Turf: Alles zum zweiten Herbstrenntag in Aarau

Pferderennen in Aarau Al Cuarto entthront Bergerac im Grossen Preis der Schweiz Im wichtigsten Schweizer Hindernisrennen der Saison setzte sich gestern im Aarauer Schachen der sechsjährige Wallach Al Cuarto sicher gegen den Favoriten Bergerac durch. Ueli Wild Jetzt kommentieren 04.09.2022, 20.53 Uhr

Al Cuarto setzt sich im GP Schweiz gegen Bergerac (rechts) und Baraclaas (hinten) durch. Ueli Wild

Im mit 35 000 Franken dotierten 74. Grossen Preis der Schweiz kamen vier Pferde an den Start. Darunter der neunjährige Wallach Bergerac, der den Sieg in dem über 4200 Meter führenden Jagdrennen letztes Jahr von seinem nachträglich disqualifizierten Trainingsgefährten Baraka de Thaix geerbt hatte. Seine überzeugenden Auftritte in den bisherigen Jagdrennen der Saison machten Bergerac zum logischen Favoriten. Allerdings musste sein Stammreiter Damien Mescam, der ihn von Frankreich her gut kennt, wegen eines Schlüsselbeinbruchs Forfait geben.

Ersatzreiter Corentin Smeulders machte nichts falsch. Wie immer wurde der Favorit zu Beginn im Hintertreffen gehalten. Alle Pferde sprangen gut. Auch der früher selektive Tribünensprung bereitete in seiner nun entschärften Form keinerlei Probleme. Um die Mitte des Rennens löste Baraclaas Feux de Bois, der zunehmend Mühe mit der Pace bekundete, an der Spitze ab. Erster Verfolger war nun der von seinem Trainer Jürg Langmeier optimal gerittene Al Cuarto. Und als Bergerac auf der letzten Gegenseite zu Al Cuarto aufschloss, konnte dieser kontern. Er widerstand im Finish auch Bergeracs Endschnelligkeit und setzte sich sicher um drei Viertellängen durch. Um Hals verwies Bergerac seinen Trainingsgefährten Baraclaas auf den dritten Platz.

«Die beiden klassemässig besten Pferde vorn»

Der Sieger Al Cuarto gehört dem Stall Allegra Racing Club. Dessen Manager Markus Monstein sprach nach der Siegerehrung von einem emotionalen Moment. Richtig überrascht war er von Al Cuartos Sieg aber nicht. Er gab zu bedenken, dass am Ende die beiden von der Klasse her besten Pferde vorn waren. Wobei Bergerac in Frankreich noch ein bisschen höher eingeschätzt gewesen sei als Al Cuarto. «Sicher war ich, dass wir nicht Vierter werden. Und ich rechnete mir aus, dass alles möglich ist, wenn Al Cuarto gut springt.» Das Pferd kam von Guillaume Macaire, einem grossen französischen Hindernistrainer, lief dort zuletzt aber enttäuschend in langen Cross-Country-Rennen. Monstein liess durchblicken, dass der Wechsel nach Elgg zu Jürg Langmeier Al Cuarto gutgetan haben dürfte.

Im Cross Country sah es einen Moment nach einem Aargauer Sieg aus: Etoile des Vernes mit Michael Huber im Sattel ging in der Endphase des Rennen am vom Start weg führenden Contre Tous vorbei, doch der Vorsonntagssieger (Reiter Raphaël Mayeur, Trainer Josef Stadelmann, kam im Einlauf zurück und doppelte nach. Stall Schachens Beaumar wurde Dritter. Mit Purple Light war Huber schon in der kleineren Jagd Zweiter geworden.

Bei den Trabern gelang Enattof (Henri Turrettini) die Meisterschaftsrevanche. Der neue Trabermeister Black Jack From und Be Cool d’ Eb aus dem Aargauer Stall Melina (Trainer und Fahrer Heiner Bracher) folgten auf den weiteren Podestplätzen. 6500 Zuschauer verfolgten die Rennen im Schachen. Am Wettschalter setzten sie 80 467 Franken um.

