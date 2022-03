Trainer Zoltan Majeri verlässt Handball Endingen Richtung Möhlin

NLB-Handball Abschied nach Möhlin: Trainer Zoltan Majeri verlässt Endingen überraschend Zoltan Majeri wird Handball Endingen nach über vier Jahren als Trainer verlassen. Ausschlaggebend sind «persönliche Gründe», wie der Verein mitteilt. Majeris neuer Verein wird der TV Möhlin sein. 08.03.2022, 17.28 Uhr

Zoltan Majeri will «mehr Zeit mit seiner Familie verbringen können». Alexander Wagner / FOTO Wagner

Seit Januar 2018 ist Zoltan Majeri Trainer in Endingen. Nun geht seine Zeit im Surbtal zu Ende: Er wird er den Verein per Ende Saison verlassen. Majeri habe «aus persönlichen Gründen» um eine vorzeitige Auflösung seines noch laufenden Vertrages gebeten, wie Handball Endingen in einer Mitteilung vom Dienstagabend schreibt. Darin heisst es weiter: