So erlebt der Aargauuer Sandor Michel den Olympia-Testlauf

Olympia 2022 «Wie auf einer Marsmission»: Was ein Aargauer Bobfahrer beim Olympia-Testlauf in China erlebt

Das Bobteam Vogt bei der Erstbesichtigung des Olympia-Eiskanals. ZVG / Bobteam Vogt (Yanqing) Tägliche Covid-Tests gehören zum Alltag der Bobpiloten. ZVG / Bobteam Vogt (Yanqing) In der Garage ihres Hotels konnten sich Sandro Michel und Co. einen Fitnessraum einrichten. ZVG / Bobteam Vogt (Yanqing) Die Bobstrecke in Yanqing ist eine hochmoderne und technisch anspruchsvolle Strecke. ZVG / Bobteam Vogt (Yanqing) Sandro Michel erwartet im Februar spannende Olympia-Rennen, bei denen es sehr viele Fahrfehler geben könnte. ZVG / Bobteam Vogt (Yanqing) Steuermann Michael Vogt und sein Aargauer Anschieber Sandro Michel (r.). ZVG / Bobteam Vogt (Yanqing) Der Eiskanal wurde extra für die Olympischen Winterspiele gebaut und kann in diesen Wochen zum ersten Mal befahren werden. ZVG / Bobteam Vogt (Yanqing) Hier werden die Schweizer Bobfahrer im Februar um die Olympischen Medaillen kämpfen. ZVG / Bobteam Vogt (Yanqing)

Kommenden Februar finden in Peking die Olympischen Winterspiele statt. Dass die chinesische Hauptstadt nicht als Wintersport-Destination gilt, ist hinlänglich bekannt. Entsprechend musste die chinesische Regierung den grössten Teil der benötigten Infrastruktur neu bauen. Eines der Bauprojekte: der Eiskanal für die Bobpiloten.

Damit die Teilnehmer die Bobbahn bereits vor Olympia in Augenschein nehmen können, wurde kurzerhand ein dreiwöchiges Trainingslager noch vor dem Saisonstart ins Leben gerufen. Dabei kommen sich die Athleten wie «Ausserirdische» vor.

Die Anreise stand im Zeichen des Coronavirus

Die Anreise ins Reich der Mitte hatte es bereits in sich. Sandro Michel aus Gipf-Oberfrick, Anschieber im Bobteam Vogt um den Steuermann Michael Vogt, empfand die lange Reise als umständlich.

Insgesamt dauerte die Reise von Zürich bis nach Peking via Frankfurt für die Bobfahrer fast 45 Stunden. «Wir konnten nicht direkt von der Schweiz nach China fliegen, da wir sonst 21 Tage in Quarantäne hätten gehen müssen», sagt Michel über den Umweg über Deutschland. Von Frankfurt aus wurde der zweite Teil der Reise gemeinsam mit anderen internationalen Bob- und Skeletonteams in zwei Charterflügen zurückgelegt. So konnte die Quarantäne umgangen werden.

Für den Eintritt in die in Peking eingerichtete Corona-Bubble waren drei von China anerkannte PCR-Tests notwendig: einer im Herkunftsland, einer im Transitland und einer bei der Landung in Peking. «Bereits im Flugzeug kamen wir uns vor wie auf einer Marsmission», beschreibt Michael Vogt den «Erstkontakt» mit dem chinesischen Kabinenpersonal, eingehüllt in kompletter Schutzmontur. Bei der Ankunft wähnte sich der Junioren-Weltmeister dann vollends auf einem anderen Planeten:

«Wir wurden nicht nur durchgetestet, sondern regelrecht desinfiziert und fragten uns, ob man uns vielleicht mit Ausserirdischen verwechselt.»

Leben zwischen Hotelbubble und Training im Eiskanal

Anschliessend wurden die Athleten zu ihrem Hotel eskortiert. Seither besteht der Alltag von Sandro Michel und Co. zwischen Aufenthalt im Hotel und dem Training im Olympischen Eiskanal. Kontakte zur Aussenwelt sind nicht erlaubt. Man fühle sich schon ein wenig «eingesperrt», beschreibt Michel den Hotelalltag. «Wir konnten uns in der Garage einen Fitnessraum einrichten», so der Fricktaler über die Beschäftigungsmöglichkeiten im Hotel. Doch die Schweizer sind ja nicht zum Ferienmachen nach Peking gereist.

Die drei Wochen sind die einzige Olympia-Vorbereitung, die die Athleten im Eiskanal zur Verfügung haben. Entsprechend wichtig sind diese Trainingsfahrten, um sich an die Strecke zu gewöhnen. «Insgesamt können wir etwa 40 Testfahrten in diesen drei Wochen machen», sagt Michel.

Die Strecke ist hochmodern und sehr technisch. Michel vermutet an Olympia daher einen spannenden Wettkampf: «Es wird wahrscheinlich viele Fehler geben.» Umso wichtiger ist es, in diesen drei Wochen ein gutes Gefühl für die Bahn zu bekommen. Michels Steuermann Michael Vogt scheint das bislang zu gelingen. «Mittlerweile hat Michael es gut im Griff», sagt Michel.

Olympia-Qualifikation im Zweierbob zur Hälfte erreicht

Ob das Bobteam Vogt im Februar überhaupt an Olympia startet, ist indes noch unklar. Zuerst gilt es, im Zweier- wie im Viererbob zwei Top-8-Platzierungen im Weltcup zu erreichen. Die Quali-Chancen stehen aber gut. Im Zweierbob haben Michel und seine Teamkollegen bereits ein solches Ergebnis eingefahren mit ihrem fünften Rang an der WM in Altenberg vergangenen Winter. Auch Sandro Michel ist zuversichtlich:

«Ich denke, die Olympia-Qualifikation ist realistisch. Im Viererbob wird es nochmals etwas schwieriger, aber im Zweierbob liegt die Qualifikation absolut in Reichweite.»

Gesunder Konkurrenzkampf unter den Anschiebern

Ob er im Februar dann auch Vogts Anschieber sein wird, steht noch in den Sternen. Schliesslich kämpfen die vier Anschieber des Bobteams Vogt um den einen Platz im Zweierbob. «Wenn ich gut in Form bin, sind die Chancen sicher in Takt», lautet Sandro Michels Einschätzung, wie gut seine Einsatzchancen stehen. Es gelte aber, das eigene Ego zurückzustellen für den maximalen sportlichen Erfolg. «Klar ist man für den Zweier Konkurrenten und es herrscht ein gewisser Konkurrenzkampf. Am Ende muss aber der beste Anschieber im Schlitten sein», sagt Michel über den Kampf um den Platz im Schlitten hinter Pilot Vogt.

Bis dahin gilt es, im Weltcup in beiden Disziplinen möglichst gut abzuschneiden. Kein einfaches Unterfangen im Olympia-Winter, wo sich die gesamte Konkurrenz in Topform befindet. Entsprechend will das Bobteam Vogt Schritt für Schritt nehmen.

«Das momentane Ziel ist die Olympia-Qualifikation. Das Erreichen dieses Zieles würde dann schon etwas Druck wegnehmen. Aber wir wollen mit beiden Schlitten regelmässig in die Top 8 fahren», sagt Michel über die eigenen Ambitionen. Damit sollte dann auch die Olympia-Qualifikation sicher sein.