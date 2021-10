So steht es um die Aargauer Olympia-Träume

Olympia 2022 Zwischen Optimismus und Ungewissheit: So steht es um die Aargauer Olympia-Hoffnungen auf ihrem Weg nach Peking Verletzungsrückschläge, Glücksgefühle, Qualifikationsdruck. Die sechs Aargauer Wintersportler Sandro Michel, Melanie Hasler, Nicolas Gygax, Ramona Härdi, Berenice Wicki und Lia-Mara Bösch sprechen über ihre mehr oder weniger steinigen Wege an die Olympischen Winterspiele in Peking im kommenden Februar. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 31.10.2021, 05.00 Uhr

Im Januar selektioniert Swiss Olympic die Athletinnen und Athleten, welche die Schweiz an den Olympischen Winterspielen in Peking vertreten dürfen. Diese sechs Aargauerinnen und Aargauer dürfen sich Chancen ausrechnen, im Februar um die Medaillen zu kämpfen. In dieser Übersicht fehlen die bereits qualifizierten Curlerinnen vom CC Aarau, sowie die Aargauer Eishockeyspielerinnen, die ein Aufgebot erhalten könnten.

Anschieber Sandro Michel und sein Pilot Michael Vogt haben diesen Winter grosse Ziele. Matthias Schrader / AP

Sandro Michel aus Gipf-Oberfrick, Anschieber des Bobteams Vogt, darf sich grosse Chancen ausrechnen, im Februar an den Olympischen Winterspielen in Peking an den Start gehen zu dürfen. Zuerst gilt es aber, im Zweier- sowie im Viererbob zwei Top-8-Platzierungen im Weltcup zu erreichen, um die Qualifikation unter Dach und Fach zu bringen.

Sandro Michel, Bobanschieber aus Gipf-Oberfrick. zvg

Die Chancen stehen aber gut. Im Zweierbob haben Michel und seine Teamkollegen bereits ein solches Ergebnis eingefahren mit ihrem fünften Rang an der WM in Altenberg vergangenen Winter. Auch Sandro Michel ist zuversichtlich:

«Ich denke, die Olympia-Qualifikation ist realistisch. Im Viererbob wird es nochmals etwas schwieriger, aber im Zweierbob liegt die Qualifikation absolut in Reichweite.»

Ob er im Februar dann auch Vogts Anschieber sein wird, steht noch in den Sternen. Schliesslich kämpfen die vier Anschieber des Bobteams Vogt um den einen Platz im Zweierbob. «Wenn ich gut in Form bin, sind die Chancen sicher in Takt», lautet Sandro Michels Einschätzung, wie gut seine Einsatzchancen stehen. Es gelte aber, das eigene Ego zurückzustellen für den maximalen sportlichen Erfolg. «Klar ist man für den Zweier Konkurrenten und es herrscht ein gewisser Konkurrenzkampf. Am Ende muss aber der beste Anschieber im Schlitten sein», sagt Michel über den Kampf um den Platz im Schlitten hinter Pilot Vogt.

Zeigt sich in beneidenswerter Frühform: Bobpilotin Melanie Hasler. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Bobpilotin Melanie Hasler sorgte vergangenen Winter für einen historischen Erfolg. Zum ersten Mal seit sieben Jahren holte die Berikerin einen Podestplatz für die Schweizer Bob-Frauen. Entsprechend gross sind die Erwartungen auch in dieser Saison. Das Hauptziel ist klar: die Qualifikation für die Olympischen Spiele.

Dafür braucht die 23-Jährige drei Top-8-Ergebnisse im Weltcup, damit sie im Mono- sowie im Zweierbob in Peking starten darf. Wiederholt Hasler dabei die Leistungen aus dem vergangenen Winter, wo sie nur zwei Mal die Top Ten verpasste, sollte dies keine grosse Hürde darstellen. Deshalb ist Hasler zuversichtlich:

«Ich bin sehr optimistisch, was die Qualifikation anbelangt.»

Dass die ehemalige Beachvolleyball-Spielerin sich bereits über eine beneidenswerte Frühform erfreut, zeigt das Testrennen auf der Olympia-Strecke vor rund einer Woche. Im Monobob stellte Hasler die zweitbeste Laufzeit auf – lediglich 8 Hundertstel langsamer als die Spitzenfahrerin.

Und das, obwohl sich Melanie Hasler eigentlich im Zweierbob wohler fühlt. «Ich habe im Zweierbob mehr Konstanz. Es ist schwierig, im Monobob zwei gute Läufe zu zeigen», sagt Hasler. Die Form stimmt also pünktlich auf den Winter und die Olympia-Qualifikation sollte machbar sein. Zeit, sich bereits Gedanken über die Wettkämpfe im Februar zu machen: «Ich bin sehr optimistisch für Olympia. Ich hoffe, unter die besten Acht zu fahren und damit ein Diplom zu erreichen», sagt die 23-Jährige über ihre Ziele an den Winterspielen im kommenden Frühjahr.

Bis dahin stehen noch acht Weltcup-Rennen auf dem Programm. Eine regelmässige Platzierung unter den ersten acht Plätzen ist das ausgerufene Ziel.

Nicolas Gygax war bereits 2018 in Pyeongchang Teil der Schweizer Delegation. Alexandra Wey / KEYSTONE

Der Skiakrobat Nicolas Gygax ist vergangenen Winter so richtig durchgestartet. Regelmässig qualifizierte sich der Islisberger im Weltcup für den Final. Seine bislang erfolgreichste Saison schloss er in Almaty mit seinem ersten Podestplatz gebührend ab.

Entsprechend hat der 25-Jährige auch diesen Winter grosse Ambitionen: «Ich glaube, dass ich an jedem Wettkampf vorne mitmischen kann.» Ganz vorne mitmischen will Gygax auch Mitte Februar an den Olympischen Winterspielen in Peking. Zuerst muss er sich aber noch für die Titelkämpfe im Reich der Mitte qualifizieren.

Kein Grund zur Sorge für den Akrobaten. «Ich muss im Weltcup unter den besten 25 platziert sein», so Gygax. Gelingt ihm ein ähnlich guter Winter wie im vergangenen Jahr, sollte das kein Problem darstellen. Dort klassierte sich der Islisberger in der Endabrechnung als Achter.

Die Qualifikation sollte also kein Problem darstellen. Peking ist in Gygax’ Saisonplanung fest eingeplant. Nach 2018 wären es bereits die zweiten Winterspiele in seiner Karriere. Im Vergleich zu seinem 23. Platz in Pyeongchang will der Aargauer aber deutlich mehr erreichen:

«Ein Finalplatz ist das erste Ziel.»

Dafür muss Gygax in der Qualifikation unter die besten 12 Athleten springen. Danach sei alles möglich. «Es ist zwar immer schwierig abzuschätzen, aber wenn alles perfekt läuft, kann ich eine Medaille holen», gibt sich Gygax kämpferisch.

In Peking hat Gygax aber einen entscheidenden Nachteil gegenüber der einheimischen Konkurrenz. Anders als üblich findet auf der Olympia-Schanze kein Testevent statt. Lediglich die Chinesen können bereits vor dem Wettkampf auf der Anlage trainieren. «Eine absolute Frechheit», findet Gygax.

Doch auch ohne Testwettkampf gehört Gygax zum erweiterten Favoritenkreis. Und sollte ihm eine Topleistung gelingen, ist der Himmel die Grenze. Das hat er vergangenen Winter beim Saisonabschluss eindrücklich unter Beweis gestellt.

Berenice Wicki gilt als grosse Nachwuchshoffnung in der Halfpipe. Gabriel Monnet / KEYSTONE

Berenice Wicki gilt als grosse Hoffnung bei den Schweizer Snowboarderinnen in der Halfpipe. Doch so gross das Versprechen für die Zukunft ist, muss auch sie sich erst einmal für die Winterspiele in Peking qualifizieren. Intern gilt die Aargauerin klar als die Nummer eins in der Halfpipe, doch zuerst muss ein Quotenplatz für die Schweiz erkämpft werden.

Das geht nur mit guten Resultaten im Weltcup. Lediglich drei Wettkämpfe stehen vor Olympia auf dem Programm im Rennkalender. Spielraum für Fehler gibt es also keinen. Entsprechend hoch ist auch der Druck, der auf Wickis Schultern lastet:

«Ich mache mir selbst einen gewissen Druck, weil ich unbedingt an Olympia starten will.»

Bislang ist die Ennetbadenerin aber auf dem richtigen Weg. «Ich bin ziemlich gut in Form und fühle mich sehr wohl auf dem Schnee», sagt Wicki über die geglückte Vorbereitung in Saas Fee. Dort wurde in den vergangenen Wochen der Grundstein für eine hoffentlich erfolgreiche Saison 21/22 gelegt. Entsprechend optimistisch blickt die Snowboarderin in die unmittelbare Zukunft:

«Wenn ich mein Potenzial abrufen kann, sind meine Chancen für Olympia intakt.»

Sollte die Qualifikation gelingen, wäre das grösste Saisonziel bereits erreicht. Zu den Favoritinnen auf die Medaillen gehört die 19-Jährige ohnehin noch nicht. Entsprechend lautet ihr Ziel für Olympia, unter die besten 12 Fahrerinnen zu kommen. Das wäre in Wickis noch junger Karriere bereits ein grossartiger Erfolg. Und es wäre auch ein Grundstein, um den Abstand zur Weltspitze kontinuierlich zu schliessen. Zeit dafür bleibt der jungen Aargauerin sowieso noch reichlich. Doch Wicki will beweisen, dass sie nicht nur ein Versprechen für die Zukunft, sondern auch für die Gegenwart ist.

Ramona Härdi freut sich auf die Rückkehr zur Normalität im Weltcup-Zirkus. Zvg / Aargauer Zeitung

Die Eisschnellläuferin Ramona Härdi freut sich nach einem speziellen Winter auf die Rückkehr zur Normalität. In der Vorsaison wurden alle Weltcups abgesagt. Stattdessen fanden in den Niederlanden zwei Weltcups und die WM innerhalb von vier Wochen statt. Die Athleten waren während der gesamten Zeit von der Aussenwelt abgeschlossen.

Trotz widriger Umstände war der Winter 20/21 für Härdi eine Erfolgsgeschichte. Im Team-Pursuit stand zum ersten Mal ein Schweizer Team am Start und die Frauen um Ramona Härdi qualifizierten sich mit Schweizer Rekord auf Anhieb für die WM, die sie als starke Siebte beendeten.

Entsprechend haben die Schweizer Eisschnellläuferinnen diesen Winter hohe Ambitionen. In den vier Weltcup-Rennen im Dezember müssen Härdi und Co. eine der acht schnellsten Zeiten laufen, um in Peking am Start stehen zu dürfen. Eine Qualifikation ist also gleichbedeutend ein Olympisches Diplom in Peking. Ramona Härdi ist zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen.

Neben dem Team-Pursuit möchte die Aargauerin in Peking auch im Massenstart an den Start gehen. Dafür benötigt die Eisschnellläuferin eine Platzierung unter den besten 24 Läuferinnen im Gesamtweltcup. «Ich muss jeweils meine beste Leistung abrufen», sagt Härdi über die Qualifikation.

Ramona Härdi, Eisschnellläuferin aus Möriken. zvg

Neben der internationalen Konkurrenz gilt es auch, sich gegen die internen Kontrahentinnen durchzusetzen, da sich maximal zwei Läuferinnen pro Land qualifizieren können. Auch hier bleibt die 24-Jährige aus Möriken optimistisch:

«Momentan sieht es recht gut aus, aber man weiss nie, was passiert.»

Peking wären die zweiten Winterspiele für Härdi, die bereits 2018 die Schweiz vertrat. Dort verpasste sie die Finalqualifikation, als sie im Halbfinal scheiterte. Entsprechend ist eine Verbesserung das ausgerufene Ziel: «Ich möchte den Final erreichen.»

Für Lia-Mara Bösch wird die Olympia-Qualifikation ein Wettlauf gegen die Zeit. Zvg / Aargauer Zeitung

Für Lia-Mara Bösch wird die Olympia-Qualifikation ein Wettlauf gegen die Zeit. Verletzungsbedingt kann die Snowboard-Freestylerin erst kommende Woche das Training aufnehmen. Die 27-Jährige strebt aber eine möglichst schnelle Rückkehr in den Weltcup an, um das benötigte Top-8-Ergebnis oder zwei Top-12-Ergebnisse zu liefern.

Im Optimalfall steht die Aargauerin aus Alikon bei Sins bereits Anfang Dezember in Nordamerika beim Big Air in Steamboat (USA) am Start. Danach finden noch drei Slopestyle-Events statt. Chancen, um die Selektionskriterien von Swiss Olympic zu erreichen, gibt es also noch einige. Ob die Form jedoch in so kurzer Zeit aufgebaut werden kann und der Körper mitmacht, bleibt noch abzuwarten. Bösch gibt sich kämpferisch:

«Ich habe schon das Gefühl, dass es noch möglich ist. Die Fähigkeiten dazu habe ich auf jeden Fall. Ich brauche jetzt aber für einmal auch das nötige Wettkampfglück.»

Nach unzähligen Verletzungen wäre es Lia-Mara Bösch zu gönnen, könnte sie sich auf der Zielgeraden noch ein Olympia-Ticket sichern.