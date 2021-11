NLA-Handball Vor kurzem sass noch der Goalietrainer auf der Bank – jetzt hat der HSC Suhr Aarau ein Luxus-Problem im Tor Gleich drei Torhüter bewerben sich beim HSC Suhr Aarau gerade um einen Stammplatz. Trainer Aleksandar Stevic hat die Auswahl zwischen einem Nationalgoalie, einem jungen Shootingstar und einem erfahrenen Kroaten. Doch einer der dreien ist im Vorteil. Frederic Härri Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Drei Kandidaten, ein Tor: Marin Durica, Leonard Grazioli und Jannis Scheidiger (von links) wollen HSC-Stammtorhüter werden.

Es ist nicht lange her, da plagte den HSC Suhr Aarau ein Torhüterproblem. Man hatte vor der Saison ja eine Entscheidung getroffen: In Abwesenheit von Dragan Marjanac soll Leonard Grazioli die Nummer eins sein. Noch bevor die erste Partie gespielt war, fiel Grazioli jedoch aus. Ein übler ­Infekt am Knie zwang ihn zur Operation und in die Rolle des Zuschauers. Im Tor stand fortan der 19-jährige Jannis Scheidiger. Und auf der Bank nahm mit Milos Cuckovic der eigentliche Goalietrainer Platz.

Trainiert Goalies: Milos Cuckovic. Marc Schumacher / freshfocus

Es mutet angesichts der heutigen Umstände etwas bizarr an, sich die Notlage von Anfang September vorzustellen. Es waren Tage, in denen sich Cuckovic trotz achtjähriger Absenz vom aktiven Handball für Teileinsätze bereithalten musste. Für den Fall, dass sich auch Scheidiger verletzt.

Damit ist nun definitiv Schluss. Cuckovic darf sich wieder gänzlich dem widmen, was in seinem Pflichtenheft aufgeführt ist: Goalies trainieren. Und statt einem Torhüter hat er drei zur Verfügung.

Es weht ein Hauch von Luxus

Nun ist das Problem ein anderes. Es gestaltet sich derart, dass es sich eigentlich verbietet, es als Problem zu bezeichnen. Vielmehr weht ein Hauch von Luxus in der Frage: Wer soll beim HSC Suhr Aarau bitte schön das Tor hüten? Die Herausforderung, die Frage stimmig zu beantworten, liegt in der Qualität der Akteure begründet.

Am besten fängt man beim jüngsten der dreien an. Jannis Scheidiger, besagter 19-Jährige, hat sich prächtig entwickelt. Und zwar so gut, dass Cuckovic’ Stimme noch immer voller Überschwang ist: «Es ist unglaublich, wie Jannis gespielt hat. Niemand hat das erwarten können», sagt er. In der Tat bleiben aus den bisherigen Auftritten unzählige Szenen in Erinnerung: Scheidigers Coolness, regelmässige Abwehrquoten von über 30 Prozent oder der Last-Minute-Pass auf Manuel Zehnder im Europacup.

Jannis Scheidiger hatte massgeblichen Anteil am Weiterkommen im Europacup gegen die Österreicher aus Krems. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Es sind Eckdaten, die einem Goalie unter normalen Umständen den Stammplatz sichern. Doch Scheidigers Konkurrent heisst Leonard Grazioli. Und dessen Leistungsausweis besteht eben auch darin, dass er derzeit bei der Schweizer Nationalmannschaft im Tor steht. Auf der jüngsten Länderspielreise war Grazioli mit dabei, wechselte sich mit Nikola Portner ab und hatte gegen Tunesien einen Auftritt, der dem eines «Man of the Match» würdig war, wie Cuckovic registrierte.

Nicht vergessen werden darf ebenso: Grazioli ist wieder gesund und vollständig belastbar. Vor zwei Wochen in Kriens kehrte er in der Schlussphase zurück, nur kurz zwar, aber spielentscheidend. Seine erste Aktion war ein gehaltener Siebenmeter.

Leonard Grazioli ist inzwischen auch ein sicherer Wert in der Nationalmannschaft. Marc Schumacher / freshfocus

Die Form spricht derzeit für Grazioli

Beim Remis in Kriens stand für den HSC mit Marin Durica auch ein dritter Goalie auf der Platte. Den Kroaten hat der Klub vor Monatsfrist aus der 2. Bundes­liga verpflichtet, als Reaktion auf die Verletzungssorgen. Durica ist erfahren und erwies sich als wertvolle Ergänzung. Auch ­seine Paraden waren es, die dem HSC das Weiterkommen im Europacup ermöglichten.

Der Vertrag von Marin Durica (weisses Trikot) läuft Ende Jahr aus. Eine Weiterbeschäftigung ist derzeit unwahrscheinlich. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Gleichwohl sind Duricas Aussichten auf eine Stammposition geringer als diejenigen seiner Kontrahenten. Sein Vertrag läuft am Ende dieses Jahres aus und wird kaum verlängert werden, sollte nicht etwas Unvorhergesehenes geschehen. Viel wahrscheinlicher ist, dass ­Durica an Matchtagen alsbald nicht mehr im Kader steht. Wie HSC-Trainer Aleksandar Stevic ­verlauten lässt, wird er künftig nur noch zwei Torhüter an die Spiele mitnehmen.

Aus dem Trio wird zumindest in der Meisterschaft folglich ein Duo. Doch wer spielt am Mittwochabend gegen St. Otmar St. Gallen (ab 19.30 Uhr) von Beginn an? Sowohl Stevic als auch Cuckovic wollen sich auf keine eindeutige Antwort festlegen. Zu erwarten ist aber, dass Grazioli die Vorteile auf seiner Seite weiss. Die Form spricht für ihn.

Tim Aufdenblatten verlängert bis 2025 Zurzeit kann Tim Aufdenblatten nicht mittun. Der Co-Captain des HSC Suhr Aarau hat sich kürzlich den Mittelhandknochen gebrochen und fällt bis Ende Jahr aus. Doch Aufdenblattens Wert für seine Mannschaft ist unbestritten, weshalb sein Vertrag nun vorzeitig verlängert wird: Bis 2025 bleibt Aufdenblatten dem HSC erhalten. Sein ursprüngliches Arbeitspapier wäre am Ende dieser Saison ausgelaufen. Der heute 25-Jährige hat in der Saison 2015/2016 in der Nationalliga A für seinen Jugendverein debütiert. (frh)