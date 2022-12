Aufsteiger Lok Reinach ist in der NLB weiterhin auf Playoff-Kurs

NLB-Unihockey Trotz vier Gegentoren in 72 Sekunden: Aufsteiger Lok Reinach ist dank einem 9:7-Heimsieg weiterhin auf Playoff-Kurs Der UHC Lok Reinach kann das letzte Heimspiel der Saison gegen Regazzi Verbano UH Gordola mit 9:7 für sich entscheiden. Aufgrund katastrophaler Schlussminuten der Reinacher wurde es am Ende noch einmal spannend. Der Spielverlauf zeigt auch auf, wo die Wynentaler noch Handlungsbedarf haben. Michael Höchner Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

Lok Reinach gewinnt das letzte Heimspiel der Saison mit 9:7 gegen Regazzi Verbano UH Gordola. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Wer hätte das gedacht? Nach etwas mehr als Qualifikations-Halbzeit liegt der UHC Lok Reinach mit 25 Punkten auf dem überragenden vierten Platz mitten in den Playoff-Rängen - und das als Aufsteiger. Nach dem man im vergangenen April nach zehn Jahren Abstinenz in die Nationalliga B zurückgekehrt ist, scheint die Formkurve der Wynentaler weiter nach oben zu zeigen. Mit dem 9:7-Heimsieg gegen Regazzi Verbano UH Gordola sicherte man sich weitere wichtige drei Punkte im Kampf um die Playoffs.

In einer umkämpften Liga erwischten die Reinacher einen guten Start und sammelten vom ersten Spiel an fleissig Punkte. Die Zähler holte man sich auch in Spielen, in welchen man eigentlich keine Punkte verdient hätte. So blieb Lok nur in drei Spielen ohne Punktgewinn. Co-Trainer Pascal Meier, der selbst ebenfalls nicht erwartet hätte, dass man in der Tabelle so weit oben ist, mahnt aber zur Vorsicht: «Wenn man die Tabelle genauer anschaut, fällt auf, dass alles nahe beieinander ist. Es kann schnell gehen und man ist wieder im Niemandsland.»

Starkes Kollektiv und ein exotischer Spielmacher

Was Reinach in dieser Saison von anderen Teams unterscheidet und Mitgrund ist für die Erfolgswelle, ist das Kollektiv. Auch gegen technisch versiertere Teams wie Ad Astra oder Thun kann durch Kampf der Unterschied minimiert werden. «Wir haben drei ausgeglichene Linien, die füreinander gehen und über den Kampf auch gegen spielstärkere Teams etwas herausholen können», erklärt Meier.

Lok Reinach ist aber keineswegs nur eine Holzhackertruppe. Für die feine Klinge sorgen die beiden Ausländer und WM-Fahrer: Marius Pedersen und Alexander Rinefalk. Während sich der Norweger Pedersen durch ein starkes Offensivspiel auszeichnet, agiert Rinefalk aus Thailand mehr als Spielgestalter. Beide glänzten auch beim Spiel vom vergangenen Samstagabend.

Alexander Rinefalk lenkt das Spiel der Reinacher auch von der Bande aus. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Torspektakel in der Pfrundmatt

Rinefalk, der eigentlich weniger als Skorer in Erscheinung tritt, erlebte gegen Verbano Gordola eine kleine Anomalie. Der Thai war gleich an drei Toren (2 Treffer, 1 Assist) beteiligt und hat massgeblichen Anteil an den starken ersten beiden Dritteln der Reinacher. Seine Ballsicherheit und Übersicht machten den Unterschied aus. Gegen die Tessiner spielte sich Reinach in einen regelrechten Rausch und führte nach 40 Minuten mit 7:2, ohne dem Gegner auch nur den Hauch einer Chance zu geben.

Mit dem sicheren Sieg im Rücken wirkte es aber so, als ob sich die Reinacher ihrer Sache fast schon zu sicher waren. Vier Minuten vor Schluss, beim Stand von 9:3, brach das Defensivkonstrukt der Wynentaler komplett auseinander. Innert 72 Sekunden kassierte man vier Treffer und agierte dabei äusserst unglücklich. Die Tessiner Schlussoffensive wurde durch zwei Treffer lanciert, bei denen der Ball jeweils mit viel Glück ins Tor von Leroy Haller holperte. Der junge Reinach-Keeper, welcher auf diese Saison hin in die erste Mannschaft befördert wurde, machte aber ansonsten einen guten Job und vermochte auch die Verunsicherung zu Ende des Spiels bei seinen Vorderleuten nicht verhindern.

Leroy Haller ist seit dieser Saison die Nummer eins im Tor der Wynentaler. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Baustelle Verteidigung

Dank dem herausgespielten Vorsprung der ersten beiden Drittel durfte beim letzten Heimspiel des Jahres in der Reinacher Pfrundmatthalle aber trotzdem ein Sieg gefeiert werden. Es zeigte sich aber eine Baustelle auf, an welcher Lok Reinach noch arbeiten muss: die Defensive. Schon in den ersten beiden Spielen der Rückrunde, gegen Ad Astra und Freiburg, erhielt man 14 Gegentreffer.

«Das Ziel muss es sein, dass wir sauberer im System arbeiten, mehr Laufbereitschaft zeigen in der Defensive und auch ohne Ball», sagt Meier. Im Kampf um das Saisonziel Playoffs ist es zudem entscheidend, dass die Einstellung in der Mannschaft stimmt. «Uns muss bewusst sein, dass wir momentan noch gar nichts erreicht haben. Diese Liga ist so ausgeglichen, da mag es solche Aussetzer nicht leiden. Es darf auf keinen Fall Genugtuung eintreten», so der Co-Trainer.

In der Defensive gibt es bei den Reinachern noch Verbesserungspotenzial. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die letzten beiden Partien des Jahres bestreitet Lok Reinach auswärts beim UHC Sarganserland (17.12) und gegen die Kloten-Dietlikon Jets (18.12).

Telegramm UHC Lok Reinach - Regazzi Verbano UH Gordola 9:7 (3:0, 4:2, 2:5) Pfrundmatt, Reinach AG. 90 Zuschauer. SR Altorfer/Linder. Tore: 7. Krebs (Rinefalk) 1:0. 9. Rinefalk (An. Frey) 2:0. 12. 12. Ar. Frey (Pedersen) 3:0. 24. Mustonen 3:1. 27. Vojtisek (Keusch) 4:1. 31. Keusch (Vojtisek) 5:1. 32. Rinefalk (Sommerhalder) 6:1. 34. Mustonen (Castellani) 6:2. 35. Sommerhalder 7:2. 48. Richner (Sommerhalder) 8:2. 50. Castellani (Cappiello) 8:3. 56. Richner (Sommerhalder) 9:3. 58. Mustonen (Peltola) 9:4. 58. Mustonen 9:5. 59. Peltola (Cappiello) 9:6. 59. Castellani (Peltola) 9:7. Strafen: 4 mal 2 Minuten gegen UHC Lok Reinach. 2 mal 2 Minuten gegen Regazzi Verbano UH Gordola.

