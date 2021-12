Der HSC Suhr Aarau stellt auf die 2G-Regel um

NLA-Handball Zutritt nur noch mit 2G: Der HSC Suhr Aarau verschärft sein Schutzkonzept bei Heimspielen In der Schachenhalle dürfen ab Samstag künftig nur noch geimpfte oder genesene Personen zuschauen. Für die 2G-Regel hat man sich aufgrund der Vorgaben seitens Bund und Kanton entschieden, teilt der Verein mit. Die Maskenpflicht entfällt mit der neuen Massnahme. Frederic Härri 09.12.2021, 16.36 Uhr

Nur wer geimpft oder genesen ist, darf dem HSC Suhr Aarau in der Schachenhalle beim Spielen zuschauen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Der HSC Suhr Aarau setzt bei seinen kommenden Heimspielen auf 2G: Ab Samstag, 11. Dezember, sind in der Schachenhalle nur noch geimpfte oder vom Coronavirus genesene Personen zugelassen.

Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, habe man das Schutzkonzept im Zuge der Pandemie-Entwicklung und aufgrund der Vorgaben und Empfehlungen seitens Bund und Kanton angepasst. Es handle sich um einen Entscheid des Vorstands, der auch in Abstimmung mit den anderen Vereinen aus der NLA getroffen worden sei. Auch am Eishockey hat man sich orientiert: In der National und Swiss League wird in Kürze ebenfalls auf die 2G-Regel umgestellt.

Am Sonntag, 12. Dezember, muss die neue Regelung beim Spiel zwischen dem HSC Suhr Aarau und den Kadetten Schaffhausen erstmals befolgt werden. Das verschärfte Schutzkonzept betrifft alle Mannschaften im Verein, die in der Schachenhalle ihre Heimspiele austragen. Die Maskenpflicht entfällt mit der 2G-Regel, Konsumation sei weiterhin uneingeschränkt möglich, teilt der HSC mit.