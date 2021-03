NLA-Handball

Knapp 60 Prozent der Aktien sind verkauft

Der Aktienverkauf des TVE-Nachfolgeprojekts «Handball Endingen» ist gut angelaufen: Stand Freitagmorgen waren 560 der 1000 Aktien (56 Prozent) der Trägergesellschaft Handball Aargau Ost AG verkauft. Damit sind bisher 140000 Franken zusammengekommen. Verwaltungsratspräsident Roger Küng zeigte sich entsprechend erfreut: «Wir sind sehr zufrieden, wie der Aktienverkauf angelaufen ist – besser sogar, als wir das erwartet hätten. Ich gehe davon aus, dass wir die 60-Prozent-Marke noch vor dem Heimspiel gegen GC knacken werden.» Wie erwünscht – und durch die vorgegebene Maximal-Beteiligung von zehn Prozent pro Aktionär geregelt – wurden bisher vornehmlich kleine Mengen verkauft. «Die Mehrzahl der Käufer hat eine oder zwei Aktien gekauft. Genau so haben wir uns das vorgestellt», sagt Küng.

Heute Samstag steht für den TVE eine Standortbestimmung auf der Platte an: Die Surbtaler empfangen in der GoEasy-Arena GC Amicitia zum Kellerduell. Wird der Modus aufgrund der Coronapandemie nicht noch angepasst, werden sich die beiden Teams in ein paar Wochen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Playouts wiederfinden und sich dort in einer Best-of-5-Serie gegen den Abstieg duellieren. Wer holt sich also den Sieg in der voraussichtlichen Generalprobe?