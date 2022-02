HSC Suhr Aarau: Neuzuzug Rudolf Faluvégi stellt sich vor

Porträt Sie nennen ihn «Ruedi»: Wie der Neue beim HSC Suhr Aarau den Spass am Handball wiederfinden will Rudolf Faluvégi spielte einst in der Champions League, doch Verletzungen bremsten ihn und seine Karriere aus. Beim HSC Suhr Aarau nimmt der Ungar jetzt einen neuen Anlauf. Frederic Härri Jetzt kommentieren 27.02.2022, 05.00 Uhr

Rudolf Faluvégi erreichte den Final der Champions League und lief in der Bundesliga auf. Marc Schumacher / freshfocus

Rudolf Faluvégi hat Hände, wie sie für einen Handballer typisch sind. Die Haut rau, die Handflächen breit, die Finger lang. Als seien sie einzig und allein für das Tagwerk gemacht, das sie verrichten. Damit sie Bälle umschliessen, fangen und werfen können. Die Arbeit ist auch der Grund, weshalb Faluvégi die Hand zur Begrüssung entgegenstreckt. Er ist der Neue beim HSC Suhr Aarau.

Es waren hektische Umstände gewesen, die diesen 28-jährigen Mann ungarischer ­Herkunft hierhergeführt hatten. Mitte Monat sah sich der Verein gezwungen, einen weiteren Spieler unter Vertrag zu nehmen. Das Achtelfinal-Hinspiel im Europacup gegen den HCB Karvina war nah, der Rückraum durch die Ausfälle von Tim Aufdenblatten und João Ferraz geschwächt.

Beim Debüt musste er sich die Schuhe ausleihen

Fündig wurde HSC-Sportchef Michael Conde beim französischen Erstligisten Cesson-Rennes Métropole, wo es für Falu­végi keinen Platz mehr gab. Am Mittag des 10. Februars musste der Wechsel von der Europäischen Handballföderation bestätigt sein, damit der ­Zuzug im Europacup würde spielen dürfen. Kurz vor Ablauf der Frist klappte es. Faluvégi flog von Rennes nach Basel, beim Umsteigen blieb sein Koffer am Flughafen zurück. Am Abend sass er mit den neuen Teamkollegen im Bus nach Karvina. Ein zweites Paar Unterhosen und die Sport­schuhe musste er sich ausleihen. Ein entspannter ­Beginn sieht anders aus.

Mit seinen Teamkollegen feierte Rudolf Faluvégi (ganz rechts) das Weiterkommen im Europacup frenetisch. Marc Schumacher / freshfocus

Seither sind mehr als zwei Wochen vergangen. Faluvégi hat in vier Partien für den HSC gespielt, und auch die Schuhe sind inzwischen die eigenen. Schwierigkeiten, sich in der Gruppe zurechtzufinden, hat er laut eigenem Bekunden keine. Er sei eine sozial starke Person, sagt Faluvégi, und man mag ihm das ­sogleich glauben. Er spricht frei von Scheu und Verlegenheit, ganz so, als sei ihm seine Umgebung bestens vertraut. Auch die Mannschaftskameraden schwärmen vom neuen Typen in der Kabine. Sie loben seinen Schalk, die offene Art, die witzigen Sprüche. Kaum einer nennt ihn Rudolf, für sie ist er der Rudi oder, noch heimeliger: der Ruedi.

Plötzlich war Faluvégi aussen vor

Bei der Eingewöhnung gerät Faluvégi auch die eigene Biografie zum Vorteil. Er sagt: «Ich bin schon ein paar Mal angekommen in meinem Leben.» Und wer auf den bisherigen Karriereweg Faluvégis blickt, fragt sich durchaus, was den vielen Umzügen zugrunde liegt. 2017 ging er von Ungarn aus nach Nantes, zum hiesigen Spitzenklub. Mit den Franzosen erreichte er ein Jahr später den Final der Champions League. Mittun durfte er im Endspiel nicht, und bei der Frage nach dem Warum ist man schon bei der grundsätzlichen Antwort angelangt. Er war verletzt.

Blessuren begleiteten ihn oft, auch in den Jahren danach. Über den Umweg Rennes wechselte er 2019 zum TVB Stuttgart, in die deutsche Bundesliga. Ein Kindheitstraum erfüllte sich. Bis vor einem Jahr das Kreuzband riss und Faluvégi abgegeben wurde – nach Rennes, wo er schon einmal war und wo zu viele Spieler um zu wenige Positionen konkurrierten. Plötzlich war Faluvégi aussen vor, obwohl er doch eben erst wieder fit geworden war. Doch vor wenigen Wochen änderte sich seine Lage. «Der HSC hat mir die Hand gereicht, und ich habe sie genommen», so formuliert er das.

Vorgänger und Nachfolger: Nach Manuel Zehnders Abgang im Sommer soll Rudolf Faluvégi dessen Position im Rückraum vollständig übernehmen. Marc Schumacher / freshfocus

Nein, sagt Faluvégi, vieles sei nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt habe. Wer weiss, wo er heute wäre ohne die ständigen Verletzungen. Wie weit er es hätte bringen können, in der Bundesliga oder anderswo. Er hofft, dass sich die Dinge in der zweiten Hälfte seiner Profikarriere ändern werden. Mehr Gesundheit, mehr Spiel, mehr Freude – das wünsche er sich. Faluvégi jagt nicht mehr verbissen den Zielen hinterher. Er hat gelernt, das grosse Ganze zu sehen. «Es ist nicht das Ergebnis, sondern die Erfahrung, die mir wichtig ist», sagt er. Dazu gehört für ihn auch, dass es denen gut geht, die ihm am nächsten sind.

Auch für die Familie muss es passen, nicht nur für ihn

Faluvégi ist verheiratet, hat eine fast zweijährige Tochter, einen bald vierjährigen Sohn. Noch leben Frau und Kinder in Frankreich, nächsten Monat will er sie zu sich holen. Zurzeit schaut er sich nach Wohnungen in der Region um, «intensiv», wie er sagt. Er erwähnt die grossen Zimmer, die das neue Zuhause haben soll, weil die Kinder ja ständig hin und her rennen würden. Einen offenen Wohnraum hat er im Sinn, damit er alles überblicken könne, und «nicht in einer Ecke Quatsch gemacht wird». Es soll für alle stimmen, sagt Faluvégi. Wenn er in jedem Spiel zehn Tore werfe, aber die Familie nicht glücklich sei, reiche ihm das nicht.

Und wie er das so sagt, spürt man, dass einem da nicht ein ­Suchender gegenübersitzt. Da ist keiner mehr, der auf Durchreise ist, weil ihm der Körper verbot, eine Heimat zu finden, die lange währt. Sein Vertrag läuft vorerst bis Ende der kommenden Saison, Faluvégi aber will sesshaft werden. Er ist gekommen, um zu bleiben.

