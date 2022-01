Olympische Spiele: Vier Aargauer Sportler sprechen über Corona

Peking 2022 «Man wird ein bisschen paranoid»: Die Angst der Aargauer Olympia-Teilnehmer vor dem positiven Corona-Test Die Zeit bis zum Start der Olympischen Spiele wird immer kürzer. Nur wer einen negativen Test vorweisen kann, darf nach China einreisen. Das stellt die Sportler in ihrer Vorbereitung vor Herausforderungen. Vier Aargauer Athletinnen und Athleten erzählen. Frederic Härri, Noah Born und Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Haben das Olympiaticket allesamt gelöst: Sanrdo Michel, Berenice Wicki, Lena Lutz und Nicolas Gygax. Key (2), zvg (2)

Es ist nicht mehr weit bis zu den Olympischen Spielen in Peking. Bei den Aargauer Athletinnen und Athleten, die dabei sind, mischt sich die Vorfreude mit der Angst, sich mit der Omikron-Variante anzustecken. Vier von ihnen berichten, wie sie mit der Unsicherheit vor dem Jahreshöhepunkt umgehen.

Seit Dienstag weiss Nicolas ­Gygax offiziell, dass er an den Olympischen Spielen teilnehmen darf. Es wäre eigentlich eine freudige Nachricht für den Aerials-Athleten, doch pandemiebedingt ist alles ein wenig komplizierter. «Jetzt ein positiver Test, und du bist weg vom Fenster», sagt Gygax.

Zurzeit hält sich der 25-Jährige in Kanada auf, genauer im Skigebiet Le Relais am Lac-Beauport nahe Québec. Es ist ein abgeschiedener Ort, an dem sich das Schweizer Aerials-Team für sein Trainingslager befindet – und das muss so sein. Kontakte minimieren heisst das Rezept, und Gygax und seine Kollegen halten sich minutiös daran. Der Freiämter hat im Hotel nur seinen Zimmergenossen um sich, das Essen wird geliefert und vor die Tür gestellt. Aufräumen müssen Gygax und sein Kollege selbst, auf den Zimmerservice wird sicherheitshalber lieber verzichtet.

Für Nicolas Gygax bedeuten die Spiele in Peking die zweite persönliche Olympia-Teilnahme. Rick Bowmer / AP

Im Verzicht übte sich Gygax bereits auf den Flügen Anfang Jahr. Im Weltcup war er zwischen Kanada und den USA unterwegs. «Da kann man sich nicht immer aussuchen, neben wem man sitzt», sagt er. Als die Flight Attendants Verpflegung bringen wollten, lehnte Gygax dankend ab, damit die FFP2-Maske zu jeder Zeit Mund und Nase bedeckte. Wer auf Nummer sicher gehen will, muss auch einmal hungrig bleiben. Gygax tut, was er kann, um sich zu schützen, ein Restrisiko wird aber immer bleiben. «Es braucht auch etwas Glück, damit es dich nicht erwischt.»

Noch eineinhalb Wochen bleibt das Aerials-Team in Kanada und feilt an Sprüngen und Technik, danach ist ein Heimflug in die Schweiz geplant. Ganz nach Hause wird es aber nicht gehen, denn die Delegation sieht davon ab, die Familien zu besuchen. Stattdessen wird wohl im Hotel oder Appartement übernachtet. Das sei schade, sagt Gygax, «aber es ist der Preis, den man zahlen muss». Verläuft alles nach Plan, startet wohl am 4. Februar der Flieger nach Peking.

Gygax ist froh, wenn der ganze Wirbel dereinst vorüber ist. Damit er seinen Liebsten wieder nahe sein und für die Unterstützung persönlich Danke sagen kann. Doch vorher muss er möglichst alleine sein. Damit er an seinen zweiten Olympischen Spielen noch einmal abheben kann.

Am 31. Dezember klingelt das Handy von Lena Lutz, Nati-Trainer Colin Muller teilt der 20-jährigen Aargauerin mit, dass sie nach der Eishockey-Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer in Kanada (Platz 4) definitiv auch zum Olympia-Kader des Schweizer Frauen-Nationalteams gehört. «Ein perfekter Jahresabschluss, das war ein mega schöner Tag. Seit ich Eishockey spiele, sind die Olympischen Spiele ein grosser Traum von mir, darauf habe ich hingearbeitet. Schön, dass es jetzt klappt», freut sich Lutz, die aus Buchs stammt.

Doch so gross die Vorfreude auf Olympia ist, so schnell könnte der Traum (auch bei Lutz) platzen. Denn für eine Teilnahme braucht es nicht nur eine Kadernomination, sondern auch ein negatives Corona-Testresultat. «Es ist eine schwierige Situation», sagt Lutz nachdenklich, «aber ich will mich nicht verrückt machen lassen. Ich habe meine sozialen Kontakte stark eingeschränkt und mache alles Mögliche, was ich beeinflussen kann. Damit bin ich so weit sehr gut gefahren», erklärt Lutz.

Lena Lutz im Trikot der HC Ladies Lugano, das sie erst seit wenigen Wochen trägt. Marusca Rezzonico / Freshfocus

Sie wohnt noch bei ihren Eltern in Buchs, die nicht zuletzt auch für den Olympia-Traum ihrer Tochter die Kontakte minimiert haben. «Auch sie sind sehr vorsichtig», sagt Lutz, die mit einem Transfer von den Thurgau Indien Ladies zu den HC Ladies Lugano ohnehin schon aufregende Wochen hinter sich hat.

Seit dem Wochenende des 8. und 9. Januar pausiert die höchste Schweizer Eishockeyliga der Frauen, die Women’s League. Die Nationalspielerinnen halten sich im Sportzentrum OYM in Zug fit, ohne dabei in einer «Bubble» zu leben. Am Samstag rücken die Spielerinnen ein und bleiben dann bis zum Abflug nach Peking am kommenden Mittwoch zusammen. «Ich bin froh, wenn dann der Abflugtag da ist und wir abreisen können», sagt Lutz. Wie sie den olympischen Alltag vor Ort in Peking meistern werden, könne sie sich derzeit kaum vorstellen. «Wir wissen bloss, dass wir täglich getestet werden und wir ein Health Monitoring ausfüllen müssen.»

Sandro Michel versucht, sich bestmöglich vor einer Infektion zu schützen: «Ich mache jeden Tag einen Selbsttest und probiere jeden unnötigen Kontakt zu vermeiden.» Ein positives Testresultat wäre fatal für die Athleten, denn die Organisatoren werden keine Ausnahmen bewilligen und einer Olympia-Teilnahme den Riegel vorschieben.

«Es gibt offizielle Tests, wovon der erste 14 Tage vor Abreise nach Peking stattfand», sagt Michel. Die Schweizer Bob-Olympioniken fliegen am 30. Januar Richtung China. Also wurde der erste entscheidende Coronatest bereits am 16. Januar durchgeführt. Falls ein Mitglied des Bobteams positiv getestet werden würde, wäre dessen Teilnahme an den Winterspielen sofort abgesagt. «Weitere Tests gibt es dann eine Woche, sowie 72, 48 und 24 Stunden vor Abflug», sagt Michel.

Pilot Michael Vogt (links) und Anschieber Sandro Michel verfolgen in Peking grosse Ziele. Patrick Goosen/Freshfocus /

Während der abgeschlossenen Weltcupsaison habe es keine nennenswerten Probleme mit Corona gegeben: «Wenn wir unterwegs waren, befanden wir uns in einer ‹Bubble›. Das funktionierte gut. Die grössere Ansteckungsgefahr sehe ich, wenn wir zu Hause bei Familie und Freunden sind.» Auch während der Reha, aufgrund seines Muskelfaserrisses in der linken Wade, muss Michel vorsichtig sein.

Der Bobsport kann ohne ein Team nicht bestritten werden, sowohl ausserhalb als auch im Eiskanal. Deshalb müssen die Fahrer aufeinander Rücksicht nehmen. «Wenn wir nicht gerade in einem Rennen sind, tragen wir immer eine Maske. Während des Laufs tragen wir einen geschlossenen Helm, jedoch keine Maske, da dies zu umständlich wäre» sagt Michel.

Da die Bobfahrer im letzten Oktober Peking bereits besuchten und den neuerbauten Eiskanal testeten, wissen sie, was auf sie zukommen wird. «Im Hotel gab es jeden Tag einen Test, so wird es auch während der Winterspiele sein», sagt Michel. Falls ein Test positiv ausfällt, wird man unverzüglich in ein Quarantänehotel gebracht und scheidet aus dem Turnier aus.

Für Berenice Wicki ist die Zeit der Wettkämpfe vorbei. Am 1. Februar steigt die Schweizer Halfpipe-Delegation in das Flugzeug nach Peking, bis dahin heisst es warten – und hoffen.

Zurzeit wohnt Wicki in Trin, einer kleinen Bündner Ortschaft. Das Skigebiet Laax ist nah. Trainings in der Pipe sind möglich, und nötig. «Wir können nicht einfach Trainings auslassen», sagt Wicki. «Dann kommen wir in Peking zwar gesund an, können aber unsere Leistung nicht abrufen.» Also nimmt die 19-Jährige das – je nach Besucherandrang schwankende – Risiko in Kauf, sich auf den Bergbahnen anzustecken.

Kann Berenice Wicki im fernen Peking derart abheben wie jüngst an den Laax Open in der Heimat? Claudio De Capitani / freshfocus

Im Alltag passt Wicki auf, so gut es eben geht. Freunde zu treffen liegt nicht drin. Nach Ennetbaden, ihrem Zuhause, kehrt sie nur zurück, um die nötigsten Dinge für Peking einzupacken. Jüngst war sie auf einem Flug von der USA in die Schweiz und ass nur dann, als alle anderen nicht assen. Wicki erzählt auch, wie sie neulich im öffentlichen Raum einen Kaffee trank. Jeden Schluck begleitete ein mulmiges Gefühl, nur die FFP2-Maske stellte die vermeintliche Sicherheit wieder her.

Das ständige Aufpassen und Bangen nagt allmählich an ihr. «Man wird ein bisschen paranoid», sagt sie. Wicki wird erleichtert sein, wenn sie in China endlich oben an der Halfpipe steht.

