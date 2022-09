Pferderennen Aarau: Vorschau Zweiter Herbstrenntag

Pferderennen Aarau Grosser Preis der Schweiz: Da waren's plötzlich nur noch vier Starter Im Zentrum des zweiten Aarauer Herbstrenntags 2022 am kommenden Sonntag steht der 74. Grosse Preis der Schweiz. Ein Minifeld von vier Pferden stellt sich dem Starter. Ueli Wild Jetzt kommentieren 01.09.2022, 17.00 Uhr

Baraclaas (vorne) und vor allem der letztjährige GP-Schweiz-Sieger Bergerac (links, aufgenommen in Frauenfeld), dürften am Sonntag im Schachen favorisiert sein. Ueli WIld

Am Dienstag sah alles noch viel besser aus. Die Liste der «stehen gebliebenen» Pferde für den mit 35 000 Franken dotierten Klassiker umfasste sieben Namen. Darunter waren zwei bewährte Hindernispferde aus dem Quartier von Davide Satalia. Der 27-jährige Italiener trainiert in Lamorlaye, nördlich von Paris, mit einigem Erfolg Rennpferde. Am Mittwoch dann, nach der definitiven Starterangabe, die grosse Ernüchterung: Die beiden Satalia-Pferde kommen am Sonntag nicht nach Aarau. Und der Stall Allegra Racing Club, der zwei Kandidaten genannt hatte, bringt nur Al Cuarto an den Start. Fürs Rennen gestrichen hat er dagegen Tkliwy Nihilista.

Damit verbleiben auf der Starterliste für das auf dem Hasse-Kurs über 4200 Meter führende Jagdrennen noch vier Pferde: Bergerac, der den Sieg letztes Jahr vom nachträglich disqualifizierten (und diesen Frühling in Pension gegangenen) Baraka de Thaix erbte, Baraclaas, Feux de Bois und Al Cuarto.

Bergerac und Baraclaas mit den besten Karten

Aufgrund der im Frühjahr gezeigten Leistungen müssten Bergerac (Besitzer Stall Blue Devil) und Baraclaas (Michael und Saskia Schmid) die besten Karten haben. Die beiden Schützlinge von Trainerin Chantal Zollet liessen sowohl im Grossen Preis des Kantons Aargau als auch in der Grossen Steeplechase am Pfingstmontag in Frauenfeld der Konkurrenz keine Chance. Wobei Baraclaas jeweils vorne ging und Bergerac am Schluss triumphierte. Claudia Schornos Feux de Bois kam beide Male deutlich hinter den beiden ins Ziel. Über Hindernisse ist der von Jürg Langmeier vorbereitet Al Cuarto erst einmal gegen einen der drei Gegner vom Sonntag gelaufen und daher nicht leicht einzuschätzen.

In Aarau war er im Mai in einem kleineren Jagdrennen gut fünf Längen hinter dem Sieger Dritter zu Baraclaas. Das Flachrennen für Hindernispferde über 3000 Meter vor zwei Wochen in Dielsdorf kann ohne Sprünge nur bedingt als Referenzrennen gelten. Dort siegte Feux de Bois. Baraclaas, Bergerac und Al Cuarto belegte die Plätze drei, fünf und sechs; dies innerhalb von etwas mehr als vier Längen.

Auch im kleineren Jagdrennen und im Cross Country sind nur je vier Pferde am Start. 13 Pferde sollen die beiden Flachrennen bestreiten. Weit grössere Felder gibt es bei den Trabern, wo sich 41 Pferde auf vier Prüfungen verteilen. Im Herbst Grand Prix des Kantons Aargau kommt es zur Meisterschaftsrevanche. Ausser Elattori und Clarck Sotho sind alle Pferde, die letzten Sonntag um den Titel kämpften, wieder mit dabei.

