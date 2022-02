Die Aargauer Sportler an den Olympischen Spielen in Peking

Die Aargauer Sportlerinnen und Sportler waren an den Olympischen Winterspielen in Peking überaus erfolgreich. Insgesamt sechs Diplome heimsten die Athletinnen und Athleten aus dem Kanton ein. In drei Fällen schrammte man sogar nur knapp an den Medaillen vorbei.

Marcel Kuchta 21.02.2022, 19.35 Uhr