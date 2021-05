Nora Meister - Nach den Medaillen und dem Weltrekord nun auch noch ein herzlicher Empfang

Letzte Woche sorgte Para-Schwimmerin Nora Meister aus Lenzburg an der Para-Europameisterschaft in Funchal mit ihren Leistungen für Furore. Am Dienstag wurde sie nun bei ihrer Rückkehr in den Schulalltag in der Alten Kanti in Aarau herzliche empfangen und geehrt.

Marcel Kuchta 25.05.2021, 18.02 Uhr