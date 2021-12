FC Aarau: Die Noten zum Heimsieg gegen Xamax

FC Aarau Enzler ist der Coolste, Thaler «müde» und Gashi ein Phantom: Die Spielernoten zum Heimsieg gegen Xamax Der FCA-Goalie rettet seiner Mannschaft die drei Punkte und sichert sich selbst eine Top-Bewertung, doch auch ein Abwehrspieler mag besonders zu überzeugen. Währenddessen macht ein Stürmer aus wenig sehr viel. Frederic Härri Jetzt kommentieren 18.12.2021, 01.25 Uhr

Simon Enzler, Note 5,5

Der FCA-Goalie spielt das beste Halbjahr seiner Karriere. Das Spiel gegen Xamax steht stellvertretend: Mit zwei Paraden am Anfang und Schluss sichert Enzler den Sieg und sich selbst das achte Zu-Null-Spiel in dieser Hinrunde. In der Startphase verkürzt er klug den Winkel gegen den alleingelassenen Louis Mafouta, kurz vor dem Ende springt er blitzartig zur Seite und wehrt den Schuss von Burak Alili ab. Auch in der Strafraumbeherrschung ist Enzler fehlerfrei, zudem geht von ihm eine Ruhe aus, die kein anderer Akteur beider Teams bieten kann. Kurzum: Der 24-Jährige ist gegen Xamax der Coolste im Brügglifeld.

Raoul Giger, Note 4

Der Rechtsverteidiger kehrt nach seiner Rot-Sperre in die Mannschaft zurück. Ist resolut in den Zweikämpfen, agiert allerdings bei vielen Zuspielen hektisch und reiht Fehlpässe aneinander. In der zweiten Halbzeit bekundet Giger immer grössere Mühe mit seinen Gegenspielern und holt sich für ein Foul die gelbe Karte ab. Wohl um grösseren Schaden zu vermeiden, nimmt ihn Stephan Keller in der 72. Minute vom Platz.

Marco Thaler, Note 5

Der Innenverteidiger ist laut eigener Aussage nach derart vielen Spielen in Serie «etwas müde», was man ihm allerdings erst in den letzten Spielminuten anmerkt. Ansonsten ist Marco Thaler nämlich hellwach, bereinigt, was es zu bereinigen gilt und merzt kleinere Schwächen durch gutes Stellungsspiel aus. Erzielt nach einem Freistoss gar ein Tor per Kopf, doch Schiedsrichterin Esther Staubli verwehrt dem Treffer die Gültigkeit.

Léon Bergsma, Note 5,5

In Kriens war Léon Bergsma nicht über alle Zweifel erhaben, gegen Neuenburg ist er voll auf der Höhe. Hat die Schnelligkeit, sich sofort in die Schussbahn zu stellen, wenn ein weiter Xamax-Ball mal die Abwehrkette überwindet. Entschärft so viele Chancen, die für Goalie Enzler hätten gefährlich werden können. Auch das ein oder andere Fehlabspiel in der Auslösung schmälert seine Leistung nicht.

Jan Kronig, Note 4,5

Hat auf der Linksverteidigerposition einen unscheinbaren Auftritt, was nichts Schlechtes sein muss. Gegen offensiver werdende Neuenburger stellt sich Kronig in den Dienst der Mannschaft und hilft mit, den Sieg über die Zeit zu bringen. Im Angriffsspiel hat man in dieser Saison schon dominantere Partien von ihm gesehen.

Allen Njie, Note 3,5

Njie wirft sich zu Beginn in unzählige Zweikämpfe, die er jedoch in den meisten Fällen nicht erfolgreich gestalten kann. Ebenso sieht er früh die gelbe Karte, weil er seinem Gegenspieler ins Gesicht fasst. Ein Vergehen, das gut und gerne auch mit Rot hätte geahndet werden können. Auch in der Folge am Rande eines Platzverweises. Zur Halbzeit wechselt ihn sein Trainer aus. Auf diese Art und Weise keine Hilfe für seine Mannschaft.

Imran Bunjaku, Note 5

Fällt zu Beginn mit einem spektakulären Tackling auf, als er dem einschussbereiten Mafouta den Ball vom Fuss stibizt. Ist enorm präsent, geht weite Wege, ist von Strafraum zu Strafraum unterwegs. In England sagt man dazu Box-to-Box-Player, wobei sich der Begriff auch hierzulande immer mehr durchsetzt. Fussball ist eben ein internationaler Sport. Und nicht vergessen werden darf freilich: Bunjaku bereitet in der 24. Minute den Siegtreffer von Shkelzen Gashi vor.

Donat Rrudhani, Note 4,5

Was soll man sagen, ausser dass sein Chip-Pass auf Imran Bunjaku vor dem 1:0 einem Kunstwerk gleichkommt. Es ist ein Zuspiel wie ein Gemälde, für welches der Höchstbietende in einer Auktion sehr viel Geld überweisen müsste. Auch ansonsten gefällt der fussballerisch Hochbegabte durch Übersicht und feine Füsse, nach der zweiten Halbzeit baut er allerdings stark ab und verliert zunehmend an Einfluss. Auch er ist nach einer anstrengenden Vorrunde mit vielen Spielminuten müde. Nach 64 Minuten ist Rrudhanis Arbeitstag beendet, und er darf sich auf der Ersatzbank die warme Jacke überstreifen.

Randy Schneider, Note 4,5

Schneiders Spiel gleicht einem Auf und Ab. Zieht immer wieder gut das Tempo an, auch im Doppelpass-Spiel offenbart er, welche Waffe er sein kann. Doch in den Zuspielen ist die Streuung hoch, auch in der Zweikampfführung sind Defizite auszumachen. Der Einsatz kann ihm jedoch keineswegs abgesprochen werden - auch deswegen bleibt Schneider über die volle Spielzeit hinweg auf dem Platz.

Kevin Spadanuda, Note 5

Der Offensivspieler hat in diesem Jahr schon sehr viele herausragende Partien abgeliefert. Dies ist natürlich auch der Swiss Football League nicht entgangen: Sie hat ihn als einen von drei Kandidaten zum besten Challenge-League-Spieler des Jahres nominiert. Am 27. Januar 2022 wird der Sieger erkoren.

Das Spiel gegen Xamax ist bestimmt nicht Spadanudas eindrücklichste Leistung, dafür fehlten schlichtweg die Skorerpunkte oder zumindest Szenen, die in Erinnerung bleiben. Gleichwohl überzeugt der 24-Jährige durch seinen Speed, gute Umschaltmomente und robuste Defensivarbeit. Diese Faktoren machen Spadanuda auch an diesem Abend zum Gewinn.

Shkelzen Gashi, Note 5

Trifft so, wie er schon gegen Kriens einmal getroffen hat – per unspektakulärem Abstauber. Doch so und nicht anders will es ein Stürmer wie Gashi doch haben. Auffällig ist indes, wie unauffällig sich der 33-Jährige gegen Xamax gibt. Gashi schleicht über den Platz wie ein Phantom, unbemerkt von Zuschauern, Journalisten - und gegnerischen Abwehrspielern. Ebendies gerät ihm zum entscheidenden Vorteil beim 1:0. Mit drei Treffern aus zwei Spielen gelingt Gashi ein versöhnlicher Jahresabschluss.

Silvan Schwegler, Note 5

Schwegler kommt zur zweiten Halbzeit für Njie und fügt sich blendend ins System ein. Umsichtig am Ball und vif in allerhand Aktionen. So gelingt dem Youngster sein persönlich bestes Spiel in dieser Hinrunde.

Liridon Balaj, keine Note

Kommt in der 65. Minute für Rrudhani. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Mickaël Almeida, keine Note

Kommt in der 72. Minute für Gashi. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Binjamin Hasani, keine Note

Milot Avdyli, keine Note

Kommt in der 85. Minute für Spadanuda. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

