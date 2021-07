Die Aargauer Michelle Heimberg und Christian Baumann vor Olympia

Olympische Spiele Auf dem Endspurt Richtung Olympia: So bereiten sich die Aargauer Athleten vor Die Aargauer Wasserspringerin Michelle Heimberg und der Kunstturner Christian Baumann reisen mit grosser Vorfreude an die Olympischen Spiele in Tokio. Das sind ihre Medaillen-Chancen am grössten Sportanlass der Welt. Nicolas Blust 03.07.2021, 05.00 Uhr

In 20 Tagen wird in Tokio das olympische Feuer entzündet. Damit fällt der Startschuss für die Sommerspiele. Zahlreiche Athleten aus der ganzen Welt konkurrieren in den folgenden 16 Tagen um olympisches Edelmetall. Mit von der Partie sind auch drei Aargauer Olympioniken. Die Wasserspringerin Michelle Heimberg, der Kunstturner Christian Baumann und die Karate-Kämpferin Elena Quirici.

Momentan laufen die letzten Vorbereitungen für das Sport-Highlight in Japan. Wir haben nachgefragt, wie die Aargauer Sportstars sich auf den Saison-Höhepunkt vorbereiten, wie die Gefühlslage vor dem Grossanlass ist und wie die Athleten ihre Medaillen-Chancen einschätzen.

Michelle Heimberg erfüllt sich mit Olympia-Teilnahme einen Kindheitstraum

Michelle Heimberg aus Fislisbach steht vor ihrer ersten Olympia-Teilnahme. Die 20-Jährige blickt mit entsprechend grosser Vorfreude nach Tokio. Bereits als kleines Kind träumte die Wasserspringerin von einer Teilnahme an den Sommerspielen.

«Die Vorfreude ist riesig. Die Olympia-Teilnahme ist ein Traum, den ich habe, seit ich ein kleines Kind bin.»

Zuerst verfolgte sie diesen Traum als Kunstturnerin. Nach zwei Kniescheibenbrüchen musste sie diese Leidenschaft jedoch als Zwölfjährige an den Nagel hängen. Durch das Internet entdeckte die Fislisbacherin das Wasserspringen für sich. Auch eine olympische Disziplin, was für sie wichtig war. Denn noch immer träumte Michelle Heimberg von Olympia.

Rasanter Aufstieg im Wasserspringen

In ihrer neuen Sportart erlebte sie einen steilen Aufstieg, der diesen Mai in der erfolgreichen Olympia-Qualifikation gipfelte. In Tokio, in der gleichen Halle, wo auch der olympische Wettkampf ausgetragen wird, sicherte sich Heimberg als Zehnte vom 3-Meter-Brett ihr Olympia-Ticket. Keine schlechten Voraussetzungen für die Wettkämpfe im Sommer an gleicher Stelle.

Das sie sich in bestechender Form befindet, zeigte Heimberg zuletzt an der EM in Budapest. Vom 1-Meter-Brett holte sie sensationell die Silbermedaille und vom 3-Meter-Brett klassierte sich die Aargauerin auf dem fünften Schlussrang. Seither arbeitet sie im Training an den letzten Details ihrer Sprünge:

«Die Sprünge bleiben die gleichen. Nun konzentriere ich mich auf die Details beim Absprung und beim Eintauchen.»

Dass sie mit diesen Sprüngen ganz vorne landen kann, hat Heimberg dieses Jahr bereits bewiesen. Dazu braucht es aber auch eine perfekte Ausführung ohne Fehler. Sich den Kopf darüber zerbrechen will Heimberg aber nicht. «Es sind meine ersten Spiele. Viele Sportler haben mir bereits gesagt, dass man Olympia mit nichts vergleichen kann. Deswegen gilt es für mich, die Nerven zu bewahren und den Wettkampf zu geniessen», sagt Heimberg gelassen.

Ohnehin geht es ihr vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln. Mit 20 Jahren steht sie noch am Beginn ihrer Karriere. Doch die jüngsten Resultate zeigen, dass sie mit den Besten mitspringen kann. Und vielleicht gelingt ihr ja sogar ein historischer Erfolg. Bis jetzt hat die Schweiz nämlich noch nie eine Medaille im Wasserspringen gewonnen. Michelle Heimberg könnte dies ändern. Vielleicht bereits in Tokio.

Christian Baumann will an Olympia eine offene Rechnung begleichen

Für den Aargauer Kunstturner Christian Baumann sind die Olympischen Spiele in Tokio bereits seine zweite Teilnahme an Olympia. Er war schon 2016 in Rio de Janeiro für die Schweiz im Einsatz. Trotzdem verspürt auch er grosse Vorfreude: «Ich freue mich mega, wenn es endlich so weit ist.»

Baumann reist mit grossen Ambitionen nach Japan. Schliesslich haben er und seine Kollegen noch eine offene Rechnung von der letzten Olympiade zu begleichen. In Rio verpassten die Schweizer Kunstturner als Neunte die Finalteilnahme im Team-Wettkampf lediglich um einen Platz. Dieses Jahr soll sich das ändern:

«Das Hauptziel ist, den Team-Final zu erreichen, nachdem wir diesen 2016 verpasst haben.»

Aber auch persönlich rechnet sich der 26-Jährige einiges aus: «Mein persönliches Ziel ist der Mehrkampf-Final. Es wäre aber sicher auch schön, wenn es für den Barren-Final reichen würde.» Dafür braucht es jeweils eine fehlerfreie Leistung des Leutwilers.

Schweizer Meisterschaft war eine gelungene Generalprobe

Was ein Fehler ausmachen kann, bekam Baumann vergangenes Wochenende an der Schweizer Meisterschaft am Barren zu spüren. Noch im April sicherte sich der Aargauer an diesem Gerät die EM-Bronzemedaille. An der Schweizer Meisterschaft verpasste er jedoch eine Topplatzierung nach einem Sturz während der Übung.

Dass die Form trotzdem stimmt, beweisen Baumanns restliche Resultate eindrucksvoll: Sieger am Boden, Zweitplatzierter an den Ringen und der vierte Schlussrang im Mehrkampf. «Es war eine gute Standortbestimmung. Im Grossen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit meinen Leistungen», bilanziert Baumann.

Momentan bereitet sich Christian Baumann in Magglingen auf das Saison-Highlight in Japan vor: «Die Vorbereitung läuft super. Es fehlt nur noch der Feinschliff.» In Magglingen finden die Kunstturner optimale Bedingungen vor, um sich für Olympia vorzubereiten:

«Unsere Infrastruktur ist ideal. In Tokio wird an speziellen Geräten geturnt. Diese japanischen Geräte haben wir auch hier in Magglingen, um uns optimal darauf einstellen zu können.»

Die Bedingungen in Magglingen sind optimal und Baumanns Form stimmt. Einer erfolgreichen Olympiade steht also nichts mehr im Weg. Wohin der Weg dann letzten Endes führt, wird sich zeigen. Die Vorzeichen für eine erfolgreiche Olympiade könnten jedoch nicht besser sein.