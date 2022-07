Valon Fazliu: Der neue Mann beim FC Aarau stellt sich vor

Porträt Liga-Topskorer Valon Fazliu spielt neu beim FC Aarau: «Lieber schiesse ich weniger Tore – und dafür steigen wir ganz sicher auf» Valon Fazliu war in der letzten Saison effektiver als Kevin Spadanuda oder Joaquín Ardaiz. Der Schweiz-Kosovare ist in den vergangenen drei Jahren beim FC Wil zu einem der besten Offensivspieler der Liga gereift. Dabei hat er gelernt, dass ein Schritt zurück auch einer nach vorne sein kann. Frederic Härri Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Valon Fazliu, 26: «Ich habe gespürt, dass sie mich beim FC Aarau unbedingt wollen.» Valentin Hehli

Wissen Sie, wer in der letzten Saison der beste Skorer der Challenge League war? Kevin Spadanuda fällt ein, klar. Doch der war es nicht. Auch Schaffhausens Joaquín Ardaiz wäre eine logische Wahl, oder Simone Rapp vom FC Vaduz. Aber sie wurden ebenfalls übertrumpft, von einem, der nur beim zweiten Gedanken in den Sinn kommt: Valon Fazliu.

Etwas unscheinbar ist dieser Fazliu, dabei hat er gar nicht mal so unscheinbare 14 Tore geschossen und ebenso viele Tore vorbereitet. Vielleicht liegt es daran, dass sein letzter Verein, der FC Wil, in der öffentlichen Wahrnehmung gerne vergessen geht. Oder es hat damit zu tun, dass Fazliu selbst noch immer da – also in der Challenge League – ist, während die anderen längst gegangen sind. Ardaiz spielt inzwischen in Luzern, Spadanuda zog ins korsische Ajaccio und Rapp nach Karlsruhe.

Auch Fazliu hätte in die Super League wechseln können, Angebote gab es. Doch der 26-Jährige ist umsichtiger geworden. Er hat gelernt, dass der vermeintlich grosse Sprung nicht immer der richtige ist. Dass ein Schritt zurück auch einer nach vorne sein kann. Oder, dass es auch ganz schön reizvoll sein kann, sich einem Aufstiegsanwärter anzuschliessen.

Der «nächste Schritt» in Aarau

Deshalb sitzt Fazliu nun hier, auf der Haupttribüne des Stadion Brügglifelds, und sagt: «Ich habe gespürt, dass sie mich beim FC Aarau unbedingt wollen.» Es ist Fazliu wichtig, das zu betonen. Die Wertschätzung. Gebraucht zu werden. Kurz nachdem sein Vertrag in Wil in diesem Sommer ausgelaufen war, rief Aaraus Sportchef Sandro Burki an. Die Gespräche begannen, «alles lief super», sagt Fazliu.

Ihm gefiel, dass mit dem FCA ein ambitionierter Verein an ihm interessiert war. Währenddessen schätzte Burki an Fazliu, dass dieser «den nächsten Schritt» machen wollte und auch bereit war, «ein paar Franken weniger» zu verdienen, als dies in der Super League möglich gewesen wäre. So erzählt das Burki. Rasch einigte man sich auf einen Zweijahresvertrag.

Valon Fazliu im Gespräch mit der AZ im Stadion Brügglifeld. Valentin Hehli

In Aarau soll Fazliu Fixpunkt der neuen Offensive sein und die Position hinter dem Stürmer besetzen. Ein Zehner, eine falsche Neun, auch wenn auf dem Trikot die Nummer 17 aufgedruckt ist.

Fazliu wird offensive Freiheiten geniessen, ebenso wie er defensive Pflichten zu erfüllen hat. «Er soll durch seine Leistungen zum Führungsspieler werden», sagt Burki. Und natürlich erhoffen sich die Verantwortlichen beim FCA, dass Fazliu an seine Werte aus den vorherigen Jahren herankommt – oder sie gar übertrifft.

In drei Saisons beim FC Wil schoss er 32 Tore und gab 39 Assists. Er zählte in jenem Zeitraum zu den effektivsten Ligaspielern überhaupt. Das Zahlenwerk kam einer Leistungsexplosion gleich, zu der Fazliu selbst sagt: «Ich hatte den inneren Ehrgeiz, den Leuten zu zeigen, was ich kann.»

Die Jugend verbrachte er bei GC, in Lugano hatte er es schwer

Fazliu spricht leise und kommt selten ins Plaudern, doch er drückt sich überlegt aus. Wenn ihm das passende Wort nicht auf Anhieb einfällt, dann hält er so lange inne, bis er es gefunden hat. Er sagt Dinge nicht einfach so, sondern ganz bewusst, besonders, wenn es um die eigene Karriere geht. Er erzählt, wie er in Regensdorf aufgewachsen ist und noch immer dort wohnt, mit den Eltern und den drei Schwestern, zwei älter, eine jünger.

Ab der U8 lief er für die Grasshoppers auf, die ihn zuvor an einem Turnier entdeckt hatten. Der Vater fuhr ihn nach der Schule ins Training, holte ihn ab. Stufe um Stufe kletterte Fazliu die Nachwuchsleiter hoch, bis ihm Murat Yakin, damals Trainer der 1. Mannschaft, eröffnete, dass Einsätze für ihn rar gesät sein würden.

Fazliu war jung und musste spielen, weshalb er sich 2017 nach Rapperswil-Jona ausliehen liess. Es folgte ein erstes Jahr in der Challenge League, mit sieben Toren und sieben Assists in 23 Spielen, ordentliche Statistiken. Superligist Lugano meldete sich, Fazliu sagte zu und zog um.

Beim FC Lugano, hier im Jahr 2019, wurde Valon Fazliu nicht glücklich. Urs Lindt/Freshfocus

Im Tessin war das Wetter warm, die Landschaft schön, die Menschen waren nett. Glücklich aber wurde Fazliu nicht. Die wenigen Spielminuten schlugen aufs Gemüt.

«Du kannst ein noch so schönes Leben ausserhalb haben: Wenn du nicht oder nur wenig zum Einsatz kommst, bist du traurig. So erging es mir jedenfalls. So lange ich nicht spielte, ging es mir nicht gut.»

Nach einer Saison mit nur sechs Einsätzen für den FC Lugano nahm Fazliu das Angebot aus Wil an. Es war der berühmte Schritt zurück, der sich als Glücksfall erwies.

Abermals zeigte sich, dass begnadete Fussballer dann ­reüssieren, wenn sie das richtige Umfeld vorfinden. Ciriaco Sforza und später Alex Frei gaben Fazliu eine Hauptrolle im Wiler Mittelfeld, die dieser mit Kreativität und Torgefahr auszufüllen wusste.

Fazliu lief für den FCA bislang erst in Testspielen auf. Am Freitag wird er sein Pflichtspieldebüt feiern. Sarah Rölli/FC Aarau

Selbiges soll Fazliu nun unter Trainer Stephan Keller in Aarau gelingen. Wobei Fazliu den individuellen Errungenschaften nicht allzu viel Bedeutung beimisst, wie er sagt. Als ihn ein Fan vorherige Woche bei einem Treffen gefragt hatte, ob er seinen Skorer-Rekord brechen werde, habe er entgegnet: «Mir ist es lieber, wenn ich weniger Tore schiesse und weniger Vorlagen gebe – und wir dafür ganz sicher aufsteigen.»

Valon Fazliu mag kein Mann vieler Worte sein, doch er weiss, wie man die Anhänger eines Vereins zufrieden stimmt.

