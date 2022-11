NLA-Handball: Der HSC Suhr Aarau schlägt GC Amicitia 33:28

NLA-Handball Süsse Revanche: Der HSC Suhr Aarau begleicht seine Playoff-Rechnung gegen GC Amicitia In der vergangenen Saison zog der HSC Suhr Aarau im Playoff-Viertelfinal gegen GC Amicitia den Kürzeren. Nun gelang beim klaren 33:28-Erfolg eine kleine Wiedergutmachung. Vor über 1000 Zuschauern zeigte das Heimteam teilweise berauschenden Handball. Frederic Härri Jetzt kommentieren 06.11.2022, 20.40 Uhr

HSC-Kreisläufer Leonard Pejkovic bleib bei seinen fünf Abschlüssen makellos. Roland Jaus

Irgendwann erfasste die Ekstase auch Dragan Marjanac. Als der Torhüter des HSC Suhr Aarau Mitte der zweiten Halbzeit eine Rettungstat an die nächste reihte, verlangte er mit Nachdruck den Ball von Teamkollege João Ferraz zurück. Marjanac nahm sich das Spielgerät – und verpasste ihm einen Kuss. Die Zuschauer feierten die absurd anmutende Aktion frenetisch.

Wüsste man es nicht besser, hätte man meinen können, dies hier sei ein Playoff-Spiel und kein gewöhnliches Hauptrundenduell. Dass es in der Schachenhalle nicht um zwei Punkte in der Meisterschaft ging, sondern um den Einzug in die nächste Runde, um alles oder nichts. So intensiv ging es zu und her, so hoch war zeitweilig das Niveau.

Warmer Applaus und ein Geständnis

Angesichts des Gegners konnte man der Partie die Besonderheit denn auch nicht absprechen. Nicht nur, weil auf der Gegenseite die ehemaligen Mitspieler David Poloz und Lukas Laube aufliefen (und beide vor Anpfiff mit warmem Applaus bedacht wurden). Nein, das Heimteam hatte mit GC Amicitia auch noch eine Rechnung offen. Waren es doch die Zürcher gewesen, die in der Vorsaison das schmerzhafte Viertelfinal-Aus der Aargauer besorgt hatten. Kreisläufer Leonard Pejkovic gestand nach Spielschluss: «Natürlich vergisst man nicht, was in den letzten Playoffs geschehen ist. Die Aussicht, ­Revanche zu nehmen, hat uns heute angetrieben.»

Pejkovic selbst steuerte fünf Tore zu diesem noch fast etwas zu knapp ausgefallenen 33:28-Sieg bei. Für Pejkovic galt, was sich auch über den Rest der Mannschaft sagen liess: Er zeigte sein bestes Saisonspiel, weil von Anfang bis Ende beinahe alles stimmte. Jeder einzelne erbrachte seine Leistung. Die einen mehr als andere, das liegt in der Natur der Sache. Aber keiner fiel ab, niemand musste brauchte sich am neuerlich gross aufspielenden Topskorer João Ferraz (acht Tore) aufzurichten. Und die Schwankungen, die sich ansonsten noch allzu häufig einschleichen, blieben aus.

Die Personalentscheide zeigten Wirkung

Denn spätestens, als Trainer Aleksandar Stevic nach einem holprigen Start beim Stand von 3:6 zur Auszeit griff, begannen die Zahnrädchen beim HSC ineinanderzugreifen. Das hatte viel mit den Personalentscheiden Stevics zu tun: Für Regisseur Tim Aufdenblatten kam rasch Sergio Muggli ins Spiel, in der Folge wurden die Angriffe flüssiger und schneller. Und auch auf eine sehr frühe doppelte Zeitstrafe gegen Abwehrchef Martin Slaninka hatte Stevic die passende Antwort, indem er im Angriff weiter auf Pejkovic vertraute und im Mittelblock Joël Willecke verteidigen liess.

Auffallend war, dass der HSC überwiegend durch das Zentrum zu seinen Toren kam. Das erste Tor eines Flügelspielers fiel erst in der 35. Minute. Das Rückraumspiel, es funktionierte bestens. Neben dem erwähnten Ferraz tat sich auch Marijan Maric (vier Tore) als starker Werfer hervor, Daniel Parkhomenko und Rudolf Faluvégi erwiesen sich als wertvolle Ergänzungen von der Bank.

HSC-Trainer Aleksandar Stevic. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Und nachdem der HSC zur Halbzeit mit nur einem Tor geführt hatte, erhöhte er nach Wiederanpfiff die Schlagzahl beträchtlich. Mit der Unterstützung von Marjanacs Paraden und dank einer selten gesehenen Effizienz erhöhte die Mannschaft ihren Vorsprung auf bis zu acht Tore. Wirkliche Gefahr, die Führung noch zu verlieren, bestand nie. Stevic fand: «Wir haben das Momentum auf unsere Seite gezogen und nie nachgelassen.»

Man habe das Publikum begeistern wollen, gab der Trainer nach Abpfiff schliesslich noch kund. Anhand der Lärmkulisse und den Jubelrufen zu urteilen, schien dies ge­lungen. Knapp 1200 Zuschauer sahen den Sieg, mit welchem der HSC Suhr Aarau seinen Gegner in der Tabelle überholte und mit elf Punkten neu auf Rang vier klassiert ist. Derart viele Besucher hatte der Klub zuletzt bei seinen Europacup-Abenteuern in der Vor­saison zu Gast.

Telegramm Suhr Aarau - GC Amicitia 33:28 (12:11) Schachenhalle, Aarau. 1178 Zuschauer. SR Keiser/Rottmeier. Suhr Aarau: Marjanac (9 Paraden), Pantelic; Willecke (1 Tor), Sarlos (2), Faluvégi (1), Kreuzer, Hofer (3), Ferraz (8/3), Aufdenblatten (3), Parkhomenko (2), Pejkovic (5), Bieri, Muggli (2), Gnehm, Maric (4), Slaninka (2). GC Amicitia: Bachmann (8 Paraden), Cachin (1); Harbuz, Blättler (4), Popovski, Sluijters (4), Gudmundsson (9/1), Hyer, Bamert (1), Zeltner, Laube (2), Bader, Hrachovec (1), Quni (1), Poloz (4), Maros (2).

