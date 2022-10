Polo: Wieso der elitäre Sport auf dem Birrfeld gespielt wird

Polo «Wir wollen Polo spielen und nicht in einem Klubhaus sitzen»: Wie der einzige Aargauer Polobetrieb auf mehr Luxus für Tiere und weniger für die Reiter setzt Auf dem Birrfeld wird seit fast zehn Jahren Polo gespielt. Den Aargauer Betrieb «Largovia Polo» gibt es seit 2019. Obwohl der Sport oft nur in Verbindung mit Reichtum und der Elite gebracht wird, hat Polo mehr zu bieten als Champagner und Protz. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Birrfeld wird nicht nur Polo gespielt, sondern auch Polo gelebt. Alexander Wagner

Eine frische Brise pfeift durch die Holzlatten auf dem Hof Bracher in Mülligen. Es ist Anfang Oktober und einer der goldigen Herbstabende auf dem Birrfeld. Drinnen warten die über 30 Pferde in ihren Boxen, bevor es später für einige von ihnen auf die grosse Wiese neben dem Flugplatz Birrfeld geht. Denn eines der letzten Trainings der Saison steht an.

Der Hof Bracher ist kein gewöhnlicher Hof. Die grosse Wiese keine gewöhnliche Wiese und die über 30 Pferde keine gewöhnlichen Pferde. Denn im Familienbetrieb wird Polo gespielt, Polo gelernt und vor allem Polo gelebt. Während der Sport in der Polo-Hochburg Argentinien bereits im Blut der Bevölkerung ist, wird er nun in Mülligen immer mehr zum Alltag.

Per Zufall ins Polobusiness gekommen

Seit 2013 wird im Birrfeld Polo gespielt, und seit 2019 betreiben Heiner Bracher zusammen mit Kathrin Wälty unter «Largovia Polo» den ersten Aargauer Polobetrieb. «Das Pferdebusiness war nichts Neues für uns», sagt Bracher, dessen Grossvater bereits Pferdezüchter war. Der Polosport war aber eine Neuheit für die Familie. «Wir hatten am Anfang keine Ahnung von Polo», sagt Wälty und lacht.

Dass sie sich ins Polo-Business wagten, haben die beiden dem Zufall zu verdanken. Denn Wälty lernte vor zehn Jahren durch ihre Arbeit vier Polospieler kennen, die einen Platz für ihren Sport suchten. «Sie meinten, dass sich das Birrfeld perfekt eignen würde», erzählt sie. Nach einigen Abklärungen und Bewilligungen konnte der Betrieb Bracher rund acht Hektaren Land als Polofeld gewinnen.

Auf dem Land der Polofamilie befinden sich heute zwei Spielfelder, aber auch eine grosse Weide für die «Rentner-Pferde». So nennt Wälty die Pferde, die ihre Polo-Karriere beendet haben. Die meisten der aktiven Poloponys gehören den 18 Spielerinnen und Spielern, die bei «Largovia Polo» spielen.

Nicht jedes Pferd ist ein Polopferd

«Es eignen sich nicht alle Pferde für Polo», sagt Wälty. Es könne auch sein, dass der Sport den Pferden keinen Spass mache. Das ist auf dem Hof Bracher aber nicht der Fall. «Wir machen das nur mit Pferden, die das gerne machen.» Die Pferde wirken auch an jenem Herbsttag auf dem Birrfeld gelassen.

Die meisten Polopferde seien eine Kreuzung aus englischem Vollblut mit der Schnelligkeit als Eigenschaft und der argentinischen Rasse «Criollo», weiss Julinka Purvis, die mit ihrem Mann die Swiss Polo Academy führt und ebenfalls auf dem Birrfeld spielt. Die angefressenen Spieler würden sich sogar ein Pferd aus Argentinien holen. «Ein gutes Pferd hat seinen Preis», sagt Purvis.

Die Hälfte des Preises macht meist alleine der Flug in die Schweiz aus. Da müsse man mit einem Betrag von 20’000 Franken und mehr rechnen, fügt sie hinzu. «Je höher das Niveau, desto höher der Preis.»

Milchshakes statt Champagner

Dass der Polosport nur etwas für Reiche sei, bestreitet Wälty. Und doch ist ihr klar: «Schliesslich ist alles mit Kosten verbunden, was mit Pferden zu tun hat.» «Largovia Polo» zeigt aber trotzdem Bodenständigkeit. Bracher sagt: «Wir wollen Polo spielen und nicht in einem Klubhaus sitzen.»

Unter ihren jährlichen Turnieren veranstalten sie den Milchkesselcup. Dort würden sie keinen Champagner anbieten, sondern Milchshakes, sagt Wälty lachend. Während in Europa eher auf Champagner gesetzt wird, ist Mate das bevorzugte Getränk in Argentinien, dem Land des Polos. Bracher fügt hinzu, dass bei «Largovia Polo» die Pferde im Vordergrund stünden:

«Wir bieten mehr Luxus für unsere Pferde, nicht für deren Reiter.»

Zum Polo gehören aber auch die Reiter mit ihrer Ausrüstung. Der Helm erinnert an einen Baseballhelm. Dazu tragen die Spielenden Stiefel aus speziellem Leder. Dieser Schutz ist bei einem Spiel wie Polo Pflicht. Weiter schützen Knie- und Ellbogenschoner sowie spezielle Handschuhe. Die Pferde tragen an den Beinen Protektoren. Auch wird die Mähne der Pferde abrasiert und der Schweif zusammengebunden, damit sich die Haare nicht im Schläger, genannt «Mallet» verfangen.

Mit dem Zusammenbinden des Schwanzes wird das Pferd geschützt. Alexander Wagner

«Polo ist eigentlich wie Eishockey, nur auf dem Pferd», sagt Purvis. Wie auch beim Eishockey wird mit einem Schläger Tore geschossen. Diese Schläger sind ursprünglich aus Bambus, heute vermehrt aus Karbon. Ziel beim Sport ist, Tore mit dem kleinen Holzball zu schiessen. Anders wie im Eishockey wird im Polo nach jedem Tor die Seite gewechselt.

32 Pferde pro Spiel im Einsatz

Gespielt wird Polo auf einem Feld in der Grösse von über 3,5 Hektaren, also rund fünf Fussballfelder. Dort spielen zwei Teams mit je vier Spielern. Das ganze Spiel besteht aus vier «Chukkern», also vier Spielabschnitten, à je sieben Minuten. In professionellen Turnieren muss pro «Chukker» ein anderes Pferd benützt werden. Das heisst wiederum, dass pro Spiel 32 Pferde im Einsatz sein müssen.

Durch dieses Tor muss der Ball geschossen werden. Alexander Wagner

Purvis und ihr Mann verbringen ein halbes Jahr in der Schweiz und ein halbes Jahr in Argentinien, dem Heimatland ihres Mannes. «Unser Jahr besteht aus 365 Tagen Polo», sagt sie. Doch sie sind nicht die einzigen, die nach dem Saisonende in der Schweiz nach Südamerika gehen, um dort in die Polosaison zu starten. Viele europäische Polospielenden reisen nun in den Frühling nach Argentinien, um dort weiter ihrer Leidenschaft nachzugehen, dem Polospielen.

