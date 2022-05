Imran Bunjaku: Bei GC aussortiert, beim FC Aarau geschätzt

Porträt Vom GC-«Albtraum» zum Stammplatz in Aarau: Imran Bunjaku ist der stille Erfolgsgarant beim FCA Imran Bunjaku ist in der Mannschaft von Trainer Stephan Keller zum Führungsspieler gereift. Vor seinem Wechsel nach Aarau erlebte der 29-Jährige aber auch die dunkle Seite des Profigeschäfts: Bei seinem Jugendverein GC war er aussen vor und musste sich die Teilnahme am Training erklagen. Ein Treffen im Brügglifeld. Frederic Härri Jetzt kommentieren 04.05.2022, 09.53 Uhr

Am 10. September 2021 fügte sich Imran Bunjaku ganz untypisch bei seinem neuen Arbeitgeber ein. Mit einem Tor. In Yverdon schoss er in der Nachspielzeit das 1:1.

Am Freitagabend kommt es im Stade Municipal zur Reprise zwischen den beiden Teams. Viel ist geschehen in der Zwischenzeit. Unter anderem ist Bunjaku vom vormals Aussortierten zum Stammspieler gereift.

Einstand nach Mass: In seinem ersten Spiel für den FC Aarau sicherte Imran Bunjaku seiner Mannschaft einen Punktgewinn. Pascal Müller/Freshfocus

Bunjaku ist keiner, über den man beim entspannten Fussballschauen mit Freunden spricht. Sein Spiel ist unauffällig. Eines des vorletzten, und nicht des letzten Passes. Eines der leisen Töne. Für die laute Musik sorgen andere, die Dribbler und Flügelflitzer eine Reihe davor. Bunjaku ist der Zuverlässige dahinter, der wenig Fehler macht. Und meist ohne Foul auskommt.

Erst drei gelbe Karten sind zu diesem späten Zeitpunkt der Saison für einen defensiven Mittelfeldspieler aussergewöhnlich. Und doch so charakteristisch für Bunjaku, der sich keiner starren Position zuordnen lässt. Mal spielt er zentral, mal halblinks oder halbrechts, mal in der Innenverteidigung. Mal abwartend, mal offensiver. Gebraucht wird er immer.

Das GC, das Bunjaku einst liebte, erkannte er nicht wieder

Man muss nicht weit zurückgehen, um einen Moment zu finden, in dem das nicht so war. Im Februar 2021 wechselt Bunjaku, damals Captain beim FC Schaffhausen, innerhalb der Liga zu den Grasshoppers. Zurück dahin, wo der Stadtzürcher das Fussballspielen erlernte, die Juniorenstufen emporkletterte und zu ersten Einsätzen in der Super League kam. Ein Kreis schloss sich, «ein Traum ging in Erfüllung», wie Bunjaku heute, mit über einem Jahr Distanz beim Gespräch im Stadion Brügglifeld sagt.

Doch das GC, das Bunjaku liebte, erkennt er nicht wieder. Unter der neuen chinesischen Führung ist er aussen vor. Sein Name fehlt auf der Kontingentsliste, die die Zahl der einsetzbaren Spieler festhält. Am Spielbetrieb darf er nicht teilnehmen, sogar das Training mit der Mannschaft wird ihm untersagt. Unwahrheiten werden verbreitet, Versprechen gebrochen. Wurde er vom ersten Aufstiegsanwärter GC nur geholt, um die Konkurrenz zu schwächen? Die Frage kreist in seinem Kopf. Eine Antwort hat Bunjaku bis heute nicht. Vieles deutet darauf hin.

Bunjaku im GC-Trikot? Das gab es im vergangenen Jahr nur im Testspiel. Andy Mueller/Freshfocus

Die Trainingsteilnahme muss sich Bunjaku erklagen

Der Streit geht so weit, dass Bunjaku gegen die verwehrte Trainingsteilnahme juristisch vorgeht. «Das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art», sagt Bunjaku. «Aber irgendwann musst du dich wehren.» Mit 28 Jahren erlebt der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger ein erstes Mal, wie das Profigeschäft auch sein kann. Unschön. Unehrlich. «Einen Albtraum» nennt es Bunjaku. Die Saison geht zu Ende, GC steigt auf, ohne dass er auch nur eine Minute gespielt hätte. Er denkt sich: Nichts wie weg. Das Angebot des FC Aarau im Spätsommer 2021 kommt gerade gelegen.

Nun also, wenige Monate später, ist Bunjaku wieder hier: unter Vertrag bei einem Aufstiegsaspiranten. Doch dieses Mal ist vieles anders. Gegenüber sitzt ein Leistungsträger, ein selbstbewusster Führungsspieler, mit einem Ausweis von über 150 Einsätzen in der Challenge. 22 davon sammelte er mit dem FCA, bis Saisonschluss können vier weitere hinzukommen.

Die meisten Challenge-League-Einsätze sammelte Bunjaku in Schaffhausen, wo er auch die Captainbinde trug.

Bunjaku ist eine gewisse Autorität eigen, die er sich nicht mit Sprüchen oder Kampfparolen erarbeitet hat. Er ist umgänglich, feinfühlig auch, aber extrovertiert ist er nicht. Das, was er sagen will, trägt er selten mit erhobener Stimme vor. Man ahnt, dass nicht er es ist, der in der Kabine die Playlist nach Siegen auswählt. Auch wird er bei sich zu Hause im zürcherischen Brüttisellen kaum heimlich Reden zur Matcheinstimmung aufschreiben. Bunjaku ist ein Teamplayer, der den Zuspruch der Kollegen nicht mittels Worten, sondern durch Leistung erhält. Er selbst sagt: «Ich schätze meine Mitspieler, und die Mitspieler schätzen mich.»

Bleibt Bunjaku in Aarau?

Auch Aaraus Sportchef Sandro Burki lobt den inzwischen 29-Jährigen für seinen guten Charakter und seine Teamfähigkeit, was angesichts einer Weiterbeschäftigung nicht ganz unwesentlich ist. Bunjaku ist bis Ende der Spielzeit nur ausgeliehen. Wie es danach weitergeht, ist offen. Klar ist, dass bis dahin beidseitiges Interesse an einer Verlängerung des FCA-Engagements besteht. «Ich fühle mich in Aarau sehr wohl», sagt Bunjaku.

Die finalen Gespräche über die Zukunft soll es im Juni geben. Dann, wenn die grossen Fragen über Aufstieg oder Nichtaufstieg längst geklärt sind. Unruhe darüber verspürt Imran Bunjaku nicht. Dafür hat er in seiner Karriere schon zu viel erlebt.

Das Restprogramm der Aufstiegsanwärter in der Challenge League (vor dem 33. Spieltag) Winterthur (57 Punkte): Thun (h), Wil (a), Xamax (h), Kriens (a) Schaffhausen (56 Punkte): Kriens (h), Thun (a), Aarau (h), Lausanne-Ouchy (a) Aarau (56 Punkte): Yverdon (a), Lausanne-Ouchy (h), Schaffhausen (a), Vaduz (h)

