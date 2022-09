Deutliche Niederlage in der Ostschweiz für den HSC Suhr Aarau

NLA-handball Zweite Niederlage in Serie: Der HSC Suhr Aarau verliert deutlich gegen St. Otmar Für die Handballer des HSC setzt es auswärts beim TSV St. Otmar St. Gallen eine deutliche 29:37-Niederlage ab. Das Team von Aleksandar Stevic agiert in der Defensive zu passiv und kann in der zweiten Halbzeit nicht mehr mithalten. Michael Höchner 24.09.2022, 20.50 Uhr

Marijan Maric vermochte heute Abend nicht zu überzeugen und erzielte aus sechs Schüssen lediglich einen Treffer. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Das Aufeinandertreffen der beiden Teams bietet lange Zeit ausgeglichene Handball-Action für die 630 Zuschauerinnen und Zuschauer in der St. Galler Kreuzbleiche. In der zweiten Halbzeit gelingt es den Gastgebern dank einer stabilen Defensive und einem effizienten Angriff, sich durchzusetzen. In einer torreichen Partie unterliegt der HSC seinem Gegner deutlich.

Die ersten zehn Minuten des Spiels sind absolut ausgeglichen. Die Angriffe beider Mannschaften können jeweils mit Toren gekrönt werden und so starten die Teams im Gleichschritt in die Partie. Rudolf Faluvégi und Lars Hofer auf Seiten der Aargauer sowie Dominik Jurilj und Severin Kaiser glänzen als Torschützen in der Startphase.

Unterschied in der Defensive

Noch gar nicht im Spiel angekommen sind die beiden Torhüter, welche keine Paraden verzeichnen können. Das führt dazu, dass HSC-Trainer Aleksandar Stevic in der zehnten Minute einen Torhüterwechsel beordert: Jannis Scheidiger verlässt das Feld und macht Platz für Dragan Marjanac. Der Serbe fügt sich sogleich ins Spiel ein und pariert in der ersten Halbzeit insgesamt sechs Schüsse.

Für den HSC Suhr Aarau ist es die zweite Niederlage in Serie. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Keinen Torhüterwechsel gab es bei den St. Gallern, die weiterhin an Marian Zernovic festhielten. Das zahlt sich aus, Aarau sündigt im Abschluss und kassiert im Gegenzug jeweils die Tore, sodass St. Otmar das erste Mal in Führung gehen kann und zwischenzeitlich mit vier Toren in Front liegt. Die etwas aus dem Tritt geratenen Aargauer werden prompt von ihrem Trainer an der Seitenlinie zum Time-out zusammengetrommelt. Folglich gelingt es dem HSC, seine Angriffe besser zu Ende zu spielen und nur mit einem Ein-Tore-Rückstand in die Pause zu gehen und damit alles offen zu behalten.

Im zweiten Durchgang abgehängt

Die gute Ausgangssituation aus dem ersten Durchgang ist nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff wieder weg. Deutlich mit fünf Toren zurückliegend, misslingt es Suhr Aarau Zugriff auf die Partie zu erlangen. Ausschlaggebend ist ein starker St. Galler Torhüter und eine durchschlagskräftige Offensive. Während der slowakische Nationaltorhüter Zernovic hinten den Laden dicht hält, zeigt sich die Aarauer Defensive mit dem laufstarken Angriff von St. Otmar überfordert und agiert oftmals zu passiv. «Wir haben es nicht geschafft, Regisseur Andrija Pendic zu kontrollieren und sind im Positionsspiel zu offen gestanden», so HSC-Trainer Stevic.

Auch Torhüter Dragan Marjanac kann die deutliche 29:37 Niederlage nicht verhindern. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Nach einer taktischen Umstellung in der Defensive von einer 5-1 auf eine 6-0 Formation stabilisiert sich die Abwehrleistung und der HSC kann sich noch einmal aufbäumen und den Vorsprung verkürzen. Allerdings steht sich das Team offensiv selbst im Weg und verursacht zu viele technische Fehler bei der Schussabgabe. «In der Offensive merkt man uns derzeit einfach an, dass wir auf ein paar Positionen unerfahren sind. Wir waren nahe dran und begehen dann einfache Fehler», erklärt der HSC-Trainer.

Für den HSC Suhr Aarau setzt es eine deutliche 37:29 Niederlage ab. Damit verlieren die Aargauer die zweite Partie in Folge und müssen sich wie schon bei der Heimniederlage gegen Kriens-Luzern vorwerfen lassen, dass man in der zweiten Halbzeit den Anschluss verloren hat.

Telegramm TSV St. Otmar St. Gallen – HSC Suhr Aarau 37:29 (19:18)

St. Gallen Kreuzbleiche. – 630 Zuschauer. – SR: Keist/Winkler. TSV St. Othmar St. Gallen: Zernovic (17 Paraden), Perazic; Pendic (7 Treffer), Lakicevic, Geisser (3), Ben Romdhane, Jurilj (6), Haas, Pietrasik (9), Kaiser (4), Gangl, Juric (1), Schneider, Rojnica (7), Onamade.

HSC Suhr Aarau: Marjanac (15 Paraden), Scheidiger (1); Willecke, Sarlos (4 Treffer), Faluvégi (6), Hofer (2), Da Silva Ferraz (9), Kalt (1), Aufdenblatten (1), Gomboso, Parkhomenko, Pejkovic, Bieri, Maric (1), Gnehm, Slanika (5).