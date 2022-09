Talentschmiede Fricktaler: Mit viel regionaler Power zum Erfolg

NLB-Handball Talentschmiede Fricktal: Der TV Möhlin will mit intensivierter Juniorenarbeit wieder erfolgreich sein Nach einer schwierigen Saison will der TV Möhlin zurück in die Erfolgsspur. Das Ganze bewerkstelligen sollen nicht etwa teure Neuzugänge, sondern junge Spieler aus der Region. Zuständig dafür ist ein neuer Mann: Trainer Zoltan Majeri. Michael Höchner Jetzt kommentieren 02.09.2022, 15.15 Uhr

Starker Zusammenhalt zeichnet den TV Möhlin aus. Michi Mahrer

Der TV Möhlin startet mit einem neuen Trainer in die Saison und will die beiden verkorksten vergangenen Jahre hinter sich ­lassen. Zoltan Majeri will mit viel Fricktaler-Power erfolgreich sein und kontinuierlich dem lokalen Nachwuchs die Chance geben, den Schritt in die erste Mannschaft zu bewerkstelligen. Möhlin könnte mit dem neu startenden Projekt zur Talentschmiede der Nationalliga B werden.

Regionales Potenzial

Viereinhalb Jahre war Majeri Trainer beim Ligakonkurrenten Handball Endingen, nun folgt der nächste Karriereschritt für den 49-jährigen Franzosen. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung hat ihn Möhlin von Beginn weg überzeugt:

«Man arbeitet enorm viel mit Leuten aus der Region Möhlin. Der Verein hat mit seiner Juniorenarbeit im ganzen Fricktal viel Potenzial nach oben. Ich spüre wie dieser Prozess startet.»

Zoltan Majeri ist der neue Trainer von Möhlin. Alexander Wagner

Zusammen mit der Technischen Direktion will Majeri ein neues Konzept etablieren und die eigene Nachwuchsarbeit stärken. Das Konzept sieht die Entwicklung von jungen, regionalen Talenten vor. Eine klare Linie soll es Nachwuchs-Handballern ermöglichen, den Weg von den Junioren bis in den aktiven Sport zu absolvieren, um vielleicht eines Tages in der ersten Mannschaft auflaufen zu können.

Keine teuren Neuzugänge

Die Juniorenförderung ist selbstverständlich nichts Neues beim TVM. Die Arbeit soll aber nun intensiviert werden und den Fokus darauflegen, mit Spielern der U17- und U19-Mannschaften den Schritt ins Fanionteam zu machen. Schon in dieser Saison zeigt sich das starke regionale Fundament der Fricktaler. Im Sommer verliessen gleich sechs Spieler die erste Mannschaft, darunter auch der letztjährige Topskorer Armin Sarac, welcher zu Majeris Ex-Klub Endingen wechselt.

Justin Larouche kommt wie Trainer Majeri vom Rivalen aus Endingen. Alexander Wagner

Als Ersatz hat man mit dem Kanadier Justin Larouche bisher nur einen Spieler verpflichtet. Die restlichen Abgänge werden durch eigene Nachwuchsspieler kompensiert. Dass viele junge Fricktaler beim TVM spielen, zeigt sich auch beim Altersdurchschnitt der Mannschaft. Dieser ist mit 22 Jahren sehr tief. Die fehlende Erfahrung will das Team von Majeri aber mit umso stärkerer Mentalität wettmachen. «Wir haben viele Junge dabei, die Erfahrung fehlt da manchmal. Aber ich spüre hier in Möhlin, dass der Wille vorhanden ist», so der Trainer.

Dem Tabellenkeller entfliehen

Obschon die Möhliner finanziell nur über begrenzte Ressourcen verfügen, gibt man sich keineswegs bescheiden. Man will laut Majeri das obere Drittel der Liga erreichen. «Wir wollen nicht einfach nur den Klassenerhalt schaffen, wir wollen das Maximum rausholen», sagt der Franzose. Es gelte aber zu beachten, dass man mit einer jungen Mannschaft in die Saison starte und dass nicht alles perfekt laufen werde. Wichtig sei es für das junge Team, dass es aus seinen Fehlern lerne.

Maurice Meier und Möhlin wollen in der kommenden Saison mehr als nur den Abstieg verhindern. Michi Mahrer

Im Vergleich zu seinem vorherigen Trainerposten bei den ambitionierten Endingern spürt Majeri in Möhlin nicht weniger Druck. «Man hat im Sport immer Druck, ausser man spielt zum Plausch», erklärt er. Seit seiner Ankunft spüre er im Verein einen starken Zusammenhalt und motivierte Mitglieder, die alles daransetzen, den Verein weiter nach vorne zu bringen. Damit steigen folglich auch die Erwartungen. Aus diesem Grund sieht Majeri keinen Unterschied zwischen Endingen und Möhlin.

