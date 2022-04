Das verflixte siebte Spiel zwischen den Lakers und dem HCD.

Playoff-Viertelfinal Vor dem siebten Spiel zwischen Rappi und dem HCD: Wenn «weiche» Faktoren entscheiden Interessante Frage: Kommt dem HC Davos die Sperre von Verteidigungschef Magnus Nygren womöglich gelegen? Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Die Lakers stehen vor dem siebten Spiel – mit offenem Ausgang.

Ein grosser Tag. Die Lakers treten heute zum siebten und alles entscheidenden Viertelfinalspiel gegen den HC Davos an. Noch vor fünf Jahren, als die ­Lakers als die Miserablen der Liga galten, wäre so ein Spiel ein Wunder gewesen. Vielleicht ­hätten in Rapperswil und Jona sogar vor dem ersten Puckeinwurf die Kirchenglocken geläutet. Die Zeiten ändern sich und mit den Zeiten die Eishockey-Welt: Aus den Miserablen sind die Respektablen geworden. Das Überraschungsteam der Saison. In der Qualifikation (3.) vor dem HC Davos (4.).

Und so ist es eine Enttäuschung, dass es überhaupt zu diesem siebten Spiel kommt. Die Lakers haben 3:0 geführt, und nun hat der HCD ausgeglichen. Auf eigenem Eis wäre es möglich gewesen, im fünften Spiel den vierten Sieg einzufahren. Aber bei 51:34 Torschüssen, sieben Treffern an die Torumrandung und einer verpassten Entscheidung von Marco Lehmann ins leere Tor setzte es in der Verlängerung eine Niederlage ab (2:3). Es war der erste Sieg für den HCD, dem nun zwei weitere gefolgt sind.

Jetzt geht es um den Mut, vorwärtszuspielen

Zum entscheidenden Faktor wird, mit welcher Einstellung die Lakers in diese finale Entscheidung gehen. Zweifel lähmen. Übereifer führt zu Fehlern. Das weiss Sportchef Janick Steinmann sehr wohl. Und so sagt er: «Wir freuen uns riesig auf diese Herausforderung.» Es gehe nicht mehr um Taktik. Sondern um den Mut, vorwärtszuspielen und die Chance zu packen. Den Frust über die verpasste Entscheidung, die Zweifel nach drei Niederlagen de suite in positive Energie umsetzen. Das ist das Rezept.

Sowieso sieht Steinmann den spektakulären Umschwung vom 3:0 zum 3:3 nicht so dramatisch.

«Eigentlich hätten wir ja gar nie 3:0 führen dürfen. Die drei ersten Spiele waren so ausgeglichen, dass jeder Ausgang möglich war.»

Wir sehen aus diesen Ausführungen: «Weiche» Faktoren entscheiden – Mut, Motivation und Energie. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass der HCD gegen die Sperre von Verteidigungsminister Magnus Nygren keine Einsprache erhoben hat. Der Schwede hat im vierten Spiel, als dem HCD bei einer Niederlage das Saisonende drohte, Sandro Forrer mit einem fürchterlichen Check erwischt. Der Stürmer kann bis auf weiteres nicht mehr eingesetzt werden. Die Schiedsrichter haben den Sünder in die Kabine geschickt. Das Urteil der Liga-Justiz: drei Spielsperren. Kein Einsatz mehr im Viertelfinal.

Dieses Urteil fällte Einzelrichter Karl Knopf. Seine Begründung: Der Schwede habe seinen Gegenspieler mit der Schulter am Kopf getroffen. Der Hockey-Richter betont, dass Forrer in dieser Spielsituation gecheckt werden durfte, und dass der Rapperswiler «offenbar nicht genügend auf diesen Kontakt vorbereitet war». Forrer habe sich selbst nicht optimal verhalten. Aber das reiche nicht aus, damit der Check gegen den Kopf legal werde. Denn:

«So etwas wie einen fairen Check gegen den Kopf, das gibt es nicht.»

Ganz anders wurde die Szene bei der Anklage wahrgenommen. Die Player Safety Officer (PSO) Ryan Gardner und David Racicot halten in ihrem Bericht fest: «Man kann sehen, dass Forrers Augen nicht einmal nach einem Gegner, der ihn checken will, Ausschau halten.» Die beiden kamen zum Schluss, dass der Check Nygrens «zwar hart, aber durchaus im Rahmen des Legalen war.

Die Tatsache, dass Forrer nach dem Kontakt den Helm verliert, kann nicht zu der unmittelbaren Schlussfolgerung führen, dass in diesem Fall sein Kopf getroffen wurde.» Entsprechend stellten die beiden bei Karl Knopf keinen Antrag auf eine Verfahrenseröffnung. Also Freispruch! Sie überwiesen den Fall trotzdem, da dies bei einer Verletzung vorgeschrieben ist. Und siehe da: Der eigentlich freigesprochene HCD-Titan wird nun doch verurteilt.

Ein Rekurs hätte wohl gute Chancen

Bei so viel Widerspruch hätte ein Rekurs beste Chancen. Aber HCD-Präsident Gaudenz Domenig sagt: «Ja, eventuell schon. Das ist aber nicht der Stil des HCD. Mit Arno Del Curto haben wir immer gesagt: Die Antwort geben wir auf dem Eis.» Auch das ist hohe Psychologie: Offensichtliches Unrecht der «Ligamafia» an einem der Leitwölfe lässt sich in Energie verwandeln. In ein Gefühl: «Wir gegen den Rest der Welt.» Womöglich hat der Verzicht auf einen Rekurs einen anderen Grund: Nygren ist nicht mehr in Form und hat im Viertelfinal die zweitschlechteste Plus-Minus-Bilanz.

Mag sein, dass die jungen Lakers jungfräulich ins siebte Spiel gehen, aber: Sie schafften den Wiederaufstieg 2018 auswärts gegen Kloten in der Verlängerung des siebten Spiels.

