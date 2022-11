Patrick Strebel gibt Comeback bei HSC-Sieg gegen St. Otmar

NLA-Handball Vom Ruhestand zurück ins Getümmel: Klub-Legende Patrick Strebel steht bei HSC-Sieg plötzlich wieder auf dem Feld Der HSC Suhr Aarau schlägt St. Otmar St. Gallen in einem hart umkämpften Spiel 26:25. Die Geschichte des Abends liefert aber Patrick Strebel: Der Defensivroutinier gibt sein Comeback. Dabei war er in diesem Sommer eigentlich zurückgetreten. Frederic Härri Jetzt kommentieren 16.11.2022, 22.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrick Strebels kämpferische Spielweise tat seiner Mannschaft gegen St. Gallen gut. Alexander Wagner

Die oberste Liga im Schweizer Handball hält hin und wieder eine Überraschung bereit. Dann etwa, wenn vergessen geglaubte Persönlichkeiten aus der Versenkung auftauchen. So manch ein Zuschauer dürfte seinen Augen nicht recht getraut haben, als er sah, wie Patrick Strebel plötzlich auf der Platte stand. Die imposanten Muskeln spannten noch immer unter dem roten Leibchen, auch der Vollbart war derselbe – ja, das musste Strebel sein. Nur: Hatte der nicht eben aufgehört?

Richtig, diesen Sommer ist der 30-Jährige vom Profihandball zurückgetreten. Nach über zehn Jahren im Profiteam des HSC Suhr Aarau wollte sich Strebel anderen Dingen widmen und sich dem Rhythmus entziehen, der sein Leben so lange bestimmt hatte. Dem Verein blieb er als Athletiktrainer bei den Junioren erhalten, zudem arbeitet er im Coachingstaff des NLB-Frauenteams des LK Zug. Immer mal wieder war Strebel in diesem Halbjahr auch als Gast in der Schachenhalle zugegen, dann aber in Freizeitkleidern und gelegentlich mit einer alkoholischen Erfrischung in der Hand. Jetzt war es plötzlich wieder wie früher: Strebel trug kurze Hosen und stürzte sich furchtlos und kraftvoll ins Getümmel.

Ferraz und Parkhomenko fallen mehrere Wochen aus

Auslöser für Strebels Sinneswandel ist die grosse Not, die im rechten Rückraum des HSC Suhr Aarau eingekehrt ist. Die beiden etatmässigen Linkshänder im Rückraum stehen derzeit nicht zur Verfügung und werden dies auch in absehbarer Zeit nicht tun. João Ferraz, der Topskorer, musste am Sonntag bei der Niederlage gegen Kriens-Luzern ausgewechselt werden, nachdem er sich vor Schmerz die rechte Wade gehalten hatte. Die Blessur erwies sich nun als Muskelfaserriss, und Ferraz wird drei bis vier Wochen ausfallen.

HSC-Topskorer João Ferraz zog sich gegen Kriens-Luzern einen Muskelfaserriss zu. Patrick Huerlimann

Noch schlimmer traf es Daniel Parkhomenko. Dieser hatte die Reise nach Kriens wegen Schmerzen im Knie erst gar nicht angetreten. Am Montag erfolgte das MRI – Diagnose: Meniskusverletzung. Im laufenden Kalenderjahr wird Parkhomenko für den HSC kein Spiel mehr bestreiten können.

Strebel: «Konnte nicht Nein sagen»

Und so klingelte Anfang dieser Woche das Handy von Patrick Strebel. Am anderen Ende der Leitung: HSC-Trainer Aleksandar Stevic mit der Bitte um Unterstützung. «So wie ich halt bin, konnte ich nicht Nein sagen», wird Strebel später sagen. «Wenn jemand meine Hilfe braucht, bin ich eben da.» Das kurzfristige Engagement bei den alten Teamkollegen ist auf zwei Wochen beschränkt. Mehr, sagt Strebel, liege von der Zeit her nicht drin.

Es war nicht so, dass man guten Gewissens behaupten könnte, Strebel spielte so, als wäre er nie weggewesen. Das wäre übertrieben. Ein halbes Jahr ohne handballerischen Ernstkampf zollt seinen Tribut, wohl oder übel. In einigen Aktionen fehlte Strebel das Timing, nicht zufällig sah er gegen Schluss nach der dritten Zeitstrafe die rote Karte. Sein beherzter Einsatz, sein Wille und die Leidensbereitschaft standen dem Team jedoch hervorragend.

Ein Sieg im Sinne Strebels

Was Strebel bei all seinen Qualitäten definitiv nicht ist: ein Offensivspieler. Die Lücke, die im Angriffsspiel durch die Absenzen von Ferraz, Parkhomenko und auch Aufdenblatten (Nasenbeinbruch) klafft, müssen andere füllen. Und wie schwer die Ausfälle wirklich wiegen, wurde in der ersten Halbzeit gegen St. Otmar St. Gallen offenbar. In der ersten Viertelstunde brachte der HSC gerade einmal drei Tore zustande, nach einer halben Stunde waren es deren elf. Entweder warfen die Spieler an den Pfosten, auf die ausgestreckte Brust des gegnerischen Goalies oder sie trafen schlichtweg das leere Tor nicht.

Die zwei Punkte, die sicherte sich die Heimmannschaft in der Endabrechnung dennoch. Das 26:25 war das Zeugnis eines beherzten Arbeitssiegs. Das dürfte ganz im Sinne von Patrick Strebel gewesen sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen