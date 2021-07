Sprinter Silvan Wicki vom BTV Aarau startet bei Olympia in Tokio.

Olympische Spiele Sprinter Silvan Wicki wird in einer Woche in Tokio an den Start gehen, die Zeit bis dahin muss er absitzen Der Riehener Sprinter Silvan Wicki startet kommende Woche an Olympia und erzählt, wie er seine Zeit in Tokio verbringt, bis er endlich an den Start darf und ob Nervosität eine Rolle spielt. Ausserdem stellen wir euch die sechs anderen Basler vor, die an den Olympischen Spielen teilnehmen. Esteban Waid 24.07.2021, 05.00 Uhr

Silvan Wicki liess an der Schweizer Meisterschaft in Langenthal Ende Juni die Muskeln spielen. Claudio De Capitani / freshfocus

Am Mittwochabend hatte Silvan Wicki noch einiges zu erledigen. Er war mit dem Auto unterwegs und fand auf einer seiner Fahrten dann doch noch Zeit für ein Telefonat, bevor er dann das letzte Mal in der Schweiz ins Training ging. Denn am folgenden Tag stand seine Abreise auf dem Programm. Das Ziel: die Olympischen Spiele in Tokio.

Am Freitag kam er in Japan an. Dort wird der Riehener die Schweiz beim 100 Meter-Sprint vertreten. Für den 26-jährigen eine Premiere, für Nervosität sei es aber noch zu früh. «Vor der Abreise bin ich nie nervös. Es fängt wenn dann an, wenn ich vor Ort bin», sagt Wicki. Die letzten Wochen waren für den Mann vom BTV Aarau durchwachsen. Vor fast vier Wochen krönte er sich zum Schweizer Meister. Mit einer Zeit von 10,22 Sekunden sorgte er auch noch für eine neue persönliche Saisonbestleistung.

«Ich bin endlich mal wieder in Form gekommen. Sonst war ich immer um die 10,30 rum, jetzt bin ich endlich mal auf 10,20 runtergekommen. Ich habe gespürt, dass die Form langsam da ist»,

erklärt Wicki. Zusätzlich liess er auch noch das erste Mal in einem Rennen seinen Rivalen Alex Wilson hinter sich. Wilson selbst läuft auch bei Olympia mit, sorgte in den vergangenen Tagen aber für Aufruhr. Bei einem kleinen Meeting in den USA lief Wilson vermeintlich Europarekord. Doch die Zeit von 9,84 warf Fragen auf und der Leichtathletikverband strich sie vorerst wieder. Wicki selbst will sich dazu nicht äussern, auch allgemein zur Konkurrenz mit Wilson nicht: «Man bekommt es zwangsläufig mit. Aber ich gebe dazu keinen Kommentar», sagt Wicki.

Verständlich, denn schliesslich hatte Wicki nach den Schweizer Meisterschaften genug eigene Sorgen. Der Oberschenkel machte Probleme, sodass er beim letzten Wettkampf nicht voll an die Grenze gehen konnte. «Wir haben deshalb etwas verhalten trainiert, aber meine Form ist trotzdem da. Es ist selten so, dass man sich perfekt vorbereiten kann, deswegen bin ich trotzdem guter Dinge», sagt Wicki.

Silvan Wickis Gold-Lauf bei der Schweizer Meisterschaft. Swiss Athletics



Der Weg geht über Umwege ins Olympische Dorf

Dass er jetzt bei Olympia dabei ist, war zwar bis zuletzt wahrscheinlich, aber nicht ganz sicher. Erst kurz nach der Schweizer Meisterschaft erfuhr er von der definitiven Selektion: «Es ist anders, als wenn man von Beginn an weiss, dass man dabei ist, weil man eine Olympia-Limite geknackt hat. Aber es war trotzdem ein befreiendes Gefühl», so Wicki.

Der Weg bis dahin war nicht leicht und auch die Reise sollte es nicht sein. Ab der Ankunft werden sich die Athleten an einige Regeln halten müssen. «Vor Ort wird wahrscheinlich ein mehrstündiges Prozedere auf uns warten. Danach gehen wir erst mal in ein Pre-Camp, das nicht im Olympischen Dorf ist. Wir werden vorerst unsere Schweizer Bubble haben», erklärt Wicki.

Erst zwei Tage vor ihrem Einsatz dürfen die Athleten ins Olympische Dorf, wo insgesamt 18000 Sportlerinnen und Sportler mit ihren Delegationen untergebracht sind. Ist der letzte Einsatz vorbei, bleiben zwei Tage für die Abreise. Dass das die Leistung beeinflusst, glaubt Wicki aber nicht. «Ich kenne es ja auch nicht anders. Ich konnte mich darauf einstellen und die ganze Planung ist ja darauf ausgelegt», meint Wicki.

Nach der Ankunft heisst es dann warten, bis es endlich los geht. Am 31 Juli finden die Vorläufe statt. Am 1. August folgen Halbfinal und Final. Zwischendrin ist fit halten angesagt. Lockere Einheiten stehen auf dem Programm, eventuell auch noch eine schnelle Einheit, aber er werde nicht mehr «trainieren wie ein Wilder», so Wicki. Auch am Wettkampftag selbst heisst es dann warten, denn Wickis Läufe werden voraussichtlich erst gegen Abend sein.

Das verändert die Vorbereitung auf den grossen Moment. «Ich starte zwar gern am Abend, aber es ist dann immer ein Absitzen, bis der Wettkampf endlich kommt», erklärt Wicki. Seine grundsätzliche Herangehensweise bleibt aber gleich, egal ob es ein normales Meeting ist oder eben Olympia.

Geniessen ja, aber Wicki hat auch Ziele

Auf die grosse Stimmung bei seinem Karrierehighlight wird Silvan Wicki verzichten müssen. Wenn er für seine Läufe am Samstag das neue Nationalstadion betreten wird, wird es keinen tosenden Applaus geben. «Ich bin schon in Stockholm bei einem Diamond League Meeting in einem leeren Stadion gelaufen. Und die Emotionen, die sonst rüberkommen, fehlen schon», erzählt Wicki. Geniessen wolle er das Erlebnis schon, auch ohne Zuschauer.

«Mein Ziel ist der Halbfinaleinzug. Das wird schwierig, denn es sind die Olympischen Spiele und da hat es grundsätzlich keine schlechten Athleten. Aber es ist realistisch»

, sagt Wicki und fügt an: «Ein Finaleinzug käme dann eher einer Sensation gleich.» «Wenn ich einen super Lauf hatte und eine schnelle Zeit laufe und trotzdem nicht ins Halbfinal komme, dann hat es halt einfach nicht gereicht. Aber ich habe mein Bestes gegeben», sagt er und relativiert es wieder. Denn ja, Olympia ist wohl das Highlight seiner Karriere, aber Silvan Wicki ist eben auch ein ehrgeiziger Athlet.