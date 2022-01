Olympia 2022 Verletzungspech bremst Aargauer Bobanschieber Sandro Michel aus: Olympia-Debüt in Gefahr? Der 25-Jährige Anschieber Sandro Michel aus Gipf-Oberfrick steht vor seiner ersten Teilnahme an den Olympischen Winterspielen. Doch nun bremst ihn ein Muskelfaserriss am Wadenbein aus. Die Europameisterschaft im Eiskanal von St. Moritz verpasste Michel aufgrund der Rehabilitation, um in Peking ohne Schmerzen an den Start gehen zu können. Noah Born Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Anschieber Sandro Michel musste die EM in St. Moritz verletzungsbedingt aussetzen. Pilot Michael Vogt ging mit einem Ersatzanschieber an den Start. Memmler/Freshfocus / Expa/Eibner

Corona stellt die Sportwelt vor grosse Herausforderungen. Im dritten Jahr der Pandemie stehen nun die Olympischen Winterspiele in Peking an. Ab dem 4. Februar kämpfen die besten Schnee-und Eissportler der Welt um die Medaillen. Dazu gehört eine grosse Anzahl an Schweizer Athleten, welche in China unbedingt an den Start gehen wollen. Doch die stark verbreitete Omikron-Variante erschwert die Olympia-Pläne der Sportler.

Bis zu einem Monat Verletzungspause

Dazu gehört der Aargauer Sandro Michel, welcher als Anschieber des Bobpilot Michael Vogt tätig ist. Seit dem vorletzten Weltcuprennen in Winterberg beschäftigt den 25-Jährigen dazu noch ein Muskelfaserriss in der linken Wade. «Es ist beim Einlaufen im Warm-up passiert, da habe ich einen Schmerz verspürt und daher auf den Start verzichtet», sagt Michel.

Momentan befindet sich der Aargauer im Rehaprogramm in Rheinfelden. «Wenn alles gut läuft und mein Körper positiv reagiert, dann dauert das vollständige Auskurieren drei bis vier Wochen. Bis zu Olympia sollte es also reichen, was ich sehr hoffe», ergänzte er.

Zweierbob-Duo: Sandro Michel (links) und Michael Vogt. Viesturs Lacis / IBSF

Im Zweier- und im Viererbob liegt das Schweizer Bobteam Vogt auf dem 8. Weltcuprang, was das Erfüllen der A-Selektionskriterien bedeutet. Die Olympia-Qualifikation ist problemlos geschafft, dennoch muss die Mannschaft einige Hürden überwinden, bis sie am 14. Februar zum ersten Lauf ansetzten kann - das Thema Corona schwebt über allem.

Probefahrten im Oktober geglückt

Bereits im Oktober war Sandro Michel mit seinem Team in Yanqing und hat den neuerbauten Olympia-Eiskanal getestet: «Das war eine coole Erfahrung. Es ist eine technisch schwierige Bahn, in der ersten Kurve kann man bereits einiges an Zeit verlieren. Unser Material hat damals noch nicht so gepasst, daher suchen wir fortlaufend nach etwas besserem.»

Mit der Unterkunft und Versorgung war Michel zufrieden: «Es war speziell wegen Corona. Die chinesischen Organisatoren waren permanent sehr pingelig mit den Covid-Tests, da wir jeden Tag einen Antigentest machen mussten. Das Hotel war jedoch sehr geräumig und hatte eine anliegende Parkanlage. Das Essen hatte eine überraschend gute Qualität, was wir nicht erwartet haben.» Auch bei der Anreise gab es keinerlei Probleme bei den Athleten: «Wir fuhren mit dem Bus vom Hotel zur Bobbahn in ca. 45 Minuten. Alles funktionierte einwandfrei.»

Bobteam Vogt in Peking beim Coronatest. Zvg / Aargauer Zeitung

Sportlich gesehen war die Weltcupsaison des Team Vogt durchaus erfolgreich, dennoch konnte man die hervorragenden Resultate der letzten Saison nicht wiederholen. «Bei den drei Podestplätzen letztes Jahr waren viele Nationen wie die USA, Kanada oder Grossbritannien nicht vertreten. Andere Teams konnten nicht richtig trainieren und durch diesen Unterschied drangen wir bis auf die Podiumsplätze vor», erklärte Michel.

Nun sieht die Situation für die Olympia-Debütanten anders aus: «Alle Nationen legen den Schwerpunkt auf die Olympischen Spiele und deshalb kamen manche Athleten auch erst in diesem Jahr wieder in den Weltcup zurück. Dazu investieren die Konkurrenten wegen Olympia mehr ins Training und das Niveau deutlich deutlich besser.»

«Auf dieser Bahn kann alles passieren»

Die Ziele für Peking hat das Team um Anschieber Sandro Michel plausibel definiert: «Wir haben gewisse Nachteile zu anderen Ländern. Hauptsächlich materialtechnisch liegen wir hinter Top-Nationen wie Deutschland. Meistens sind wir schon am Start ein paar Hundertstelsekunden langsamer als die stärkste Konkurrenz. Daher sehen wir einen Medaillengewinn als eher unrealistisch und streben den Gewinn eines Olympischen Diploms an.» Doch für Sandro Michel ist klar: «Auf dieser Bahn kann alles passieren.»

