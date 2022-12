HSC Suhr Aarau schlägt Pfadi Winterthur in einem verrückten Spiel

Was für ein Spiel: Der HSC Suhr Aarau kommt gegen Pfadi Winterthur zu einem 27:26 Erfolg. Am Ursprung des Triumphs stand der Wille, zu siegen. Und darauf folgte alles, was Handball so schön machen kann.

Martin Probst 1 Kommentar 11.12.2022, 22.25 Uhr