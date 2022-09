Vater und Sohn sollen den Endinger Ambitionen gerecht werden

NLB-Handball Eine gemeinsame Mission für Vater und Sohn: Armin und Samir Sarac wollen den Endinger Ambitionen gerecht werden Mit Rang fünf hat Handball Endingen den Aufstieg in der vergangenen Saison klar verpasst. Mit einem veränderten Kader setzt sich der Verein nun die Qualifikation für die Aufstiegsspiele zum Ziel. Neu mit an Bord sind Armin und Samir Sarac. Vater und Sohn wollen dem Team neuen Schwung verleihen. Michael Höchner Jetzt kommentieren 02.09.2022, 17.00 Uhr

Samir Sarac ist der neue Trainer von Handball Endingen. Alexander Wagner

Nach der vergangenen Saison war man nicht glücklich bei Handball Endingen. Die Mannschaft konnte den hohen Erwartungen nicht gerecht werden und muss jetzt gezwungenermassen wieder einen Umbruch bewältigen. Auf verschiedene Abgänge kommen auch zwei gewichtige Neuzugänge. Armin Sarac, der Liga-Topskorer aus der Vorsaison, kommt genau wie sein Vater Samir aus Möhlin. Beide, Armin als Spieler und sein Vater als Trainer, wollen mit Bescheidenheit die Playoffs erreichen.

Erneuter Umbruch

Samir Sarac war bereits von 2000 bis 2004 in Endingen engagiert, zunächst als Spieler, später als Spielertrainer. Schon im Herbst des vergangenen Jahres war für ihn klar, dass er Möhlin verlassen möchte, woraufhin ihn das Angebot aus Endingen sofort überzeugte. «Die ganze Infrastruktur hat mir gefallen. Und das Kader ist interessant», sagt der neue Trainer.

Sarac und Sportchef Roger Küng bei der Vertragsunterzeichnung. Zvg

Nicht nur auf dem Trainerstuhl gibt es eine Rochade, auch das Spielerkader erfährt einige Wechsel. Zwei wichtige Kaderspieler sind derzeit verletzt und mussten sich Operationen unterziehen, weshalb Sarac diese Ausfälle kompensieren muss.

Von den fünf Ausländern aus der vergangenen Saison sind gerade noch drei übrig, die anderen verliessen das Team. So auch der Slowene Rok Maric, welcher aus persönlichen Gründen ging. Ein weiteres Problem zeigt sich momentan auf der Torhüterposition. Dario Ferrante geht zum BSV Bern, während Lars Gross aufgrund einer Verletzung noch nicht mit dem Handballtraining beginnen konnte.

Realistisch bleiben

«Letztes Jahr ist Endingen sehr ambitioniert in die Meisterschaft gestartet. Wenn du fünf Ausländer im Kader hast, dann sind die Erwartungen höher als wenn wie dieses Jahr drei Ausländer im Team sind», so der Trainer. Mit dem neu formierten Kader müsse man laut Sarac aber bescheiden bleiben: «Endingen hat immer hohe Ziele. Manchmal muss man aber auch realistisch sein und auf dem Boden bleiben.» Auf dem Boden bleiben heisst, nicht mehr den Aufstieg, sondern vorerst nur die Qualifikation für die Playoffs zum Ziel zu haben.

In der neuen Saison setzt man sich bescheidenere Ziele. Pedro Gisin

Wichtig sei es nun, die neuen Spieler so schnell wie möglich zu integrieren, ein modernes und vernünftiges Handball zu erlernen und möglichst schnell Resultate zu erzielen. Des Weiteren möchte der Verein den eigenen Junioren mehr Spielzeit gewähren und diese langsam aufbauen. Im stärker besetzten Kader der letzten Saison war das nicht gut möglich.

Der eigene Sohn im Kader

Einer der wenigen Neuzugänge im Kader ist Armin Sarac. Genau wie sein Vater verfügt auch er über eine Vergangenheit bei Handball Endingen. Bereits von 2015 bis 2019 spielte er für die Surbtaler und erzielte in jener Zeit über 400 Tore. Der kräftige Torgarant zeichnete sich in der letzten Saison als Topskorer beim TV Möhlin aus. «Armins Erfahrung und Grösse waren ausschlaggebend für den Wechsel. Er ist ein guter Spieler. Er hat in den entscheidenden Spielen gute Leistungen gezeigt», kommentiert sein Vater.

Armin Sarac wird ab kommender Saison mit seinem Vater zusammenarbeiten. Michi Mahrer

Dass die beiden jetzt bei Endingen wiedervereint sind, liegt nicht am Trainer. Armin Sarac wurde noch vor seinem Vater verpflichtet. Die Zusammenarbeit birgt für die familiäre Beziehung aber auch Herausforderungen. Das sieht auch der Trainer so:

«Es ist schwierig, ihn so zu behandeln wie alle anderen. Manchmal bin ich vielleicht unbewusst härter gegen ihn.»

Sarac-Senior findet aber nicht, dass die gemeinsame Zusammenarbeit der Vater-Sohn-Beziehung schade, schliesslich habe es auch schon letztes Jahr bei Möhlin funktioniert. Zuhause sei Handball Endingen nur selten ein Thema. «Ich spreche mit anderen Spielern privat auch nicht über die Saison», witzelt der Vater.

Handball Endingen startet am 3. September um 18.00 Uhr Zuhause gegen die SG GC Amicitia / HC Küsnacht in die neue Nationalliga B Saison.

