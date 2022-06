Der TV Wettingen begeistert und holt dreimal die Maximalnote

Gänsehaut pur am Aargauer Kantonalturnfest. Der TV Wettingen turnt dreimal spektakulär und erhält am Sprung, Boden und an den Schaukelringen die Maximalnote 10. Den Wettingern gelingt der perfekte Wettkampf. Wir haben die drei Auftritte für Sie gefilmt.

Martin Probst 25.06.2022, 16.49 Uhr