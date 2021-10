NLA-Handball Suhr Aaraus Trainer Misha Kaufmann sieht trotz des schwachen Saisonstarts keine Krise: «Ich bin ganz relaxed» Vier Punkte und nur Rang sieben nach fünf Spieltagen: Beim HSC Suhr Aarau hat man sich den Saisonstart ganz anders vorgestellt. Dennoch gibt es für HSC-Coach Misha Kaufmann keinen Anlass zur Sorge – weil er weiss, woran es liegt. Frederic Härri Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

"Wir sind eine Topmannschaft. Und wir bleiben eine Topmannschaft." HSC-Trainer Kaufmann übt sich in Zuversicht. Severin Bigler / ©

Nein, die Statistiker hatten sich nicht vertan. 19:16 leuchtete da auf der Anzeigetafel im Rankhof auf. 19 für den gastgebenden RTV Basel, 16 für die Gäste vom HSC Suhr Aarau. Es ist eine Niederlage, die nachhallt. Zum einen, weil sie gegen einen Gegner geschah, der als Abstiegskandidat gilt. Zum anderen, weil der HSC dadurch im dritten Meisterschaftsspiel in Folge als Verlierer von der Platte ging. Durchlebt der Verein gerade die erste Krise in der noch jungen Saison?

Ein Anruf bei Misha Kaufmann genügt, und nach wenigen Sekunden wird klar, dass der HSC-Trainer von derlei Voten nichts hält. Er sei «ganz relaxed», gibt Kaufmann kund. «Es gibt keinen Grund zur Sorge. Den gäbe es nur, wenn wir uns keine Chancen herausspielen würden.»

Der 37-Jährige hat seine Auswertungen gemacht. 17 so genannt «Hundertprozentige» vergab seine Mannschaft gegen Basel, fünf von zehn Gegenstössen vergab man, von fünf Siebenmetern landeten lediglich deren zwei im Tor. Und damit gelangt man bereits zum Hauptproblem an, das den HSC seit Beginn des diesjährigen Championats umgibt: «Wir gehen zu fahrlässig mit unseren Möglichkeiten um.»

Erinnerungen an den Umbruch vor zwei Jahren

Das Defizit war schon bei den beiden vorherigen Niederlagen gegen Thun und Bern augenfällig, in Basel steuerte es nun auf seinen leidlichen Höhepunkt zu. Wer Handballspiele gewinnen will, muss effizient sein. Es ist eine alte Weisheit, die noch immer seine Richtigkeit hat. Kaufmann findet einen entspannten Umgang mit der Erkenntnis, dass seine Mannschaft für den Aufwand derzeit zu wenig Ertrag erhält. Weil er mögliche Ursachen erkennt – und auch benennen kann.

So sagt er etwa, dass ihn die aktuelle Situation an eine Phase des Umbruchs vor rund zweieinhalb Jahren erinnere. Damals, als sich viele der altgedienten Erfolgsgaranten verabschiedeten, junges Personal nachrückte, und sich eine Mannschaft noch einmal ganz neu finden musste. Einen ähnlichen Umbruch ortet der Chefcoach auch in diesem Jahr. Unerfahrene Kräfte, viele kaum über 18, 19 Jahre alt, stehen auf einmal in der Verantwortung. Spüren den Druck, vom Trainer, vom Verein – und wohl auch am meisten von sich selbst.

Erschwerend kommt hinzu, dass der HSC Suhr Aarau seit einigen Wochen und Monaten nicht gerade vom Glück beseelt scheint, wenn es um die körperliche Gesundheit der spielenden Akteure geht. Eine derartige Serie an Verletzungen hat der Klub in dieser Schwere noch selten erlebt. Und obschon Stützen wie Tim Aufdenblatten, Sergio Muggli und Manuel Zehnder nun wieder zurück im Spielbetrieb sind, bedeutet das nicht, dass sie gleich wieder die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit ausloten dürfen.

Belastungssteuerung heisst das Wort, das Kaufmann von den Ärzten und Physiotherapeuten mit Nachdruck ins Bewusstsein geschrieben wird. Es besagt, dass die Einsatzminuten unter den zurückgekehrten Spielern noch äusserst dosiert verteilt werden müssen. Kaufmann ist von der Notwendigkeit ebenso überzeugt, wie er festhält: «Mir sind es auch zwei Punkte gegen Basel nicht wert, wenn ich danach Spieler langfristig verliere.»

HSC-Co-Captain Tim Aufdenblatten ist zurück. Noch darf er aber nicht 100 Prozent belastet werden. Marc Schumacher / freshfocus

Kaufmann rückt das grosse Ganze in den Vordergrund. Natürlich sind vier Punkte und der siebte Tabellenplatz nach fünf Spieltagen nicht das, was sich der ehrgeizige Trainer vorgestellt hat. Doch hat Kaufmann nie verhehlt, dass es eine herausfordernde Saison werden würde, nicht zuletzt, weil die Mannschaften rundherum konkurrenzfähiger geworden sind. Und ohnehin ändert der derzeitige Tabellenstand nichts daran, was Kaufmann im Kern von seinen Spielern hält: «Wir sind eine Topmannschaft», sagt er. «Und wir bleiben eine Topmannschaft.»

Die nächste Gelegenheit, dies unter Beweis zu stellen, ergibt sich für den HSC Suhr Aarau am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen GC Amicitia. Anpfiff in der Schachenhalle ist um 16 Uhr.