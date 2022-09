Mentalitätsprobleme: Das «Städli» ist auf der Suche nach Leadern

NLB-Handball «In der Mannschaftshierarchie haben wir nicht den richtigen Weg gefunden»: Der STV Baden ist auf der Suche nach Leadern Nach einer starken ersten Saisonhälfte brach der STV Baden in der Rückrunde der Vorsaison ein und verpasste es erneut, die sich selbst gesteckten, hohen Ziele zu erreichen. Grund dafür waren neben Verletzungen auch Mentalitätsprobleme innerhalb der Mannschaft. Diese sollen mit neuem Personal der Vergangenheit angehören. Michael Höchner Jetzt kommentieren 02.09.2022, 17.00 Uhr

Pascal Bühler spielt Jahren beim «Städtli» und gehört auch in der kommenden Saison zu den Stammspielern. Alexander Wagner

Als die Hälfte der Vorsaison gespielt war, stand der STV Baden auf Platz drei und durfte vom ­Erreichen der Aufstiegsbarrage träumen. Fünf Niederlagen in Serie zum Rückrundenstart gegen direkte Kontrahenten setzten dem Badener Höhenflug aber ein jähes Ende.

Die Rückrunde zeigte schonungslos die Problemstellen von «Städtli» auf. Neben defensiven Mängeln fehlte ein unangefochtener Leader im Team. Mit gezielten Transfers will der Verein die Schwachstellen beheben und sich von den eigenen Ambitionen nicht unter Druck setzen lassen.

Mentalitätsprobleme und fehlende Hierarchie

Für die verletzungsgeplagten Badener waren in erster Linie nicht die Resultate, sondern vielmehr die Art und Weise problematisch. «Wie wir verloren haben, und dass wir uns dem Verletzungspech schon im Vorfeld ergeben haben, war sicherlich nicht ideal», kritisiert Trainer Björn Navarin.

Er sieht im verkorksten Februar auch die Ursache für die in der Rückrunde aufgetretenen Mentalitätsprobleme. Auf der Platte spiegelte sich das in fehlender Konstanz. Nach sensationellen Leistungen folgten häufig enttäuschende Auftritte. Die Performance schwankte dabei auch während den einzelnen Spielen.

Der Chef an der Seitenlinie: Trainer Björn Navarin. Alexander Wagner

«Ich glaube, dass wir in der Mannschaftshierarchie nicht den richtigen Weg gefunden haben. Es gab keinen unangefochtenen Leader», beurteilt Navarin die letztjährige Kaderstruktur. Diskussionen darüber, wer wortführend ist, seien nicht förderlich für das Mannschaftsgefüge. Problematisch waren unter anderem die Beziehungen einzelner Spieler zueinander, wie Navarin analysiert:

«Die kennen sich alle schon sehr lange. Wenn dir auf der Platte jemand etwas sagt, mit dem du im Sandkasten gespielt hast, dann passt das dem einen oder anderen nicht. Es ging ins Emotionale über. Das brauchen wir nicht.»

Gut zusammengestelltes Kader

Während der Sommerpause waren die Verantwortlichen von «Städtli» aktiv und nahmen gezielte Transfers vor, um die Probleme der letzten Saison zu beheben. Zur Verbesserung der defensiven Stabilität verpflichtete man mit Moritz Egger und Filip Begic zwei talentierte Abwehrspieler, die über Erfahrung in der Organisation einer Defensive verfügen. Von Begic erwartet Navarin zudem, dass er als Persönlichkeit auf der Platte führend werde, auch wenn die sprachliche Barriere bisweilen noch ein Hindernis darstelle.

Aufbau-Spieler Amer Zildzic ist eine Badener Teamstütze. Alexander Wagner

Ein Problem der Badener war in der Vergangenheit der Mangel an Führungsspielern. «Wir haben jetzt drei Spieler, welche die Rolle eines Führungsspielers übernehmen können», sagt Navarin und fordert, dass alle das Team in die gleiche Richtung ziehen.

Das Pendant zu Abwehrchef Begic bildet Amer Zildzic, welcher in der Offensive das Heft in die Hand nehmen soll. In den Testspielen zeigte sich, dass Zildzic der Mannschaft Struktur verleihen kann und das Team mit ihm auf dem Feld kontrollierter auftritt.

Roland Szabo (Neuverpflichtung vom TV Solothurn) sei ein weiterer erfahrener Spieler, der mit seinem Auftreten sicherlich einen positiven Einfluss haben werde, so der Trainer.

Neuer Umgang bei der Zielsetzung

Navarin ist bereits seit elf Jahren Trainer des STV Baden und hat persönlich nach wie vor ein hohes Ziel: Aufstieg in die Nationalliga A. Teamintern und auch in der Vereinsführung, welche sich in Richtung Aufstiegsbarrage orientieren will, ist das bis jetzt noch kein Thema. Die Erfahrung hat Navarin gelehrt, wie das Team am besten mit Zielsetzungen umgeht:

«Wir haben gemerkt, dass die Spieler in den letzten Jahren Probleme damit hatten, mit den hohen Zielen umzugehen. Mit der Mannschaft wollen wir von Spiel zu Spiel denken.»

Der STV Baden startet am 7. September um 20.30 Uhr auswärts bei SG/GS Kadetten Espoirs SH in die neue Nationalliga-B-Saison.

