NWS 2022 Ein Schwinger ist in Topform, doch ein anderer gewinnt öfter: Die Datenanalyse vor dem Nordwestschweizer Schwingfest Wer am Sonntag das Nordwestschweizer Schwingfest in Brugg gewinnen will, muss an Fabian Staudenmann und Lario Kramer vorbei. Für den den Berner spricht der Formstand, für den Freiburger die gewonnenen Gänge. Und wie steht es um die Form der Aargauer? Ruben Schönenberger und Tim Naef Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabian Staudenmann (oben) gehört zu den Topfavoriten für den Festsieg am Nordwestschweizer Schwingfest. Andreas Döbeli hätte ebenfalls dazu gezählt, hätte er sich nicht verletzt. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

127 Schwinger messen sich am Sonntag in Brugg am Nordwestschweizer Schwingfest (NWS). Darunter ist mit Christian Schuler auch ein Schwinger, der in seiner Karriere bereits über 100 Kränze geholt hat.

Zu den ganz grossen Favoriten zählt Schuler aber nicht. Das zeigt ein Blick auf den Formstand der NWS-Teilnehmer. Von allen Kranzschwingern, die am Sonntag antreten, weist Fabian Staudenmann die deutlich beste Form aus. Mit einigem Abstand folgen Lamio Kramer und Werner Schlegel.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Formstand und die Entwicklung der Kranzerfolge aller 59 am NWS antretenden Kranzschwinger:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Kramer könnte näher an Staudenmann sein, als der Formstand vermuten lässt

Auch wenn der Formstand eher für Staudenmann spricht, darf sich Kramer aufgrund der Statistiken ebenfalls Hoffnungen machen. Von den Top Ten der am NWS teilnehmenden Schwingern weist der Freiburger in der aktuellen Saison den deutlich höchsten Anteil an gewonnenen Gängen aus. Insgesamt 48 Mal stand er 2022 an einem Schwingfest im Sägemehl. 37 Mal – und damit in etwa drei von vier Gängen – verliess er den Ring als Sieger.

Staudenmann, der eigentlich einen höheren Formstand aufweist, schafft es auf 71 Prozent gewonnener Gänge. Beachtlich: Der Guggisberger stellt jeden vierten Gang. In den Top Ten weist nur Mike Müllestein, der es nur wegen des verletzungsbedingten Ausfalls von Andreas Döbeli überhaupt in die ersten Zehn schafft, einen höheren Wert auf.

Ebenfalls auffallend ist der eingangs erwähnte Christian Schuler. Er scheint in diesem Jahr nach der Devise «Alles oder nichts» zu schwingen. Entweder gewinnt oder verliert er. Gestellte Gänge kennt er dieses Jahr nicht.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Anschwingen am NWS in Brugg ist für Sonntag, 8.15 Uhr, angesetzt. Der Schlussgang sollte etwa um 16.30 Uhr stattfinden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen