlangt. Sie, die normalerweise kürzere Duathlonrennen mag, bezeichnete den gestrigen Wettkampftag als einen einzigen, riesigen Krampf. «Ausser bei der ersten Laufrunde hast du in Zofingen nie ein gutes Gefühl. Umso grösser ist meine Freude, ich bin jetzt der glücklichste Mensch auf Erden», sagte Maurer schmunzelnd. Definitiv weniger zu lachen hatte sie während des Rennens. Die Belgiern Lotte Claes, mit der Maurer ein Duo an der Spitze bildete, drückte auf den drei Radrunden mächtig aufs Tempo. «Vor allem bei den Aufstiegen musste ich beissen, um an ihr dranzubleiben. Denn ich wusste, dass ich die bessere Läuferin bin», sagte Maurer, die nach dem zweiten Wechsel ihre Stärken tatsächlich auch ausspielen konnte und Claes letztlich um 4:39 Minuten distanzierte.

Als sie ein Zuschauer auf der zweiten von drei Laufrunden über ihren grossen Vorsprung informierte, realisierte Maurer, dass die Rechnung aufgehen könnte. «Ich wusste, wenn ich einigermassen gleich weiterlaufen würde, dann klappt es – obwohl ich enorm gelitten habe», so Maurer, die sich in den vergangenen vier Trainingswochen mit den Nachwehen eines Bandscheibenvorfalls herumschlug. Angesichts dieser Tortour wäre es keine Überraschung, wenn Melanie Maurer in Zukunft auf die happigen Langdistanzrennen verzichten würde. «Ich kann mir vorstellen, das Thema so abzuhaken», erklärte sie, betonte aber umgehend: «Wenn ich wieder Spass habe und schmerzfrei trainieren kann, komme ich sicher zurück.»

Erneut in Zofingen am Start stand auch Merle Brunnée aus Deutschland. Die Vorjahressiegerin versuchte auf den ersten zehn Laufkilometern, den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren, musste ihr Vorhaben aber bald abbrechen und fortan ihr eigenes Rennen bestreiten. «Wenn ich versucht hätte, die Leute vor mir einzuholen, wäre ich eingegangen. Das wollte ich nicht riskieren», sagte Brunnée, die sich mit über zehn Minuten Rückstand auf Melanie Maurer immerhin die Bronzemedaille schnappte. «Ich bin total stolz auf meine Leistung, denn die Konkurrenz war sehr stark», sagte sie.

Die gesamte Konkurrenz mit dem Startschuss ans Limit gebracht

Spannend ging es auch bei den Männern zu und her. Der Franzose Matthieu Bourgeois, Fabian Holbach aus Deutschland, der Schweizer Michael Ott und der Niederländer Daan De Groot lieferten sich einen packenden Vierkampf, der erst auf den finalen 30 Laufkilometern entschieden wurde. Nach De Groots Disqualifikation auf der Radstrecke – er sass seine Zeitstrafe zu spät ab – war es Bourgeois, der Holbach und Ott in die Schranken wies und sich nach 6:03:57 Stunden zum Weltmeister krönte. «Das ist der schönste Tag in meinem Leben und der Höhepunkt meiner Karriere», sagte Bourgeois. Er habe von Beginn weg versucht, seine Gegner ans Limit zu bringen und so die Spitzengruppe aufzulösen, was ihm nach zahlreichen Attacken auf dem Rad auch gelungen sei.

Hinter Fabian Holbach sicherte sich Michael Ott in seinem letzten Karriererennen die Bronzemedaille. Der Athlet aus Kilchberg lag zwischenzeitlich gar auf Silberkurs, zollte aber seinem Effort auf der zweitletzten Laufrunde Tribut. «Ich griff zu früh an, anstatt dass ich einfach mitgelaufen bin. In der dritten Runde bin ich dann kaum mehr den Berg hochgekommen», sagte Ott. Seine Angst, dass ihn Seppe Odeyn (Be) noch vom Podest verdrängt, blieb unbegründet. Der Titelverteidiger beendete den Wettkampf auf Rang vier.

