NLA-Handball Zehnder sorgt erneut für Jubel: Der HSC Suhr Aarau holt Last-Minute-Punkt in Kriens Suhr Aarau spielt auswärts bei Kriens-Luzern 24:24-Unentschieden. Nach einer schwachen ersten Halbzeit kommen die Gäste in Fahrt - und wie schon im Europacup wird Manuel Zehnder zur entscheidenden Figur. Frederic Härri 27.10.2021, 21.34 Uhr

Manuel Zehnder besorgt gegen Kriens-Luzern kurz vor Schluss den Ausgleich zum 24:24. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Vor diesem Spieltag hatte der HSC Suhr Aarau zwar schon neun Partien absolviert, gegen einen Gegner jedoch noch nicht gespielt: den HC Kriens-Luzern. Dies änderte sich am Mittwochabend beim ersten Gastauftritt in der Krauerhalle.

Die Innerschweizer zählen zu den meistgehandelten Kandidaten auf den Meistertitel, sind jedoch unerwartet schwach in die Saison gestartet. Von den ersten Spielen gewann Kriens-Luzern bislang nur deren drei. Doch der letzte Erfolg liegt nicht lange zurück: Am vergangenen Wochenende gab es einen 32:27-Sieg gegen St. Otmar St. Gallen. An diesen Auftritt knüpften die Gastgeber in der Startphase auch gegen den HSC an.

Suhr Aarau ging zwar in der 3. Minute in Führung, danach aber verlor die Mannschaft von Aleksandar Stevic kurzzeitig ihre Linie. Besonders mit On Langenick, dem Linksaussen der Krienser, bekundeten die Gäste ihre Mühe. Langenick erzielte die ersten vier Treffer seines Teams und blieb bei all seinen Versuchen makellos. Dem HSC hingegen ging die offensive Effizienz ab: Nur zwei von acht Würfen fanden den Weg ins Tor. Gepaart mit der lückenhaften Abwehr war das eine Mischung, mit der Stevic nicht zufrieden sein konnte. Nach zwölf Minuten griff er beim Stand von 2:5 zum Timeout. Besserung aber stellte sich resultatmässig nicht nahtlos ein. Der Rückstand wuchs auf fünf Tore an, besonders auf gegnerische Kreisanspiele blieb der HSC anfällig. Im Gegensatz zum furiosen Beginn bauten jedoch auch die Krienser in der Folge etwas ab und wirkten offensiv nicht mehr derart unwiderstehlich wie zuvor. Dies hielt den HSC im Spiel. Mit einem 9:12 zur Pause war aus Sicht der Gäste für die zweite Halbzeit noch alles offen.

Der zweite Umgang begann für Suhr Aarau vielversprechend. Eine Zeitstrafe für die Hausherren offenbarte Räume, und Timothy Reichmuth verkürzte per Trickwurf auf 10:12. Erst hält Kriens-Luzern die Drei-Tore-Führung aufrecht, trotz wachsendem Widerstand des HSC. Doch die Aargauer schoben sich zunehmend an ihren Kontrahenten heran. Der Angriff lief nun flüssiger, die Defensive fand ihre Sicherheit. Eine gute Viertelstunde vor Schluss verkürzten die Gäste erstmals auf ein Tor Abstand.

Doch danach verlor der HSC seinen Esprit wieder ein wenig – der Rückstand wuchs erneut auf drei Tore an. Nun wähnten die Zuschauer in der Krauerhalle ihre Mannschaft vielleicht schon wie der sichere Sieger. Doch abermals kämpfte sich Suhr Aarau zurück in die Partie. Eineinhalb Minuten vor Schluss nutzte João Ferraz die mangelhafte Absprache in der Krienser Abwehr zum 23:24. Der HC Kriens-Luzern hatte noch einmal einen Angriff, vergab die Chance auf die Entscheidung aber leichtfertig.

Und so kam der HSC noch einmal zu einer Möglichkeit. Und wie schon am Samstag im Europacup wurde Manuel Zehnder zum Helden: Der 22-Jährige schob sich klug durch die Verteidigung und warf in den finalen Sekunden das 24:24. So sichert sich der HSC Suhr Aarau einen letztlich verdienten Auswärtspunkt.

Update folgt ...