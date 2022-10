NLB-Handball: Städtli deklassiert Endingen im Aargauer Derby

NLB-Handball «Befreiungsschlag» gegen «das kann es nicht sein»: Städtli deklassiert Endingen im Aargauer Derby Seit 2019 hatte der STV Baden kein Derby mehr gegen Endingen gewinnen können. Nun war es mal wieder so weit - und der Sieg hätte beim 41:31 nicht deutlicher ausfallen können. Während bei Städtli die Erlösung gross ausfällt, sind die Endinger reichlich gefrustet. Alexander Wagner Jetzt kommentieren 02.10.2022, 14.51 Uhr

Beide Teams haben sich in der neuen Saison dadurch ausgezeichnet, dass sie viele Tore warfen – aber auch enorm viele Gegentreffer schlucken mussten. So war es auch in der ersten Halbzeit, die mit 20:18 für den Stadtturnverein endete. Ein Resultat das gut und gerne auch mal ein Endresultat sein könnte.

Doch im zweiten Umgang agierte die Abwehr der Gastgeber deutlich stärker und liess nicht mehr viel zu: «Wir haben uns in der Verteidigung stabilisiert. In den bisherigen Spielen haben wir individuell agiert. Jetzt als starkes Kollektiv», freute sich Städtlis Pascal Bühler über die klare Leistungssteigerung. Am Ende gewannen die Stadtturner das erste Derby seit 2019 – und dies noch deutlich: «Bei einem Sieg mit zehn Toren Differenz kann man nicht meckern», meinte auch der sonst stets äusserst kritische und fordernde Städtli-Trainer Björn Navarin. «Wir sollten dies einfach nur geniessen», ergänzt der Deutsche und ist überzeugt: «Das ist ein Befreiungsschlag für uns.»

Städtli war hungriger

Nach drei Auswärtspartien durften die Badener endlich zu Hause in der Aue antreten. Und sie waren deutlich hungriger auf den Derbysieg als die Surbtaler. Auch die rund 500 Zuschauer sorgten für eine prickelnde Stimmung und füllten die altehrwürdige – aber halt doch stark sanierungsbedürftige – Aue. Dies unter den Augen von Badens Stadtammann Markus Schneider, der früher selber für Städtli spielte.

Städtli-Goalie Marco Wyss feierte den Sieg ausgelassen mit einer Breakdance-Einlage. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Vielleicht lag es auch daran, dass die Badener ihre Vorbereitung etwas umgestaltet hatten. Sie hatten die taktische Besprechung bereits früh vor dem Spiel und gingen nachher nochmals in die Kabine, um sich zu konzentrieren. «Wir konnten uns dadurch besser einstimmen», erklärt Goalie Marco Wyss. Und der Routinier weiss, wovon er spricht, hütet er doch seit Jahren das Gehäuse der Badener.

Frust bei Endingen

Sowohl Baden als auch Endingen haben vor der letzten Spielzeit die Barragespiele als Saisonziele ausgegeben. Am Ende haben es beide Aargauer deutlich verpasst. Auch diese Saison streben sowohl die Stadtturner als auch die Surbtaler einen der ersten zwei Plätze an, damit sie um den Aufstieg mitspielen können. Beide sind davon jedoch ein gutes Stück davon entfernt, Endingen noch mehr. «Wenn wir so decken, dann kann jeder kommen», meinte Captain Christian Riechsteiner frustriert. «41 Tore. Das kann es nicht sein. Wir arbeiten in der Defensive nicht zusammen, als Team», ärgert sich das Endinger Ur-Gestein.

Angesäuert: Endingen-Trainer Samir Sarac. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Ziemlich angesäuert war verständlicherweise Endingens Trainer Samir Sarac, der die Mannschaft diesen Sommer übernommen hat. «Wir müssen auch sehen, wie sich Baden auf diese Saison verstärkt hat. Und wie es wir getan haben», meinte er vielsagend. Und er hebt die individuelle Qualität der Badener hervor. «Die Verteidigung ist sicherlich unsere Schwäche. Wir sind sehr jung und müssen uns dringend verbessern», fordert er.

Seit 2019 hat Städtli Baden kein Derby mehr gewinnen können – jetzt gleich sehr deutlich. Angesprochen auf die grosse Differenz meint Sarac kurz und lapidar: «Das ist momentan die Realität.» Dem gilt es nichts mehr hinzuzufügen. Endingen wird sich nach zwei Niederlagen in Folge schnell aufrappeln müssen, wenn sie den Anschluss an die Spitze nicht frühzeitig verlieren wollen. Und die Stadtturner hoffen, dass dies der von ihrem Trainer angesprochene Befreiungsschlag war – auf jeden Fall war es ein deutlicher und verdienter Derbyerfolg, auf dem sich aufbauen lässt.

