Tim Aufdenblatten: Der Leader in den Reihen des HSC Suhr Aarau

Egal mit wem man spricht, die Lobeshymnen auf Tim Aufdenblatten sind gross. Am Samstag spielte der 26-Jährige zum 200. Mal für die erste Mannschaft des HSC Suhr Aarau. Wir sagen, was ihn für das Team so wichtig macht. Und warum er für die Junioren ein Vorbild ist.

Martin Probst Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr