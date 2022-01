College-Fussballer Noah Lüscher: Schlaflose Nächte vor MLS-Draft

Noah Lüscher «Stehe vor der schwierigsten Entscheidung meines Lebens»: Schlaflose Nächte für Aargauer College-Fussballer Nach viereinhalb Jahren endet das USA-Abenteuer von Noah Lüscher vorübergehend. Nun wartet der ehemalige Captain der Binghamton Bearcats gespannt auf den MLS-Draft. Ein erstes Angebot von einer amerikanischen Franchise gibt es bereits. Nik Dömer Jetzt kommentieren 03.01.2022, 05.00 Uhr

Noah Lüscher erlebte mit seinem College-Team zuletzt eine verrückte Saison. zvg

Nach vier Tagen in Vegas ist Schluss. Eine unglaubliche Reise endet kurz vor Weihnachten an der Westküste Amerikas. Gewonnen hat Noah Lüscher in der Stadt der Sünde zwar nichts, aber er fliegt trotzdem nicht mit leeren Händen zurück in die Schweiz.

Mit im Gepäck sind Master-Abschluss, zahlreiche Auszeichnungen aus dem College-Fussball sowie viele unvergessliche Erinnerungen aus viereinhalb Jahren Studenten-Leben auf dem Campus.

Inzwischen ist Noah Lüscher zurück in seinem Kinderzimmer in Meisterschwanden. Es sind unruhige Tage, seine Gefühle sind gemischt. Ein bisschen Wehmut, ein bisschen Vorfreude und auch ein bisschen Anspannung. «Ich stehe vor der wichtigsten Entscheidung meines Lebens», bringt es der 24-Jährige auf den Punkt. «Ich habe noch keine Ahnung, wo es mich in diesem Jahr hinzieht. Zurück in die USA? Geht in der Schweiz eine Türe auf? Kehre ich dem Profifussball den Rücken zu? Noch ist alles für mich offen.»

Gespräche mit Lugano-Partner Chicago Fire laufen

Eine erste Entscheidung soll spätestens nach dem «MLS Super Draft» fallen, der am 11. Januar stattfindet. Dann werden in den USA die besten College-Spieler von den MLS-Organisationen gezogen. Lüscher wird nicht vor Ort sein. Einerseits hat der Draft der Fussballer nicht dieselbe Strahlkraft wie bei den vier grossen US-Sportarten, anderseits weiss Lüscher nicht, ob er überhaupt gezogen wird. «Natürlich bin ich gespannt, wie der Draft ausgeht, aber da werden nur knapp über 100 Spieler aus den USA gezogen. Es ist schwierig abzuschätzen, wie meine Chancen stehen.»

Noah Lüscher war während den letzten vier Saisons Captain bei den Bearcats. zvg

Hoffungen auf einen Vertrag darf sich der ehemalige Teamcaptain der Binghamton Bearcats dennoch machen, denn er landete auch in seiner letzten Saison in zahlreichen Allstar-Teams. Darunter auch in der Auswahl der besten Spieler aus der Region Nordost der Vereinigten Staaten. «Es war eine wilde Saison. In der ersten Hälfte gelang uns der beste Start seit fast zwanzig Jahren. Danach gerieten wir wegen vieler Verletzungen aus dem Tritt und verpassten am Ende noch die Playoffs. Das war dann schon etwas enttäuschend», sagt er.

Trotzdem, Lüscher muss sich mit seiner Leistung nicht verstecken. Während vier Spielzeiten führte er das Team als Captain an. Und machte dabei mit sehenswerten Toren auf sich aufmerksam: «Individuell bin ich zufrieden mit mir. Auch wenn ich in der letzten Saison nur 3 Tore und 5 Assists in 17 Partien verbuchen konnte. Für mich sind die Zahlen zwar eher ernüchternd, aber ich musste auch eine defensivere Rolle als Achter einnehmen.»

Schmälern wird dies sein Ansehen wohl kaum. Im Gegenteil, sein Trainer setzt auch nach dem Weggang vom College-Team auf ihn. «Der Coach ist gut vernetzt, wenn er mich irgendwo bei einem MLS-Team unterbringt, ist das im Endeffekt auch Werbung, die er für sein Programm nützen kann.»

Amerikanisches Interesse an Lüscher gibt es bereits. Loudoun United, das Farmteam vom MLS-Klub DC United würde ihm einen Profivertrag anbieten. Auch mit Chicago Fire führt Lüschers Coach derzeit Gespräche. Konkret sei da aber noch nichts. «Chicago Fire hört sich für mich natürlich besonders reizvoll an, weil es da ja bekannterweise eine Verbindung zum FC Lugano gibt», betont er.

«Durfte als College-Spieler nie einen Agenten haben»

Keine schlechten Aussichten, aber dennoch ist der Mittelfeldregisseur unsicher. Zu Hause in Meisterschwanden fühlt er sich wohl: «Ich bin eigentlich ein Familienmensch und tue mich entsprechend schwer mit dem Gedanken, dass ich hier bereits in einem Monat wieder abreise. Da muss schon ein Angebot mit Aussicht auf Einsätze in der MLS reinflattern, um mich von einem erneuten USA-Abenteuer zu überzeugen.»

Ob Noah Lüscher in die USA zurückkehrt, ist derzeit ungewiss. Zvg / Aargauer Zeitung

Dem Profifussball in der Schweiz nachgehen, klingt da schon deutlich lukrativer für Lüscher. Doch das könnte schwierig werden: «Mit 24 Jahren bin ich nicht mehr der Jüngste, ausserdem durfte ich als College-Spieler auch nie einen Agenten haben. Ich müsste mich hier zuerst auf den Zettel der Profi-Teams spielen.»

Kleines Zeitfenster für den amerikanischen Profifussball

Eine gute Möglichkeit könnte der FC Baden sein. Kontakt gab es diesbezüglich zwar noch keinen, aber Lüscher pflegte in den letzten Jahren mit Trainer Ranko Jakovljevic stets guten Austausch und trainierte während der College-Sommerpausen jeweils unter ihm, um sich fit zu halten. Ein solches Engagement würde aber auch bedeuten, dass sich Lüscher vorübergehend vom Traum des Profifussballs verabschiedet.

«Um ehrlich zu sein, seit zwanzig Jahren gibt’s in meinem Leben praktisch nur Fussball. Ich habe inzwischen einen Abschluss in Marketing und Business Administration, natürlich spiele ich auch mit dem Gedanken, etwas Neues zu starten und in der Arbeitswelt tätig zu werden.»

FC Baden als nächste Station? Noah Lüscher trainierte zwischen den College-Spielzeiten jeweils unter Ranko Jakovljevic. Claudio Thoma

Es sind Tage der Entscheidung für Noah Lüscher. Aber auch wenn es schlaflose Nächte gibt, kann er seiner Situation Positives abgewinnen. «Es ist eine spannende Zeit. Mehrere Türen stehen mir offen. Es ist auch ein Luxusproblem.»

Und wie sieht es mit der Tendenz aus? «Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich in der Schweiz bleiben soll, aber ich weiss auch, dass mein Zeitfenster für den Einstieg in den amerikanischen Profifussball nur von kurzer Dauer sein wird. Meine Meinung wechselt derzeit täglich. Nur bei einer Sache bin ich mir sicher, der Fussball wird immer ein Teil meines Lebens sein.»

